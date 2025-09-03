جهود تونسية غير معلنة لإعادة العلاقات مع المغرب.. هل تنجح في إذابة جليد الخلافات؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/جهود-تونسية-غير-معلنة-لإعادة-العلاقات-بين-تونس-والمغرب-هل-تنجح-في-إذابة-جليد-الخلافات-1104473922.html
جهود تونسية غير معلنة لإعادة العلاقات مع المغرب.. هل تنجح في إذابة جليد الخلافات؟
جهود تونسية غير معلنة لإعادة العلاقات مع المغرب.. هل تنجح في إذابة جليد الخلافات؟
سبوتنيك عربي
تشهد الكواليس الدبلوماسية في تونس حراكا متواصلا وغير معلن تقوده شخصيات سياسية وسفراء سابقون، في محاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين تونس والمغرب، بعد حالة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T18:18+0000
2025-09-03T18:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103153/82/1031538279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f550de73e0129d28ff854e617a6fdb30.jpg
وقد اندلعت الأزمة حين استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على هامش قمة طوكيو للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" التي احتضنتها تونس، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وهو ما أثار غضب الرباط التي تعتبر الجبهة حركة انفصالية تهدد وحدتها الترابية.ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقات الثنائية في مسار غير مسبوق من التوتر، تُرجم بسحب المغرب سفيره من تونس وترك منصبه شاغرا حتى اليوم، في خطوة رآها مراقبون بمثابة رسالة قطيعة غير معلنة.هذا التدهور لم يقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل ألقى بظلاله على مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية، التي كانت تاريخيا من ركائز العلاقة بين البلدين.ورغم المحاولات الخجولة لتطويق الخلاف وإعادة جسور التواصل، لا تزال مساعي المصالحة متعثّرة أمام تعقيدات إقليمية ودولية، أبرزها تقارب تونس المتسارع مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وما يحمله ذلك من حساسيات إضافية بالنسبة للمغرب.وفي ظل هذا المشهد، يطرح السؤال نفسه: هل تنجح الجهود التونسية غير المعلنة في إعادة المياه إلى مجاريها، أم أن الخلافات العالقة ستظل تحول دون تجاوز الأزمة؟مساع ديبلوماسية غير معلنة لإصلاح العلاقاتكان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بوزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار، في أغسطس/ آب 2024 بمدينة مرسيليا بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير جنوب فرنسا، قد اعتُبر من قبل عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس مؤشرا أوليا على بادرة انفراج محتملة في الأزمة بين البلدين.وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد المتحدث الرسمي باسم "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك، أنه هناك محاولات ديبلوماسية غير معلنة في الآونة الأخيرة تدفع نحو إصلاح العلاقات بين تونس والمغرب.وأوضح أن الموقف التونسي تاريخيا اتسم بالحياد في قضية الصحراء الغربية، حيث امتنعت تونس في محطات عدّة عن الانحياز الصريح لأي طرف من أطراف النزاع.وأضاف: "هذا النهج الحيادي بقي قائما حتى خلال أزمة 2022، غير أن الاستقبال البروتوكولي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي خلال قمة "تيكاد 8" فُسّر في الرباط كخرق لهذا التقليد، بينما اعتبرته تونس خطوة رمزية لا تتعارض مع سياستها الخارجية، بل تندرج في سياق توسيع قنوات التواصل مع مختلف أطراف المغرب العربي".وأشار ابن مبروك، إلى أن الرئيس التونسي شدد في أكثر من مناسبة على وحدة المغرب العربي، مؤكّدا أن المغرب يعدّ جزءًا أساسيا من هذا الفضاء المشترك، وأن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية وأخوية لا ينبغي أن تعرقلها الخلافات الظرفية.كما دعا إلى تجاوز حادثة استقبال زعيم البوليساريو وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك تطوير المبادلات التجارية التي تضررت بشكل واضح بفعل الأزمة.وللإشارة فقد أظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي تراجعا في الصادرات المغربية إلى تونس منذ بداية العام 2024، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 3,3% في يناير/ كانون الثاني، ثم تراجعت بنسبة 9,5% في فبراير/ شباط من العام نفسه، وهو ما يؤشر إلى انعكاسات ملموسة للأزمة الدبلوماسية على مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.التطبيع مع إسرائيل فاقم الخلاففي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن مسار الأزمة بين تونس والمغرب لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية، لا سيما قرار الرباط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.ويؤكد الجورشي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا القرار أثّر سلبا على الموقف التونسي، قبل أن يتعمّق الخلاف أكثر مع إعلان إسرائيل، في 17 يوليو/ تموز 2023، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وبحسب الجورشي، كان من الممكن للطرفين احتواء تداعيات أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو بتونس، إلا أن التطورات اللاحقة دفعت بالعلاقات نحو مزيد من التدهور، وصولا إلى استمرار غياب السفراء بين البلدين حتى اليوم، وهو ما يعني عمليا "انقطاع قنوات التواصل الرسمية وتعطّل التبادلات"، على حد تعبيره.ورغم ذلك، أعرب الجورشي، عن أمله في أن تُثمر الجهود الدبلوماسية الجارية، معتبرا أن المغرب وتونس يشتركان في عناصر قوة يمكن استثمارها لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المبادرات جاءت متأخرة، وكان بالإمكان إطلاقها منذ سنوات لتجنب تعميق الهوة.ويشير الجورشي، إلى أن جزءًا من تعقيدات المشهد يرتبط بانحياز تونس المتزايد نحو الجزائر خلال الفترة الأخيرة، بعد حصولها على دعم مالي مباشر تمثل في وديعة بقيمة 150 مليون دولار مطلع 2020، ثم قروض ومنح إضافية في نهاية 2022، فضلا عن سلسلة اتفاقيات تعاون.وعلى صعيد الطاقة، تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز نحو السوق التونسية، مع تمديد عقود التزويد إلى غاية سنة 2027، وهو ما يمنحها ورقة ضغط إضافية في موازين العلاقات الإقليمية.منفذ نحو إحياء الاتحاد المغاربيويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أنه كان من الأجدر بالجانب التونسي أن يُلحّ على إشراك المغرب، ولو على المستوى التشاوري، حين تقدمت الجزائر بمبادرة عقد قمة مغاربية مصغرة.وأضاف: "استبعاد المغرب من هذا المسار أسهم في تعميق حالة الجمود"، مضيفا: "تعثر الاتفاق بين الأطراف الثلاثة إلى حد الآن جعل اتحاد المغرب العربي يعيش حالة شلل متواصلة".ويشير الجورشي إلى أن إعادة العلاقات التونسية–المغربية لا تحمل بعدا ثنائيا فحسب، بل قد تُسهم في إحياء الاتحاد المغاربي الذي ظل منذ سنوات مجمدا ومشلولا بفعل الخلافات السياسية. فآخر قمة لاتحاد المغرب العربي عُقدت في تونس عام 1994، قبل أن تنشأ لاحقا آليات بديلة للتشاور، كان أبرزها الإطار الثلاثي الذي جمع الجزائر وليبيا وتونس، وركز على ملفات الأمن والهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية.وقد انعقدت القمة الثلاثية الأخيرة في تونس في أبريل/ نيسان الماضي 2025، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في مؤشر على استمرار غياب المغرب عن الديناميكية الإقليمية الجديدة.يُذكر أن معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي تنص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية، إضافة إلى توثيق أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة، والإسهام في صيانة السلم القائم على العدل والإنصاف.لكن استمرار الخلافات الثنائية، لا سيما بين المغرب والجزائر، ثم بين المغرب وتونس لاحقا، جعل هذه الأهداف الكبرى رهينة التجاذبات السياسية.
https://sarabic.ae/20250330/ملك-المغرب-ينهي-رسميا-مهام-السفير-في-تونس-فهل-يكرس-هذا-القرار-القطيعة-بين-البلدين-1099069491.html
https://sarabic.ae/20241210/متى-تعود-العلاقات-الدبلوماسية-بين-تونس-والمغرب-إلى-طبيعتها-خبراء-يوضحون-التفاصيل؟-1095669207.html
https://sarabic.ae/20240907/بعد-عامين-من-القطيعة-دبلوماسيون-يدعون-إلى-إعادة-إحياء-العلاقات-التونسية-المغربية-1092490135.html
https://sarabic.ae/20220929/انسحاب-الوفد-المغربي-من-ملتقى-المناخ-في-تونس-لوجود-عناصر-من-البوليساريو-1068397065.html
https://sarabic.ae/20240423/غاب-عنها-المغرب-وموريتانيا-هل-تقفل-القمة-التونسية-الجزائرية-الليبية-قوس-الاتحاد-المغاربي؟-1088210742.html
تونس
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103153/82/1031538279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b74b9c4402658ad73777a587325b6222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

جهود تونسية غير معلنة لإعادة العلاقات مع المغرب.. هل تنجح في إذابة جليد الخلافات؟

18:18 GMT 03.09.2025
© Photo / League of Arab Statesالجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية
الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Photo / League of Arab States
تابعنا عبر
حصري
تشهد الكواليس الدبلوماسية في تونس حراكا متواصلا وغير معلن تقوده شخصيات سياسية وسفراء سابقون، في محاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين تونس والمغرب، بعد حالة الجمود الطويلة التي طغت عليها منذ صيف 2022.
وقد اندلعت الأزمة حين استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على هامش قمة طوكيو للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" التي احتضنتها تونس، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وهو ما أثار غضب الرباط التي تعتبر الجبهة حركة انفصالية تهدد وحدتها الترابية.
ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقات الثنائية في مسار غير مسبوق من التوتر، تُرجم بسحب المغرب سفيره من تونس وترك منصبه شاغرا حتى اليوم، في خطوة رآها مراقبون بمثابة رسالة قطيعة غير معلنة.
ملك المغرب، محمد السادس، في البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
ملك المغرب ينهي رسميا مهام السفير في تونس... فهل يكرس هذا القرار القطيعة بين البلدين؟
30 مارس, 06:27 GMT
هذا التدهور لم يقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل ألقى بظلاله على مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية، التي كانت تاريخيا من ركائز العلاقة بين البلدين.
ورغم المحاولات الخجولة لتطويق الخلاف وإعادة جسور التواصل، لا تزال مساعي المصالحة متعثّرة أمام تعقيدات إقليمية ودولية، أبرزها تقارب تونس المتسارع مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وما يحمله ذلك من حساسيات إضافية بالنسبة للمغرب.
وفي ظل هذا المشهد، يطرح السؤال نفسه: هل تنجح الجهود التونسية غير المعلنة في إعادة المياه إلى مجاريها، أم أن الخلافات العالقة ستظل تحول دون تجاوز الأزمة؟
مساع ديبلوماسية غير معلنة لإصلاح العلاقات
كان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بوزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار، في أغسطس/ آب 2024 بمدينة مرسيليا بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير جنوب فرنسا، قد اعتُبر من قبل عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس مؤشرا أوليا على بادرة انفراج محتملة في الأزمة بين البلدين.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد المتحدث الرسمي باسم "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك، أنه هناك محاولات ديبلوماسية غير معلنة في الآونة الأخيرة تدفع نحو إصلاح العلاقات بين تونس والمغرب.
ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، بالقمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
متى تعود العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمغرب إلى طبيعتها؟
10 ديسمبر 2024, 16:40 GMT
وأوضح أن الموقف التونسي تاريخيا اتسم بالحياد في قضية الصحراء الغربية، حيث امتنعت تونس في محطات عدّة عن الانحياز الصريح لأي طرف من أطراف النزاع.
وأضاف: "هذا النهج الحيادي بقي قائما حتى خلال أزمة 2022، غير أن الاستقبال البروتوكولي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي خلال قمة "تيكاد 8" فُسّر في الرباط كخرق لهذا التقليد، بينما اعتبرته تونس خطوة رمزية لا تتعارض مع سياستها الخارجية، بل تندرج في سياق توسيع قنوات التواصل مع مختلف أطراف المغرب العربي".
وأشار ابن مبروك، إلى أن الرئيس التونسي شدد في أكثر من مناسبة على وحدة المغرب العربي، مؤكّدا أن المغرب يعدّ جزءًا أساسيا من هذا الفضاء المشترك، وأن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية وأخوية لا ينبغي أن تعرقلها الخلافات الظرفية.
كما دعا إلى تجاوز حادثة استقبال زعيم البوليساريو وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك تطوير المبادلات التجارية التي تضررت بشكل واضح بفعل الأزمة.
وللإشارة فقد أظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي تراجعا في الصادرات المغربية إلى تونس منذ بداية العام 2024، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 3,3% في يناير/ كانون الثاني، ثم تراجعت بنسبة 9,5% في فبراير/ شباط من العام نفسه، وهو ما يؤشر إلى انعكاسات ملموسة للأزمة الدبلوماسية على مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
التطبيع مع إسرائيل فاقم الخلاف
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن مسار الأزمة بين تونس والمغرب لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية، لا سيما قرار الرباط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
بعد عامين من القطيعة.. دبلوماسيون يدعون إلى إعادة إحياء العلاقات التونسية المغربية
7 سبتمبر 2024, 16:57 GMT
ويؤكد الجورشي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا القرار أثّر سلبا على الموقف التونسي، قبل أن يتعمّق الخلاف أكثر مع إعلان إسرائيل، في 17 يوليو/ تموز 2023، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبحسب الجورشي، كان من الممكن للطرفين احتواء تداعيات أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو بتونس، إلا أن التطورات اللاحقة دفعت بالعلاقات نحو مزيد من التدهور، وصولا إلى استمرار غياب السفراء بين البلدين حتى اليوم، وهو ما يعني عمليا "انقطاع قنوات التواصل الرسمية وتعطّل التبادلات"، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، أعرب الجورشي، عن أمله في أن تُثمر الجهود الدبلوماسية الجارية، معتبرا أن المغرب وتونس يشتركان في عناصر قوة يمكن استثمارها لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المبادرات جاءت متأخرة، وكان بالإمكان إطلاقها منذ سنوات لتجنب تعميق الهوة.
ويشير الجورشي، إلى أن جزءًا من تعقيدات المشهد يرتبط بانحياز تونس المتزايد نحو الجزائر خلال الفترة الأخيرة، بعد حصولها على دعم مالي مباشر تمثل في وديعة بقيمة 150 مليون دولار مطلع 2020، ثم قروض ومنح إضافية في نهاية 2022، فضلا عن سلسلة اتفاقيات تعاون.
قوات البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
انسحاب الوفد المغربي من ملتقى المناخ في تونس لوجود عناصر من "البوليساريو"
29 سبتمبر 2022, 13:16 GMT
وعلى صعيد الطاقة، تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز نحو السوق التونسية، مع تمديد عقود التزويد إلى غاية سنة 2027، وهو ما يمنحها ورقة ضغط إضافية في موازين العلاقات الإقليمية.
منفذ نحو إحياء الاتحاد المغاربي
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أنه كان من الأجدر بالجانب التونسي أن يُلحّ على إشراك المغرب، ولو على المستوى التشاوري، حين تقدمت الجزائر بمبادرة عقد قمة مغاربية مصغرة.
وأضاف: "استبعاد المغرب من هذا المسار أسهم في تعميق حالة الجمود"، مضيفا: "تعثر الاتفاق بين الأطراف الثلاثة إلى حد الآن جعل اتحاد المغرب العربي يعيش حالة شلل متواصلة".
ويشير الجورشي إلى أن إعادة العلاقات التونسية–المغربية لا تحمل بعدا ثنائيا فحسب، بل قد تُسهم في إحياء الاتحاد المغاربي الذي ظل منذ سنوات مجمدا ومشلولا بفعل الخلافات السياسية. فآخر قمة لاتحاد المغرب العربي عُقدت في تونس عام 1994، قبل أن تنشأ لاحقا آليات بديلة للتشاور، كان أبرزها الإطار الثلاثي الذي جمع الجزائر وليبيا وتونس، وركز على ملفات الأمن والهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
غاب عنها المغرب وموريتانيا... هل تقفل القمة التونسية الجزائرية الليبية قوس الاتحاد المغاربي؟
23 أبريل 2024, 09:54 GMT
وقد انعقدت القمة الثلاثية الأخيرة في تونس في أبريل/ نيسان الماضي 2025، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في مؤشر على استمرار غياب المغرب عن الديناميكية الإقليمية الجديدة.
يُذكر أن معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي تنص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية، إضافة إلى توثيق أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة، والإسهام في صيانة السلم القائم على العدل والإنصاف.
لكن استمرار الخلافات الثنائية، لا سيما بين المغرب والجزائر، ثم بين المغرب وتونس لاحقا، جعل هذه الأهداف الكبرى رهينة التجاذبات السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала