جهود تونسية غير معلنة لإعادة العلاقات مع المغرب.. هل تنجح في إذابة جليد الخلافات؟

تشهد الكواليس الدبلوماسية في تونس حراكا متواصلا وغير معلن تقوده شخصيات سياسية وسفراء سابقون، في محاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين تونس والمغرب، بعد حالة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وقد اندلعت الأزمة حين استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على هامش قمة طوكيو للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" التي احتضنتها تونس، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وهو ما أثار غضب الرباط التي تعتبر الجبهة حركة انفصالية تهدد وحدتها الترابية.ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقات الثنائية في مسار غير مسبوق من التوتر، تُرجم بسحب المغرب سفيره من تونس وترك منصبه شاغرا حتى اليوم، في خطوة رآها مراقبون بمثابة رسالة قطيعة غير معلنة.هذا التدهور لم يقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل ألقى بظلاله على مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية، التي كانت تاريخيا من ركائز العلاقة بين البلدين.ورغم المحاولات الخجولة لتطويق الخلاف وإعادة جسور التواصل، لا تزال مساعي المصالحة متعثّرة أمام تعقيدات إقليمية ودولية، أبرزها تقارب تونس المتسارع مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وما يحمله ذلك من حساسيات إضافية بالنسبة للمغرب.وفي ظل هذا المشهد، يطرح السؤال نفسه: هل تنجح الجهود التونسية غير المعلنة في إعادة المياه إلى مجاريها، أم أن الخلافات العالقة ستظل تحول دون تجاوز الأزمة؟مساع ديبلوماسية غير معلنة لإصلاح العلاقاتكان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بوزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار، في أغسطس/ آب 2024 بمدينة مرسيليا بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير جنوب فرنسا، قد اعتُبر من قبل عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس مؤشرا أوليا على بادرة انفراج محتملة في الأزمة بين البلدين.وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد المتحدث الرسمي باسم "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك، أنه هناك محاولات ديبلوماسية غير معلنة في الآونة الأخيرة تدفع نحو إصلاح العلاقات بين تونس والمغرب.وأوضح أن الموقف التونسي تاريخيا اتسم بالحياد في قضية الصحراء الغربية، حيث امتنعت تونس في محطات عدّة عن الانحياز الصريح لأي طرف من أطراف النزاع.وأضاف: "هذا النهج الحيادي بقي قائما حتى خلال أزمة 2022، غير أن الاستقبال البروتوكولي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي خلال قمة "تيكاد 8" فُسّر في الرباط كخرق لهذا التقليد، بينما اعتبرته تونس خطوة رمزية لا تتعارض مع سياستها الخارجية، بل تندرج في سياق توسيع قنوات التواصل مع مختلف أطراف المغرب العربي".وأشار ابن مبروك، إلى أن الرئيس التونسي شدد في أكثر من مناسبة على وحدة المغرب العربي، مؤكّدا أن المغرب يعدّ جزءًا أساسيا من هذا الفضاء المشترك، وأن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية وأخوية لا ينبغي أن تعرقلها الخلافات الظرفية.كما دعا إلى تجاوز حادثة استقبال زعيم البوليساريو وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك تطوير المبادلات التجارية التي تضررت بشكل واضح بفعل الأزمة.وللإشارة فقد أظهرت بيانات مكتب الصرف المغربي تراجعا في الصادرات المغربية إلى تونس منذ بداية العام 2024، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 3,3% في يناير/ كانون الثاني، ثم تراجعت بنسبة 9,5% في فبراير/ شباط من العام نفسه، وهو ما يؤشر إلى انعكاسات ملموسة للأزمة الدبلوماسية على مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.التطبيع مع إسرائيل فاقم الخلاففي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن مسار الأزمة بين تونس والمغرب لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية، لا سيما قرار الرباط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.ويؤكد الجورشي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا القرار أثّر سلبا على الموقف التونسي، قبل أن يتعمّق الخلاف أكثر مع إعلان إسرائيل، في 17 يوليو/ تموز 2023، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.وبحسب الجورشي، كان من الممكن للطرفين احتواء تداعيات أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو بتونس، إلا أن التطورات اللاحقة دفعت بالعلاقات نحو مزيد من التدهور، وصولا إلى استمرار غياب السفراء بين البلدين حتى اليوم، وهو ما يعني عمليا "انقطاع قنوات التواصل الرسمية وتعطّل التبادلات"، على حد تعبيره.ورغم ذلك، أعرب الجورشي، عن أمله في أن تُثمر الجهود الدبلوماسية الجارية، معتبرا أن المغرب وتونس يشتركان في عناصر قوة يمكن استثمارها لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المبادرات جاءت متأخرة، وكان بالإمكان إطلاقها منذ سنوات لتجنب تعميق الهوة.ويشير الجورشي، إلى أن جزءًا من تعقيدات المشهد يرتبط بانحياز تونس المتزايد نحو الجزائر خلال الفترة الأخيرة، بعد حصولها على دعم مالي مباشر تمثل في وديعة بقيمة 150 مليون دولار مطلع 2020، ثم قروض ومنح إضافية في نهاية 2022، فضلا عن سلسلة اتفاقيات تعاون.وعلى صعيد الطاقة، تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز نحو السوق التونسية، مع تمديد عقود التزويد إلى غاية سنة 2027، وهو ما يمنحها ورقة ضغط إضافية في موازين العلاقات الإقليمية.منفذ نحو إحياء الاتحاد المغاربيويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أنه كان من الأجدر بالجانب التونسي أن يُلحّ على إشراك المغرب، ولو على المستوى التشاوري، حين تقدمت الجزائر بمبادرة عقد قمة مغاربية مصغرة.وأضاف: "استبعاد المغرب من هذا المسار أسهم في تعميق حالة الجمود"، مضيفا: "تعثر الاتفاق بين الأطراف الثلاثة إلى حد الآن جعل اتحاد المغرب العربي يعيش حالة شلل متواصلة".ويشير الجورشي إلى أن إعادة العلاقات التونسية–المغربية لا تحمل بعدا ثنائيا فحسب، بل قد تُسهم في إحياء الاتحاد المغاربي الذي ظل منذ سنوات مجمدا ومشلولا بفعل الخلافات السياسية. فآخر قمة لاتحاد المغرب العربي عُقدت في تونس عام 1994، قبل أن تنشأ لاحقا آليات بديلة للتشاور، كان أبرزها الإطار الثلاثي الذي جمع الجزائر وليبيا وتونس، وركز على ملفات الأمن والهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية.وقد انعقدت القمة الثلاثية الأخيرة في تونس في أبريل/ نيسان الماضي 2025، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في مؤشر على استمرار غياب المغرب عن الديناميكية الإقليمية الجديدة.يُذكر أن معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي تنص على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية، إضافة إلى توثيق أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة، والإسهام في صيانة السلم القائم على العدل والإنصاف.لكن استمرار الخلافات الثنائية، لا سيما بين المغرب والجزائر، ثم بين المغرب وتونس لاحقا، جعل هذه الأهداف الكبرى رهينة التجاذبات السياسية.

