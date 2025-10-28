عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
العلاقات التونسية الروسية... تعاون اقتصادي يتوسع وتحديات في الأفق
العلاقات التونسية الروسية... تعاون اقتصادي يتوسع وتحديات في الأفق
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن "هذا التطور قد يمثل بداية مرحلة جديدة لتوجّه تونس شرقًا، في ظل انسداد آفاق الحوار مع صندوق النقد الدولي، وتعقّد المفاوضات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي".وشارك القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بروسيا، بشير لنفر، في الآونة الأخيرة، في المنتدى الاقتصادي الدولي الثاني "روسيا–أفريقيا إكسبو 2025"، حيث أكد أهمية تعزيز الشراكات العابرة للقارات، خاصة مع روسيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.وأشار لنفر إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة لتونس، التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع موسكو، عبر توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متعددة تشمل الطاقة، الزراعة والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة إلى تونس، التقى خلالها نظيره التونسي نبيل عمار، والرئيس قيس سعيّد. وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والصحة والثقافة، حيث أكد لافروف استعداد روسيا لزيادة إمدادات الحبوب إلى تونس.ويُنظر إلى هذا التقارب التونسي الروسي على أنه جزء من تحوّل تدريجي في بوصلة السياسة الخارجية التونسية نحو الشرق، في محاولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية.أهمية التعاون التجاري بين البلدينوأفاد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "التعاون التجاري بين تونس وروسيا، يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد التونسي وتنويع أسواقه الخارجية"، مؤكدًا أن "روسيا تُعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات التونسية، التي تتكوّن أساسًا من المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والتمور والخضروات والفواكه، إضافة إلى بعض المنتجات الصناعية الخفيفة".وأوضح العرفاوي أن "تونس تعتمد على الواردات الروسية من الحبوب، وخاصة القمح، لتغطية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية".ولفت إلى أن "تونس تتجه نحو الاستفادة من الخبرة الروسية، خاصة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا"، مضيفًا: "لقد قدّمت موسكو دعمًا ملحوظًا لتونس، خلال السنوات الأخيرة، من خلال تسهيل توريد الحبوب بأسعار تفضيلية، في ظل الأزمة الغذائية التي تشهدها البلاد".وأشار العرفاوي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تونس وروسيا، ارتفع بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعكس ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وأضاف العرفاوي أن "هذا التطور عزّز التطلعات نحو تجاوز التحديات القائمة عبر توسيع الحوار الاقتصادي وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل في تونس وجذب الاستثمارات".تحديات كبرى في الأفقوأوضح الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التعاون مع روسيا يمثل فرصة مهمة يمكن لتونس أن تنهض بها، شريطة العمل المشترك لمواجهة العقبات وبناء شراكة مثمرة ومتوازنة تخدم مصالح الطرفين وتنمّي اقتصادهما".وأشار إلى أن "مسار العلاقات التونسية الروسية يواجه جملة من التحديات، أبرزها الارتباط الوثيق للاقتصاد التونسي بالأسواق الأوروبية، والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، فضلا عن الحذر الذي يرافق أي تحرك قد يُفسر على أنه تغيير في التوجهات الجيوسياسية للبلاد".ويرى قويعة أن "من بين التحديات الأخرى التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية غياب خطوط نقل مباشرة بين البلدين، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة على موسكو في مسالك التمويل والتجارة".واعتبر أن "آفاق التعاون التونسي–الروسي تظل واعدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، والتعليم التقني، شريطة وضع إطار استراتيجي واضح ومتوازن يُمكّن من تحقيق شراكة اقتصادية أكثر نجاعة واستدامة".وتبرز بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، هذه الديناميكية الجديدة، إذ استوردت تونس خلال عام 2023، نحو 39% من احتياجاتها من القمح من روسيا، وتضاعفت وارداتها من الحبوب الروسية ثلاث مرات خلال موسم 2023-2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات من روسيا 1.1 مليون طن، منها 78% من القمح (858 ألف طن).الاستقلال عن النفوذ الأوروبيويشير مراقبون إلى أن هذا الانفتاح يعكس توجّها استراتيجيا نحو إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية لتونس، في سياق دولي يتّسم بإعادة التوازن بين الشرق والغرب، ورغبة تونس في إيجاد بدائل اقتصادية أكثر استقرارا واستقلالية عن النفوذ الأوروبي التقليدي.وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، بأنه "في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسعى تونس إلى تنويع شركائها والانفتاح على أسواق غير تقليدية، بهدف تعزيز استقلالها الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون خارج الدائرة الأوروبية التقليدية".وأوضح قويعة أن "روسيا تبرز ضمن هذه الوجهات المحتملة، خاصة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، فقد شهدت العلاقات التونسية - الروسية، نشاطا ملحوظا تمثل في زيارات رسمية متبادلة واتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا".وذهب إلى أن "توجه تونس نحو كل من الصين وروسيا، يندرج ضمن ما يمكن تسميته بالانفتاح شرقًا، وهي سياسة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الخارجية لتونس وتقليص تبعيتها للمؤسسات الغربية والدول الأوروبية، التي طالما كانت الشريك الاقتصادي الأول للبلاد".
العلاقات التونسية الروسية... تعاون اقتصادي يتوسع وتحديات في الأفق

09:59 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 28.10.2025)
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
حصري
تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس وروسيا، تطورًا ملحوظًا، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والصعوبات الداخلية.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن "هذا التطور قد يمثل بداية مرحلة جديدة لتوجّه تونس شرقًا، في ظل انسداد آفاق الحوار مع صندوق النقد الدولي، وتعقّد المفاوضات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وشارك القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بروسيا، بشير لنفر، في الآونة الأخيرة، في المنتدى الاقتصادي الدولي الثاني "روسيا–أفريقيا إكسبو 2025"، حيث أكد أهمية تعزيز الشراكات العابرة للقارات، خاصة مع روسيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
رئيسة "الدولي" للدراسات العسكرية في تونس: روسيا جاهزة بكل الخيارات لصواريخ واشنطن ومن بينها النووي
14 يوليو, 12:46 GMT
وأشار لنفر إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة لتونس، التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع موسكو، عبر توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متعددة تشمل الطاقة، الزراعة والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدبلوماسي التونسي أنه "رغم التعاون القائم بين البلدين، ما تزال هناك عقبات تحدّ من تعميق الشراكة"، مشددًا على "ضرورة العمل لتجاوزها، ومن بينها العراقيل اللوجستية والمالية، والتحديات المتعلقة بآليات الدفع والتحويلات البنكية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الإطار التنظيمي وإنشاء خطوط إمداد وتحويل فعّالة بين البلدين".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة إلى تونس، التقى خلالها نظيره التونسي نبيل عمار، والرئيس قيس سعيّد. وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والصحة والثقافة، حيث أكد لافروف استعداد روسيا لزيادة إمدادات الحبوب إلى تونس.
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
وزير سابق للخارجية التونسية: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر أفريقيا
25 أبريل, 21:18 GMT
ويُنظر إلى هذا التقارب التونسي الروسي على أنه جزء من تحوّل تدريجي في بوصلة السياسة الخارجية التونسية نحو الشرق، في محاولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية.

ويعتبر مراقبون أن تونس، مثل عدد من الدول الأفريقية، تسعى إلى الاستفادة من الزخم الروسي المتنامي في القارة، في وقت تشهد فيه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، برودًا دبلوماسيًا واضحًا.

أهمية التعاون التجاري بين البلدين

وأفاد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "التعاون التجاري بين تونس وروسيا، يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد التونسي وتنويع أسواقه الخارجية"، مؤكدًا أن "روسيا تُعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات التونسية، التي تتكوّن أساسًا من المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والتمور والخضروات والفواكه، إضافة إلى بعض المنتجات الصناعية الخفيفة".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
اتهامات خطيرة تنتهي بالبراءة... تونس تطلق سراح 11 سائحا روسيا
11 أبريل, 07:59 GMT
وأوضح العرفاوي أن "تونس تعتمد على الواردات الروسية من الحبوب، وخاصة القمح، لتغطية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "هناك رؤية استراتيجية جديدة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشمل مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والطاقة"، معتبرًا أن "هذا التوجّه يعكس محاولة تونس تنويع شركائها الدوليين والحد من الارتهان الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والغرب".

ولفت إلى أن "تونس تتجه نحو الاستفادة من الخبرة الروسية، خاصة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا"، مضيفًا: "لقد قدّمت موسكو دعمًا ملحوظًا لتونس، خلال السنوات الأخيرة، من خلال تسهيل توريد الحبوب بأسعار تفضيلية، في ظل الأزمة الغذائية التي تشهدها البلاد".
وأشار العرفاوي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تونس وروسيا، ارتفع بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعكس ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
نواب تونسيون لـ"سبوتنيك": تصريحات بوريل عن تقارب بلادنا مع روسيا والصين وإيران تعكس نزعة استعمارية
28 يونيو 2024, 06:01 GMT
وأضاف العرفاوي أن "هذا التطور عزّز التطلعات نحو تجاوز التحديات القائمة عبر توسيع الحوار الاقتصادي وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل في تونس وجذب الاستثمارات".
ورجّح الخبير أن "يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة بين تونس وروسيا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكيد الحكومة التونسية في أكثر من مناسبة انفتاحها على أسواق جديدة وتوجهها نحو بناء شراكات اقتصادية متعددة الأقطاب".

تحديات كبرى في الأفق

وأوضح الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التعاون مع روسيا يمثل فرصة مهمة يمكن لتونس أن تنهض بها، شريطة العمل المشترك لمواجهة العقبات وبناء شراكة مثمرة ومتوازنة تخدم مصالح الطرفين وتنمّي اقتصادهما".
وأشار إلى أن "مسار العلاقات التونسية الروسية يواجه جملة من التحديات، أبرزها الارتباط الوثيق للاقتصاد التونسي بالأسواق الأوروبية، والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، فضلا عن الحذر الذي يرافق أي تحرك قد يُفسر على أنه تغيير في التوجهات الجيوسياسية للبلاد".
السفير التونسي في مصر، محمد بن يوسف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
السفير التونسي لدى مصر: رفضنا سياسات صندوق النقد ولدينا علاقات متوازنة مع روسيا
21 نوفمبر 2024, 13:56 GMT
ويرى قويعة أن "من بين التحديات الأخرى التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية غياب خطوط نقل مباشرة بين البلدين، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة على موسكو في مسالك التمويل والتجارة".

لكن، ورغم هذه الصعوبات، فإن مؤشرات التعاون بين البلدين تشي بإمكانية بناء علاقة أكثر عمقًا إذا ما نجحت تونس في تنويع شركائها وتخفيف تبعيتها الاقتصادية لأوروبا، فروسيا، التي تبحث بدورها عن منافذ جديدة لمنتجاتها واستثماراتها في القارة الأفريقية، قد تجد في تونس بوابة استراتيجية إلى الأسواق المغاربية والمتوسطية، وفقا لقويعة.

واعتبر أن "آفاق التعاون التونسي–الروسي تظل واعدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، والتعليم التقني، شريطة وضع إطار استراتيجي واضح ومتوازن يُمكّن من تحقيق شراكة اقتصادية أكثر نجاعة واستدامة".
وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، يغادران بعد إلقاء كلمة في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، 26 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
بعد زيارة وزير خارجيتها... تونس تبحث عن توطيد علاقاتها مع روسيا
26 سبتمبر 2023, 14:49 GMT
وتبرز بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، هذه الديناميكية الجديدة، إذ استوردت تونس خلال عام 2023، نحو 39% من احتياجاتها من القمح من روسيا، وتضاعفت وارداتها من الحبوب الروسية ثلاث مرات خلال موسم 2023-2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات من روسيا 1.1 مليون طن، منها 78% من القمح (858 ألف طن).
وشكلت واردات القمح الروسي 39% من إجمالي واردات تونس من الحبوب، في مؤشر يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر التزوّد وربما إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية في المدى المتوسط.

الاستقلال عن النفوذ الأوروبي

ويشير مراقبون إلى أن هذا الانفتاح يعكس توجّها استراتيجيا نحو إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية لتونس، في سياق دولي يتّسم بإعادة التوازن بين الشرق والغرب، ورغبة تونس في إيجاد بدائل اقتصادية أكثر استقرارا واستقلالية عن النفوذ الأوروبي التقليدي.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، بأنه "في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسعى تونس إلى تنويع شركائها والانفتاح على أسواق غير تقليدية، بهدف تعزيز استقلالها الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون خارج الدائرة الأوروبية التقليدية".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وزير الخارجية التونسي السابق: السياسة الأمريكية ستتجه نحو توافقات جديدة مع روسيا
15 أغسطس, 19:02 GMT
وأوضح قويعة أن "روسيا تبرز ضمن هذه الوجهات المحتملة، خاصة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، فقد شهدت العلاقات التونسية - الروسية، نشاطا ملحوظا تمثل في زيارات رسمية متبادلة واتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا".

وأضاف أن "زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى تونس نهاية سنة 2023، كانت إشارة واضحة على الرغبة المتبادلة في تعميق الشراكة الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل بحث تونس عن بدائل جديدة في تموينها بالحبوب والمواد الطاقية، بعد اضطراب سلاسل التوريد العالمية".

وذهب إلى أن "توجه تونس نحو كل من الصين وروسيا، يندرج ضمن ما يمكن تسميته بالانفتاح شرقًا، وهي سياسة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الخارجية لتونس وتقليص تبعيتها للمؤسسات الغربية والدول الأوروبية، التي طالما كانت الشريك الاقتصادي الأول للبلاد".
