العلاقات التونسية الروسية... تعاون اقتصادي يتوسع وتحديات في الأفق

تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس وروسيا، تطورًا ملحوظًا، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والصعوبات الداخلية.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن "هذا التطور قد يمثل بداية مرحلة جديدة لتوجّه تونس شرقًا، في ظل انسداد آفاق الحوار مع صندوق النقد الدولي، وتعقّد المفاوضات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي".وشارك القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بروسيا، بشير لنفر، في الآونة الأخيرة، في المنتدى الاقتصادي الدولي الثاني "روسيا–أفريقيا إكسبو 2025"، حيث أكد أهمية تعزيز الشراكات العابرة للقارات، خاصة مع روسيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.وأشار لنفر إلى أهمية السوق الروسية بالنسبة لتونس، التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع موسكو، عبر توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متعددة تشمل الطاقة، الزراعة والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة إلى تونس، التقى خلالها نظيره التونسي نبيل عمار، والرئيس قيس سعيّد. وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والصحة والثقافة، حيث أكد لافروف استعداد روسيا لزيادة إمدادات الحبوب إلى تونس.ويُنظر إلى هذا التقارب التونسي الروسي على أنه جزء من تحوّل تدريجي في بوصلة السياسة الخارجية التونسية نحو الشرق، في محاولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية.أهمية التعاون التجاري بين البلدينوأفاد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "التعاون التجاري بين تونس وروسيا، يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد التونسي وتنويع أسواقه الخارجية"، مؤكدًا أن "روسيا تُعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات التونسية، التي تتكوّن أساسًا من المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والتمور والخضروات والفواكه، إضافة إلى بعض المنتجات الصناعية الخفيفة".وأوضح العرفاوي أن "تونس تعتمد على الواردات الروسية من الحبوب، وخاصة القمح، لتغطية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية".ولفت إلى أن "تونس تتجه نحو الاستفادة من الخبرة الروسية، خاصة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا"، مضيفًا: "لقد قدّمت موسكو دعمًا ملحوظًا لتونس، خلال السنوات الأخيرة، من خلال تسهيل توريد الحبوب بأسعار تفضيلية، في ظل الأزمة الغذائية التي تشهدها البلاد".وأشار العرفاوي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تونس وروسيا، ارتفع بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعكس ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وأضاف العرفاوي أن "هذا التطور عزّز التطلعات نحو تجاوز التحديات القائمة عبر توسيع الحوار الاقتصادي وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل في تونس وجذب الاستثمارات".تحديات كبرى في الأفقوأوضح الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "التعاون مع روسيا يمثل فرصة مهمة يمكن لتونس أن تنهض بها، شريطة العمل المشترك لمواجهة العقبات وبناء شراكة مثمرة ومتوازنة تخدم مصالح الطرفين وتنمّي اقتصادهما".وأشار إلى أن "مسار العلاقات التونسية الروسية يواجه جملة من التحديات، أبرزها الارتباط الوثيق للاقتصاد التونسي بالأسواق الأوروبية، والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، فضلا عن الحذر الذي يرافق أي تحرك قد يُفسر على أنه تغيير في التوجهات الجيوسياسية للبلاد".ويرى قويعة أن "من بين التحديات الأخرى التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية غياب خطوط نقل مباشرة بين البلدين، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة على موسكو في مسالك التمويل والتجارة".واعتبر أن "آفاق التعاون التونسي–الروسي تظل واعدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، والتعليم التقني، شريطة وضع إطار استراتيجي واضح ومتوازن يُمكّن من تحقيق شراكة اقتصادية أكثر نجاعة واستدامة".وتبرز بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، هذه الديناميكية الجديدة، إذ استوردت تونس خلال عام 2023، نحو 39% من احتياجاتها من القمح من روسيا، وتضاعفت وارداتها من الحبوب الروسية ثلاث مرات خلال موسم 2023-2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات من روسيا 1.1 مليون طن، منها 78% من القمح (858 ألف طن).الاستقلال عن النفوذ الأوروبيويشير مراقبون إلى أن هذا الانفتاح يعكس توجّها استراتيجيا نحو إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية لتونس، في سياق دولي يتّسم بإعادة التوازن بين الشرق والغرب، ورغبة تونس في إيجاد بدائل اقتصادية أكثر استقرارا واستقلالية عن النفوذ الأوروبي التقليدي.وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي ياسين قويعة، بأنه "في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسعى تونس إلى تنويع شركائها والانفتاح على أسواق غير تقليدية، بهدف تعزيز استقلالها الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون خارج الدائرة الأوروبية التقليدية".وأوضح قويعة أن "روسيا تبرز ضمن هذه الوجهات المحتملة، خاصة بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، فقد شهدت العلاقات التونسية - الروسية، نشاطا ملحوظا تمثل في زيارات رسمية متبادلة واتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا".وذهب إلى أن "توجه تونس نحو كل من الصين وروسيا، يندرج ضمن ما يمكن تسميته بالانفتاح شرقًا، وهي سياسة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الخارجية لتونس وتقليص تبعيتها للمؤسسات الغربية والدول الأوروبية، التي طالما كانت الشريك الاقتصادي الأول للبلاد".

