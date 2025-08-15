عربي
وصول طائرة بوتين إلى ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الأمريكي - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
وقال خلال حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "بحكم موقع روسيا وحجمها في المعادلة الدولية وموقع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هناك ترتيبات دولية تتعلق بإدارة العلاقات الدولية على أسس جديدة".واعتبر أن "السياسة الامريكية الجديدة ستتجه نحو المزيد من التوافقات مع روسيا في القضايا الساخنة".وتابع: أن "روسيا قوة رئيسية وفاعلة في الساحة الدولية وهي تمتلك أكبر ترسانة نووية وأسلحة ثقيلة، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في التوازنات وفي إدارة العلاقات الدولية".ورأى وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، أن "القمة ذات طابع استراتيجي، وستتناول ملفات، منها "الملف الروسي الأوكراني الذي سيكون حاضرا بقوة على الطاولة، ولكن هناك ترتيبات أمنية ذات طابع استراتيجي تتعلق بالانتشار العسكري فيما يخص العلاقة بحلف "الناتو" وأوكرانيا".وأشار إلى أن "أولويات أمريكا اقتصادية بالدرجة الأولى"، مضيفا أن "محور موسكو وبكين مقلق لأمريكا وللغرب بصفة عامة وهناك رهان على فك هذه العلاقة".
وزير الخارجية التونسي السابق: السياسة الأمريكية ستتجه نحو توافقات جديدة مع روسيا

حصري
تحدث وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، من بريطانيا، اليوم الجمعة، عن توقعاته حول قمة "الاسكا" المرتقبة.
وقال خلال حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "بحكم موقع روسيا وحجمها في المعادلة الدولية وموقع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هناك ترتيبات دولية تتعلق بإدارة العلاقات الدولية على أسس جديدة".
واعتبر أن "السياسة الامريكية الجديدة ستتجه نحو المزيد من التوافقات مع روسيا في القضايا الساخنة".
ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي... فيديو
ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي... فيديو
18:37 GMT

وشدد عبد السلام على أن "موسكو حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع الغرب في إطار نظام دولي تعددي"، لافتا إلى أن "أمريكا لاعب رئيسي في المعادلة الدولية، لكنها ليست الوحيدة، فهناك لاعبون من بينهم روسيا، التي تشغل موقعها في المعادلة الدولية إلى جانب الصين وقوى دولية أخرى".

وتابع: أن "روسيا قوة رئيسية وفاعلة في الساحة الدولية وهي تمتلك أكبر ترسانة نووية وأسلحة ثقيلة، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في التوازنات وفي إدارة العلاقات الدولية".
بث مباشر... قمة بوتين وترامب في ألاسكا... فيديو
بث مباشر... قمة بوتين وترامب في ألاسكا... فيديو
18:13 GMT
ورأى وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، أن "القمة ذات طابع استراتيجي، وستتناول ملفات، منها "الملف الروسي الأوكراني الذي سيكون حاضرا بقوة على الطاولة، ولكن هناك ترتيبات أمنية ذات طابع استراتيجي تتعلق بالانتشار العسكري فيما يخص العلاقة بحلف "الناتو" وأوكرانيا".
وأشار إلى أن "أولويات أمريكا اقتصادية بالدرجة الأولى"، مضيفا أن "محور موسكو وبكين مقلق لأمريكا وللغرب بصفة عامة وهناك رهان على فك هذه العلاقة".
