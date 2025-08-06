https://sarabic.ae/20250806/إعفاءات-جمركية-أوروبية-لصالح-النسيج-التونسي-فرصة-لتعزيز-التصدير-ودعم-الاقتصاد-1103440927.html

إعفاءات جمركية أوروبية لصالح النسيج التونسي.. فرصة لتعزيز التصدير ودعم الاقتصاد

إعفاءات جمركية أوروبية لصالح النسيج التونسي.. فرصة لتعزيز التصدير ودعم الاقتصاد

سبوتنيك عربي

في خطوة استثنائية قد تحمل معها بوادر انتعاشة لقطاع النسيج التونسي، أعلنت المفوضية الأوروبية تطبيق إعفاءات جمركية على مجموعة من المنتجات التونسية المخصصة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T13:05+0000

2025-08-06T13:05+0000

2025-08-06T13:05+0000

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وتُعقد آمال واسعة على أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين تموقع الشركات التونسية داخل السوق الأوروبية، ودعم الاقتصاد المحلي الذي يعاني أزمة مركّبة.وشرعت المفوضية الأوروبية، رسميا، في تنفيذ استثناءات من قواعد المنشأ لفائدة المنتجات النسيجية المُصنّعة في تونس، تشمل أصنافا رئيسية مثل القمصان والسراويل والفساتين، وهي منتجات تمثل الشريحة الأهم ضمن صادرات تونس نحو الخارج.هذا الإجراء، الذي يدخل حيّز التنفيذ بأثر رجعي بدءا من 22 يناير/ كانون الثاني 2025 ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2029، يأتي تتويجا لمسار تفاوضي طويل ضمن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وهي معاهدة تجارية ثنائية تهدف إلى تيسير المبادلات التجارية على قاعدة الامتيازات التفاضلية، غير أن التفعيل الجديد الذي شمل قطاع النسيج يمثّل نقلة نوعية قد تعيد رسم ملامح العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.وترى الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن هذا القرار يحمل أهمية استراتيجية كبرى، ليس فقط لأنه يُسقط العبء الجمركي عن المؤسسات الوطنية، بل لأنه أيضا يمنحها أداة حقيقية لتعزيز تنافسيتها في قلب واحدة من أكثر الأسواق تطلبا.وتؤكد الجامعة أن هذا الامتياز من شأنه أن يُحفّز على تطوير الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، شريطة أن ترافقه حزمة من الإصلاحات الوطنية على مستوى اللوجستيات والتمويل والتكوين.ويُعتبر قطاع النسيج أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لما يتيحه من فرص عمل وما يحققه من مداخيل هامة من العملة الصعبة. إذ يضم القطاع نحو 1415 مؤسسة إنتاجية، تشغّل أكثر من 151 ألف عامل وعاملة، ما يجعله أحد أكبر المشغلين في البلاد. أما من حيث الأداء التصديري، فتبلغ قيمة صادرات النسيج سنويا نحو 9 مليارات دينار، مع وجود تطلعات حكومية ومهنية لبلوغ سقف 10 مليارات دينار في أفق السنوات القليلة المقبلة.ويؤكد هذا المعطى حجم الترابط الوثيق بين الصناعة النسيجية في تونس ومنافذ التصدير الأوروبية، ما يجعل أي تسهيلات جمركية من الجانب الأوروبي ذات تأثير مباشر على ديناميكية القطاع برمّته، وفقا لخبراء.انعكاسات مباشرة على التنافسية والتصديروفي السياق، اعتبر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، هيثم بوعجيلة، أن الاستثناءات التي أقرتها المفوضية الأوروبية لفائدة المؤسسات التونسية تمثل خطوة جوهرية نحو استعادة تنافسية قطاع النسيج والملابس في الأسواق الأوروبية.وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "الإعفاء الجمركي يمنح المؤسسات التونسية فرصة نادرة لتقليص كلفة الإنتاج والتصدير، وتوسيع شبكة الحرفاء في أوروبا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من بلدان ذات كلفة إنتاج منخفضة".وأشار بوعجيلة إلى أن هذا الامتياز لا يمكن النظر إليه فقط كقرار تقني، بل هو ترجمة لثقة متجددة من الشريك الأوروبي في الصناعة التونسية وقدرتها على التكيف والجودة. وقد انعكست هذه الثقة فعليا من خلال تحسّن ترتيب تونس في قائمة البلدان المصدّرة نحو الاتحاد الأوروبي، لا سيما في فئات محددة مثل سراويل الجينز وملابس العمل والملابس الجاهزة، حيث أصبحت تونس تنافس دولا صناعية كبرى، وفقا لقوله.كما أوضح بوعجيلة أن واردات القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 5.41% لتبلغ 3107 مليون دينار (928 مليون يورو)، ما يعكس ديناميكية الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الصناعة.ورأى بوعجيلة أن هذه الإجراءات الأوروبية من شأنها أن تساهم بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد التونسي ككل، باعتبار أن قطاع النسيج لا يمثل فقط ركيزة للتصدير، بل يشكّل أيضا مصدرا هاما للتشغيل في البلاد.وأضاف: "حين ننجح في دعم هذا القطاع، فإننا نضخّ أوكسجين في شرايين الاقتصاد التونسي، ونعزّز صمود المؤسسات الصناعية أمام تقلبات السوق العالمية".وشدد على ضرورة أن ترافق هذه الإعفاءات إصلاحات وطنية تشمل تحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير منظومة التكوين المهني، حتى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة."خطوة إيجابية لكن الهيكلة الغائبة تُضعف الأثر"بدوره، رحّب الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، بقرار المفوضية الأوروبية القاضي بمنح امتيازات جمركية لمنتجات النسيج التونسية، معتبرا إياه فرصة سانحة لإعادة إنعاش القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.وقال في تصريحه لـ"سبوتنيك": "الاتفاقية تعكس اعترافا أوروبيا بقدرة تونس على تلبية المعايير الصناعية المطلوبة، وهي خطوة تُحسب في رصيد المفاوض التونسي، لكن لا يجب المبالغة في تعليق الآمال عليها بمعزل عن الإصلاحات الداخلية".وأبرز الحزامي أن ما يعوّق استفادة تونس الكاملة من هذه الامتيازات هو غياب الاندماج الصناعي في القطاع، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي من الأقمشة سوى 7% من حاجيات المصنّعين، وهو ما يضطر المؤسسات إلى التوريد، مما يقلّص من هامش القيمة المضافة.وكشف أن نحو 67% من واردات القطاع تتمثل في الأقمشة الجاهزة، أي ما يعادل نحو 450 مليون متر سنوا، تُستورد أساسا من الفضاء الأوروبي وتستفيد بدورها من إعفاءات جمركية عند التصدير، وفق قواعد المنشأ الأورومتوسطية.وفي سياق متصل، حذر الحزامي من تحديات داخلية تُهدد استقرار القطاع وقدرته على استيعاب الفرص الجديدة. وأكد أن العديد من المؤسسات الصناعية تعاني من نقص فادح في اليد العاملة المختصة، وهو ما يضعف القدرة التشغيلية ويؤثر سلبا على جودة الإنتاج واحترام آجال التصدير. كما أشار إلى أن ارتفاع كلفة الطاقة والماء بات عبئا إضافيا يحدّ من هوامش الربح، ويُهدد ديمومة عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.أما على المستوى الخارجي، فقد نبّه الحزامي إلى أن تراجع القدرة الشرائية في أوروبا منذ أزمة الطاقة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، انعكس سلبا على الطلب على الملابس الجاهزة، وهو ما بدأت تظهر ملامحه لدى عدد من المؤسسات التونسية المرتبطة بعقود تزويد مع كبرى العلامات الأوروبية.انفتاح مطلوب على أسواق بديلةوفي ظل تزايد المؤشرات على تقلب الطلب في السوق الأوروبية وتشديد التشريعات البيئية والتجارية المنتظرة هناك، يرتفع منسوب الوعي داخل القطاع بضرورة تنويع الشراكات التجارية والانفتاح على أسواق جديدة واعدة.شدد الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، في هذا السياق على أن الرهان الحقيقي اليوم لم يعد فقط في الحفاظ على المواقع في أوروبا، بل في كسر التبعية المفرطة لهذا السوق، من خلال بناء جسور تعاون مع مناطق جديدة. وقال في تصريحه لـ"سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى توسيع الأفق نحو أسواق جديدة وواعدة لتقليص تبعية القطاع للطلب الأوروبي المتقلب".كما نبه الحزامي إلى مخاطر مستقبلية قد تهدد تنافسية المنتوج التونسي داخل أوروبا نفسها، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لاعتماد معاليم جمركية جديدة على المنتجات التي تتسبب في انبعاثات كربونية مرتفعة بداية من عام 2030، فضلا عن فرض الجواز الرقمي للمنتجات المصدّرة، وهي معايير صارمة قد تتطلب من المؤسسات التونسية تحولات تقنية وبيئية معقدة وتكلفة استثمارية إضافية.وأوضح في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن "تونس تملك الإمكانيات للولوج إلى هذه الأسواق، لا سيما بفضل جودة منتوجها النسيجي الذي يحظى بسمعة جيدة عالميا"، مؤكدا أن "المنتج التونسي في ملابس العمل، مثلا، مصنّف رقم واحد عالميا".غير أن هذا التوجه، وفق قعيدة، يتطلب مغادرة ما وصفه بـ"المنطقة المريحة" التي اعتاد عليها رجال الأعمال، والمبادرة لاستكشاف أسواق جديدة قد تكون أكثر استقرارا في الطلب. كما أشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الدولة، من خلال تفعيل دور مركز النهوض بالصادرات كمؤسسة عمومية تضطلع بمهام استراتيجية، أهمها وضع خطط وطنية للتصدير، وتوفير الدعم والمرافقة المالية واللوجستية للمصدّرين، قصد تمكينهم من الحضور الفعلي في الأسواق العالمية وإبرام العقود مع شركائهم الدوليين.وفي السياق ذاته، دعا الخبير الاقتصادي إلى وضع خطة وطنية واضحة للحد من توريد النسيج من الخارج، خاصة من الصين وتركيا، معتبرا أن الإغراق بالسوق المحلية يزاحم المنتج التونسي ويضعف فرص تطوره، وهو ما يستوجب مراجعة السياسات التجارية بشكل يوازن بين متطلبات الانفتاح وحماية النسيج الصناعي الوطني.

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