مدير "الإغاثة الطبية" في غزة يحذر من محاولات تصفية "أونروا" ويرفض قرار الاستغناء عن مئات الموظفين

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، الدكتور عائد ياغي، اليوم الجمعة، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين... 09.01.2026

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الحملة تصاعدت بشكل حاد بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بناءا على اتهامات غير صحيحة وُجهت للوكالة وموظفيها".وأكد ياغي أن "نتائج لجنة التحقيق المستقلة أثبتت بطلان تلك الاتهامات وزيفها"، موضحا أنها "تأتي في سياق حملة منظمة تهدف بشكل مباشر إلى تصفية الوكالة بصفتها المقدم الرئيسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يمثّل محاولة لتصفية حق العودة".وشدد ياغي على أن "هذا القرار يأتي في توقيت كارثي، يعاني فيه القطاع من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، نتيجة حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عامين"، لافتا إلى أنه "كان من المتوقع أن تمارس "أونروا" ضغوطا لتعزيز خدماتها وزيادة تدخلاتها الإنسانية في غزة بدلا من تقليص كادرها الوظيفي".وذكر أنه "يتطلع إلى تراجع إدارة الوكالة فورا عن هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر"، داعيا في الوقت ذاته إلى "حشد أكبر حملة دولية ممكنة لتأمين التمويل اللازم لأنشطة الوكالة في مناطق عملياتها الخمس".وأعلنت وكالة "أونروا" إنهاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب إقليم غزة والمتواجدين حاليا خارج القطاع، بقرار دخل حيز التنفيذ الفوري.وبررت الوكالة القرار بأنه يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية الحادة التي تواجهها، والتي أثرت على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية.

