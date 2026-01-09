https://sarabic.ae/20260109/موسكو-واشنطن-تطلق-سراح-مواطنين-روسيين-من-طاقم-الناقلة-مارينيرا-استجابة-لطلب-روسيا-1109051982.html
موسكو: واشنطن تطلق سراح مواطنين روسيين من طاقم الناقلة "مارينيرا" استجابة لطلب روسيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إطلاق سراح روسيين اثنين من طاقم الناقلة البحرية... 09.01.2026
وأضافت زاخاروفا، في بيان، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "ردا على طلبنا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنين روسيين من طاقم الناقلة مارينيرا كان قد احتجزهما الجانب الأمريكي سابقًا خلال عملية في شمال المحيط الأطلسي".وأكدت زاخاروفا، بدء العمل على إعادة المواطنين الروس المحتجزين على متن ناقلة النفط "مارينيرا".وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في شمال المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية".وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يُعدّ انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.طالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بأن تتوجه السفينة، الواقعة آنذاك قرب سواحل فنزويلا، إلى أحد الموانئ الأمريكية الخاضعة لسيطرتها، وذلك لعدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيداً من سلطات غيانا يفيد بمنح السفينة علمها، إلا أن السفينة لم تمتثل لهذه المطالب، وغيّرت مسارها واتجهت إلى المحيط الأطلسي.خلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي، الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.جدير بالذكر أن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت،ومع ذلك، سيتولى الجانب الروسي جميع المسائل المتعلقة بحماية مواطنيها الموجودين على متن السفينة.بدورها، علنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أنها تراقب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفينة "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، ونظرًا لمعلومات تفيد بوجود روس بين طاقمها، فإنها تطالب الولايات المتحدة بمعاملتهم بكرامة، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم.وصرحت الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو تراقب بقلق الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينيرا" التي كانت تبحر في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي، ملتزمةً التزاماً كاملاً بالقانون البحري الدولي.وأكدت الوزارة أن الناقلة الروسية، ولأسباب غير معروفة، تحظى باهتمام متزايد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يفوق بكثير وضعها السلمي. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الدول الغربية، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، أن تبدأ بمعالجة هذا المبدأ.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إطلاق سراح روسيين اثنين من طاقم الناقلة البحرية "مارينيرا"، بعد طلب من الجانب الروسي، مشيرة إلى أن موسكو ترحب بهذا القرار.
وأضافت زاخاروفا، في بيان، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "ردا على طلبنا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنين روسيين من طاقم الناقلة مارينيرا كان قد احتجزهما الجانب الأمريكي سابقًا خلال عملية في شمال المحيط الأطلسي".
وأضافت: نحن نرحب بهذا القرار ونعرب عن امتناننا للقيادة الأمريكية.
وأكدت زاخاروفا، بدء العمل على إعادة المواطنين الروس المحتجزين على متن ناقلة النفط "مارينيرا".
وقالت زاخاروفا: نبدأ العمل بشكل عاجل وعملي على جميع المسائل المتعلقة بضمان عودة مواطنينا إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن.
وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في شمال المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية".
وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يُعدّ انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
والسفينة مستأجرة من قبل تاجر خاص وترفع علم غيانا (دولة في أمريكا الجنوبية)، ويتكون طاقمها من 28 شخصاً، من بينهم 17 مواطنا أوكرانياً، و6 مواطنين من جورجيا بمن فيهم القبطان، و3 من الهند، إضافة إلى مواطنين اثنين من روسيا الاتحادية.
طالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بأن تتوجه السفينة، الواقعة آنذاك قرب سواحل فنزويلا، إلى أحد الموانئ الأمريكية الخاضعة لسيطرتها، وذلك لعدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيداً من سلطات غيانا يفيد بمنح السفينة علمها، إلا أن السفينة لم تمتثل لهذه المطالب، وغيّرت مسارها واتجهت إلى المحيط الأطلسي.
خلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي، الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.
جدير بالذكر أن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت،ومع ذلك، سيتولى الجانب الروسي جميع المسائل المتعلقة بحماية مواطنيها الموجودين على متن السفينة.
وجاء في وزارة النقل الروسية يوم الأربعاء الماضي: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".
بدورها، علنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أنها تراقب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين
على متن سفينة "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، ونظرًا لمعلومات تفيد بوجود روس بين طاقمها، فإنها تطالب الولايات المتحدة بمعاملتهم بكرامة، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم.
وصرحت الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو تراقب بقلق الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينيرا" التي كانت تبحر في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي، ملتزمةً التزاماً كاملاً بالقانون البحري الدولي.
وأكدت الوزارة أن الناقلة الروسية، ولأسباب غير معروفة، تحظى باهتمام متزايد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يفوق بكثير وضعها السلمي. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الدول الغربية
، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، أن تبدأ بمعالجة هذا المبدأ.