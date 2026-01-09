نتنياهو: نرغب في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال 10 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/نتنياهو-نرغب-في-إنهاء-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لإسرائيل-خلال-10-سنوات-1109071715.html
نتنياهو: نرغب في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال 10 سنوات
نتنياهو: نرغب في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال 10 سنوات
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه "لا يسعى إلى التجديد الكامل لمذكرة التفاهم بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي تمتد لعشر... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T19:18+0000
2026-01-09T19:18+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg
وقال نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إن "إسرائيل قد تتخلى عن الدعم، الذي تتلقاه من أمريكا لشراء الأسلحة الأمريكية".وتوقع نتنياهو مجددا، في تصريحاته، أن يتم توسعة اتفاقيات التطبيع مع بلاده، والتي تعثرت بسبب رفض إسرائيل تقديم أفق سياسي للفلسطينيين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتجنب نتنياهو، التعليق بشكل مطوّل على الاحتجاجات في إيران، قائلًا: "قد تكون هذه لحظة يتولى فيها الشعب الإيراني زمام مصيره.. الثورات تنطلق من الداخل".وبينما يُبدي نتنياهو استعداده للمثول أمام لجنة تحقيق لم تُشكّل بعد، فإنه يتجنب استخدام كلمة "مسؤولية" عند سؤاله عن هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويسارع إلى إلقاء اللوم على أجهزة الأمن الإسرائيلية وبقية أعضاء حكومته، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.
https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-الباكستاني-يدعو-أمريكا-وتركيا-إلى-اختطاف-نتنياهو-وتقديمه-للعدالة-1109065887.html
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_9b12a3a11e0ab3da34f3300c1beae960.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو: نرغب في إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال 10 سنوات

19:18 GMT 09.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه "لا يسعى إلى التجديد الكامل لمذكرة التفاهم بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي تمتد لعشر سنوات، وتنتهي في عام 2028"، على حد قوله.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إن "إسرائيل قد تتخلى عن الدعم، الذي تتلقاه من أمريكا لشراء الأسلحة الأمريكية".
وتوقع نتنياهو مجددا، في تصريحاته، أن يتم توسعة اتفاقيات التطبيع مع بلاده، والتي تعثرت بسبب رفض إسرائيل تقديم أفق سياسي للفلسطينيين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم نتنياهو أن "القادة العرب لا يكترثون في الواقع بالقضية الفلسطينية، مضيفا: "كثير منهم لا يبالون.. لا يهتمون بالقضية الفلسطينية، كل ما يهمهم هو تأثيرها على الشارع".

وتجنب نتنياهو، التعليق بشكل مطوّل على الاحتجاجات في إيران، قائلًا: "قد تكون هذه لحظة يتولى فيها الشعب الإيراني زمام مصيره.. الثورات تنطلق من الداخل".
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
15:58 GMT

كما تجنّب نتنياهو التعهد بشنّ ضربة إسرائيلية أخرى على إيران، لكنه قال: "سأحدد لكم موعدا واحدا لاستئناف أنشطتنا العسكرية.. إذا هاجمتنا إيران، وهو أمر وارد، فستكون العواقب وخيمة عليها، هذا أمر لا جدال فيه، أما فيما عدا ذلك، فأعتقد أن علينا مراقبة ما يجري داخل إيران".

وبينما يُبدي نتنياهو استعداده للمثول أمام لجنة تحقيق لم تُشكّل بعد، فإنه يتجنب استخدام كلمة "مسؤولية" عند سؤاله عن هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويسارع إلى إلقاء اللوم على أجهزة الأمن الإسرائيلية وبقية أعضاء حكومته، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала