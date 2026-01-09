https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-الباكستاني-يدعو-أمريكا-وتركيا-إلى-اختطاف-نتنياهو-وتقديمه-للعدالة-1109065887.html
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأنه على أمريكا "اختطاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة، وفق تعبيره. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T15:58+0000
2026-01-09T15:58+0000
2026-01-09T15:58+0000
باكستان
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_eaeccd50e52cec965cd5d96e6c068c01.jpg
وأضاف آصف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "جيو" الباكستانية، أمس الخميس، أن "تركيا قد تختطف نتنياهو أيضا"، واصفًا إياه بـ"أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكما ضده.وقال آصف: "لم يرتكب أي مجتمع ما ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف عاما الماضية. إنه (نتنياهو) أكبر مجرم في تاريخ البشرية، ولم يشهد العالم مجرما أكبر منه"، وفقا لقناة "إن دي تي في" الباكستانية.واستشهد آصف مرارا بالمحكمة الجنائية الدولية كأساس لتصريحاته، قائلًا إن "المحكمة أصدرت حكما ضد نتنياهو، وعلى الدول إنفاذ العدالة".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهي خطوة بقيت محور معارك قانونية حتى عام 2025.وتأتي تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية، منذ عام 2024، شمل تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260102/استمرارا-لهجومه-عليه-أردوغان-يطلق-لقبا-جديدا-على-نتنياهو-1108845143.html
باكستان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48500584ee89bfc5462c2376832f854b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأنه على أمريكا "اختطاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة، وفق تعبيره.
وأضاف آصف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "جيو" الباكستانية، أمس الخميس، أن "تركيا قد تختطف نتنياهو أيضا"، واصفًا إياه بـ"أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكما ضده.
وقال آصف: "لم يرتكب أي مجتمع ما ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف عاما الماضية. إنه (نتنياهو) أكبر مجرم في تاريخ البشرية، ولم يشهد العالم مجرما أكبر منه"، وفقا لقناة
"إن دي تي في" الباكستانية.
واستشهد آصف مرارا بالمحكمة الجنائية الدولية كأساس لتصريحاته، قائلًا إن "المحكمة أصدرت حكما ضد نتنياهو، وعلى الدول إنفاذ العدالة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهي خطوة بقيت محور معارك قانونية حتى عام 2025.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية، منذ عام 2024، شمل تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.