وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-الباكستاني-يدعو-أمريكا-وتركيا-إلى-اختطاف-نتنياهو-وتقديمه-للعدالة-1109065887.html
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأنه على أمريكا "اختطاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة، وفق تعبيره.
2026-01-09T15:58+0000
2026-01-09T15:58+0000
باكستان
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_eaeccd50e52cec965cd5d96e6c068c01.jpg
وأضاف آصف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "جيو" الباكستانية، أمس الخميس، أن "تركيا قد تختطف نتنياهو أيضا"، واصفًا إياه بـ"أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكما ضده.وقال آصف: "لم يرتكب أي مجتمع ما ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف عاما الماضية. إنه (نتنياهو) أكبر مجرم في تاريخ البشرية، ولم يشهد العالم مجرما أكبر منه"، وفقا لقناة "إن دي تي في" الباكستانية.واستشهد آصف مرارا بالمحكمة الجنائية الدولية كأساس لتصريحاته، قائلًا إن "المحكمة أصدرت حكما ضد نتنياهو، وعلى الدول إنفاذ العدالة".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهي خطوة بقيت محور معارك قانونية حتى عام 2025.وتأتي تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية، منذ عام 2024، شمل تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260102/استمرارا-لهجومه-عليه-أردوغان-يطلق-لقبا-جديدا-على-نتنياهو-1108845143.html
باكستان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48500584ee89bfc5462c2376832f854b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الباكستاني يدعو أمريكا وتركيا إلى "اختطاف" نتنياهو وتقديمه للعدالة

15:58 GMT 09.01.2026
© AP Photo / Richard Drewوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
© AP Photo / Richard Drew
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأنه على أمريكا "اختطاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة، وفق تعبيره.
وأضاف آصف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "جيو" الباكستانية، أمس الخميس، أن "تركيا قد تختطف نتنياهو أيضا"، واصفًا إياه بـ"أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكما ضده.
وقال آصف: "لم يرتكب أي مجتمع ما ارتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف عاما الماضية. إنه (نتنياهو) أكبر مجرم في تاريخ البشرية، ولم يشهد العالم مجرما أكبر منه"، وفقا لقناة "إن دي تي في" الباكستانية.
واستشهد آصف مرارا بالمحكمة الجنائية الدولية كأساس لتصريحاته، قائلًا إن "المحكمة أصدرت حكما ضد نتنياهو، وعلى الدول إنفاذ العدالة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو
2 يناير, 20:51 GMT
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهي خطوة بقيت محور معارك قانونية حتى عام 2025.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية، منذ عام 2024، شمل تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
