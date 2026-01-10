إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في أفريقيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في أفريقيا
إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، عن بدء مشروع ضخم لبناء ما سيكون أكبر مطار في أفريقيا عند اكتماله عام 2030، في مدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرقي أديس... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T19:38+0000
2026-01-10T20:08+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109106969_16:0:1264:702_1920x0_80_0_0_82f535a34378ced14e7980744f2a3e1a.jpg
ويشمل المشروع، الذي حصلت الشركة المملوكة للدولة على عقد تصميمه، إنشاء أربعة مدارج، ومرافق تستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، مع مساحة لوقوف 270 طائرة، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، الذي من المتوقع أن يصل إلى حدوده خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.وكانت التكلفة الأولية للمشروع تقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في أغسطس/أب الماضي، عن مساهمة بقيمة 500 مليون دولار وقيادته جهود جمع 8.7 مليار دولار إضافية، مع اهتمام واضح من مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بتمويل المشروع.
أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم

إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في أفريقيا

19:38 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 20:08 GMT 10.01.2026)
© Photo / unsplash/Nino Steffenمطار مدني
مطار مدني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / unsplash/Nino Steffen
تابعنا عبر
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، عن بدء مشروع ضخم لبناء ما سيكون أكبر مطار في أفريقيا عند اكتماله عام 2030، في مدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرقي أديس أبابا، بنحو 45 كيلومترا، بتكلفة تصل إلى 12.5 مليار دولار.
ويشمل المشروع، الذي حصلت الشركة المملوكة للدولة على عقد تصميمه، إنشاء أربعة مدارج، ومرافق تستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، مع مساحة لوقوف 270 طائرة، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، الذي من المتوقع أن يصل إلى حدوده خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على منصة "إكس": "سيكون مطار بيشوفتو الدولي، أكبر مشروع بنية تحتية للطيران في تاريخ أفريقيا".

أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
أمريكا تنهي تصنيف إثيوبيا كدولة "ذات وضع حماية مؤقت" اعتبارا من اليوم
12 ديسمبر 2025, 14:42 GMT

من جهته، كشف أبراهام تسفاي، مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية، أن الشركة ستسهم بتمويل 30% من المشروع، بينما سيتولى المقرضون تمويل النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن "الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، المقرر الانتهاء منها خلال عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في أغسطس/آب 2026".

وكانت التكلفة الأولية للمشروع تقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في أغسطس/أب الماضي، عن مساهمة بقيمة 500 مليون دولار وقيادته جهود جمع 8.7 مليار دولار إضافية، مع اهتمام واضح من مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بتمويل المشروع.
