إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في أفريقيا
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، عن بدء مشروع ضخم لبناء ما سيكون أكبر مطار في أفريقيا عند اكتماله عام 2030، في مدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرقي أديس...
2026-01-10T19:38+0000
2026-01-10T19:38+0000
2026-01-10T20:08+0000
ويشمل المشروع، الذي حصلت الشركة المملوكة للدولة على عقد تصميمه، إنشاء أربعة مدارج، ومرافق تستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، مع مساحة لوقوف 270 طائرة، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، الذي من المتوقع أن يصل إلى حدوده خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.وكانت التكلفة الأولية للمشروع تقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في أغسطس/أب الماضي، عن مساهمة بقيمة 500 مليون دولار وقيادته جهود جمع 8.7 مليار دولار إضافية، مع اهتمام واضح من مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بتمويل المشروع.
19:38 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 20:08 GMT 10.01.2026)
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم السبت، عن بدء مشروع ضخم لبناء ما سيكون أكبر مطار في أفريقيا عند اكتماله عام 2030، في مدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرقي أديس أبابا، بنحو 45 كيلومترا، بتكلفة تصل إلى 12.5 مليار دولار.
ويشمل المشروع، الذي حصلت الشركة المملوكة للدولة على عقد تصميمه، إنشاء أربعة مدارج، ومرافق تستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، مع مساحة لوقوف 270 طائرة، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، الذي من المتوقع أن يصل إلى حدوده خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على منصة "إكس": "سيكون مطار بيشوفتو الدولي، أكبر مشروع بنية تحتية للطيران في تاريخ أفريقيا".
12 ديسمبر 2025, 14:42 GMT
من جهته، كشف أبراهام تسفاي، مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية، أن الشركة ستسهم بتمويل 30% من المشروع، بينما سيتولى المقرضون تمويل النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن "الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، المقرر الانتهاء منها خلال عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في أغسطس/آب 2026".
وكانت التكلفة الأولية للمشروع
تقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في أغسطس/أب الماضي، عن مساهمة بقيمة 500 مليون دولار وقيادته جهود جمع 8.7 مليار دولار إضافية، مع اهتمام واضح من مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بتمويل المشروع.