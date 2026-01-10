https://sarabic.ae/20260110/إسقاط-طائرة-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-موسكو---سوبيانين-1109077514.html
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، فجر اليوم السبت عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سوبيانين على قناته في تطبيق "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ومتخصصو خدمات الطوارئ يعملون بموقع سقوط الحطام".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
