الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-إلى-27-في-2026-1109084343.html
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2026
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2026
سبوتنيك عربي
توقعت الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، بانخفاض طفيف عن تقديرات العام الماضي، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T10:15+0000
2026-01-10T10:15+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
كما رجّح خبراء المنظمة في بيان رسمي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2027، لكنه يظل أدنى بكثير من متوسط 3.2% المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كوفيد-19، فيما قُدّرت نسبة النمو لعام 2025 عند 2.8%.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: إن "تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، محدثاً مستوى جديداً من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية".تباين التوقعات الإقليميةأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، بدعم من تيسير السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يحد من وتيرة هذا النمو.أما شرق آسيا، فمن المنتظر أن يسجل نموا بنسبة 4.4%، منخفضا من 4.9% في العام السابق مع تراجع زخم الصادرات، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6%، بدعم من سياسات تحفيزية محددة.وفي جنوب آسيا، يُرجح أن يبلغ النمو 5.6% في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مدفوعا بالاقتصاد الهندي الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.6% بفضل قوة الاستهلاك وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2.3% هذا العام، بانخفاض محدود عن 2.4% في 2025، في ظل تحسن متواضع في الطلب الاستهلاكي وانتعاش تدريجي للاستثمار.
https://sarabic.ae/20251211/توقعات-الاقتصاد-المصري-لعام-2026تحسن-تدريجي-ومخاطر-محتملة-1108063071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2026

10:15 GMT 10.01.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الأمم المتحدة
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توقعت الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، بانخفاض طفيف عن تقديرات العام الماضي، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
كما رجّح خبراء المنظمة في بيان رسمي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2027، لكنه يظل أدنى بكثير من متوسط 3.2% المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كوفيد-19، فيما قُدّرت نسبة النمو لعام 2025 عند 2.8%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: إن "تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، محدثاً مستوى جديداً من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية".
تباين التوقعات الإقليمية
أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، بدعم من تيسير السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يحد من وتيرة هذا النمو.
وفي الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يتراجع النمو إلى 1.3% مقابل 1.5% في 2025، متأثراً بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار الغموض الجيوسياسي، ما أدى إلى ضعف الصادرات.
أما شرق آسيا، فمن المنتظر أن يسجل نموا بنسبة 4.4%، منخفضا من 4.9% في العام السابق مع تراجع زخم الصادرات، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6%، بدعم من سياسات تحفيزية محددة.
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
توقعات الاقتصاد المصري لعام 2026…تحسن تدريجي ومخاطر محتملة
11 ديسمبر 2025, 19:19 GMT
وفي جنوب آسيا، يُرجح أن يبلغ النمو 5.6% في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مدفوعا بالاقتصاد الهندي الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.6% بفضل قوة الاستهلاك وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وفي أفريقيا، تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.0%، بزيادة طفيفة عن 3.9% في 2025، مع استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الديون والتغيرات المناخية.
أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2.3% هذا العام، بانخفاض محدود عن 2.4% في 2025، في ظل تحسن متواضع في الطلب الاستهلاكي وانتعاش تدريجي للاستثمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала