السلطات المصرية تكشف تفاصيل مقتل شخص إثر انفجار في موقع رصد جوي بمطروح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/السلطات-المصرية-تكشف-تفاصيل-مقتل-شخص-إثر-انفجار-في-موقع-رصد-جوي-بمطروح-1109093976.html
السلطات المصرية تكشف تفاصيل مقتل شخص إثر انفجار في موقع رصد جوي بمطروح
السلطات المصرية تكشف تفاصيل مقتل شخص إثر انفجار في موقع رصد جوي بمطروح
سبوتنيك عربي
شهد موقع تابع لهيئة الأرصاد الجوية المصرية بمحافظة مرسى مطروح، شمالي مصر، اليوم السبت، انفجارا قرب المطار، أسفر عن مقتل شخص واحد. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T15:38+0000
2026-01-10T15:38+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109093743_0:0:1573:886_1920x0_80_0_0_4dae3333798d114e429dc0674801d64d.jpg
وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة، الدكتور محمود القياتي، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أنه وقع خلال تجهيز إطلاق بالون لرصد طبقات الجو العليا بمحطة الأرصاد، القريبة من مطار مطروح.وأوضح القياتي، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، أن "الحادث نتج عن عطل فني مفاجئ في جهاز الهيدروجين المستخدم في تجهيز البالون، ما أسفر عن وفاة فني رصد جوي".وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعد من الأعمال الروتينية اليومية، التي تُنفذ في عدد من محطات الأرصاد، لافتا إلى أن الواقعة أصبحت قيد تحقيق النيابة والجهات المختصة، مع السيطرة الكاملة على الموقف وعودة المحطة تدريجياً إلى العمل الطبيعي".وأضاف القياتي أن "جهاز الهيدروجين يُستخدم لمنح البالون القدرة على الارتفاع إلى طبقات الجو العليا لجمع البيانات الجوية وإرسالها إلى الأرض"، مؤكدا أن "مثل هذه الأعطال الفنية قد تحدث عالميا، وليست مقتصرة على مصر".
https://sarabic.ae/20251222/مصر-تعلن-وفاة-سائحة-أجنبية-بحادث-تصادم-بين-فندقين-عائمين-جنوبي-البلاد-1108451688.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109093743_176:0:1573:1048_1920x0_80_0_0_5fa0a096b15f5cdafec6ef33f76e0a8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

السلطات المصرية تكشف تفاصيل مقتل شخص إثر انفجار في موقع رصد جوي بمطروح

15:38 GMT 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jeff Kingmaانفجار
انفجار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jeff Kingma
تابعنا عبر
شهد موقع تابع لهيئة الأرصاد الجوية المصرية بمحافظة مرسى مطروح، شمالي مصر، اليوم السبت، انفجارا قرب المطار، أسفر عن مقتل شخص واحد.
وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة، الدكتور محمود القياتي، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أنه وقع خلال تجهيز إطلاق بالون لرصد طبقات الجو العليا بمحطة الأرصاد، القريبة من مطار مطروح.
وأوضح القياتي، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، أن "الحادث نتج عن عطل فني مفاجئ في جهاز الهيدروجين المستخدم في تجهيز البالون، ما أسفر عن وفاة فني رصد جوي".
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد
22 ديسمبر 2025, 08:33 GMT
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعد من الأعمال الروتينية اليومية، التي تُنفذ في عدد من محطات الأرصاد، لافتا إلى أن الواقعة أصبحت قيد تحقيق النيابة والجهات المختصة، مع السيطرة الكاملة على الموقف وعودة المحطة تدريجياً إلى العمل الطبيعي".
وأضاف القياتي أن "جهاز الهيدروجين يُستخدم لمنح البالون القدرة على الارتفاع إلى طبقات الجو العليا لجمع البيانات الجوية وإرسالها إلى الأرض"، مؤكدا أن "مثل هذه الأعطال الفنية قد تحدث عالميا، وليست مقتصرة على مصر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала