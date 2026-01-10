https://sarabic.ae/20260110/السلطات-المصرية-تكشف-تفاصيل-مقتل-شخص-إثر-انفجار-في-موقع-رصد-جوي-بمطروح-1109093976.html
السلطات المصرية تكشف تفاصيل مقتل شخص إثر انفجار في موقع رصد جوي بمطروح
شهد موقع تابع لهيئة الأرصاد الجوية المصرية بمحافظة مرسى مطروح، شمالي مصر، اليوم السبت، انفجارا قرب المطار، أسفر عن مقتل شخص واحد. 10.01.2026
وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة، الدكتور محمود القياتي، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أنه وقع خلال تجهيز إطلاق بالون لرصد طبقات الجو العليا بمحطة الأرصاد، القريبة من مطار مطروح.وأوضح القياتي، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، أن "الحادث نتج عن عطل فني مفاجئ في جهاز الهيدروجين المستخدم في تجهيز البالون، ما أسفر عن وفاة فني رصد جوي".وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعد من الأعمال الروتينية اليومية، التي تُنفذ في عدد من محطات الأرصاد، لافتا إلى أن الواقعة أصبحت قيد تحقيق النيابة والجهات المختصة، مع السيطرة الكاملة على الموقف وعودة المحطة تدريجياً إلى العمل الطبيعي".وأضاف القياتي أن "جهاز الهيدروجين يُستخدم لمنح البالون القدرة على الارتفاع إلى طبقات الجو العليا لجمع البيانات الجوية وإرسالها إلى الأرض"، مؤكدا أن "مثل هذه الأعطال الفنية قد تحدث عالميا، وليست مقتصرة على مصر".
