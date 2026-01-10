https://sarabic.ae/20260110/بطلات-أمريكا-اللاتينية-اللواتي-رسمن-مسار-الحرية-والاستقلال-من-الاستعمار--1109089090.html

بطلات أمريكا اللاتينية اللواتي رسمن مسار الحرية والاستقلال من الاستعمار

بطلات أمريكا اللاتينية اللواتي رسمن مسار الحرية والاستقلال من الاستعمار

سبوتنيك عربي

قاتلت النساء في الكفاح من أجل استقلال أمريكا اللاتينية، جنبًا إلى جنب مع الرجال، حيث حفرت أسماءهن ومآثرهن في ذاكرة شعوب المنطقة، وعلى الرغم من أنهن غالبًا ما... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T15:15+0000

2026-01-10T15:15+0000

2026-01-10T16:41+0000

العالم

أخبار العالم الآن

اخبار أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

أخبار فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109090412_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a042f4059228abe451461e810c858f1c.jpg

ينشر فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" نبذة تاريخية عن بعض هؤلاء النساء الذين رسمن مع الرجال تاريخ القارة في النضال ضد الاستعمار."المقاتلة الأولى" في فنزويلاكيف تشكّل المسار السياسي لسيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي (نيكولاس مادورو)؟ في هذه الأيام، لا ينصبّ اهتمام العالم على مصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اختطفه عسكريون تابعون للولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا على شريكة حياته الشجاعة، التي قررت أن تتقاسم مع زوجها كل أعباء الملاحقة الأمريكية وتداعياتها. محامية تحوّلت إلى ثورية وُلدت سيليا فلوريس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1956 في مدينة تيناكيّو شمالي البلاد، وحصلت على تعليم قانوني تخصصت خلاله في القانون الجنائي وقانون العمل. "ركيزة التشافيزية" منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومع انخراطها المهني في العمل السياسي، تحولت إلى واحدة من أبرز الشخصيات المحورية في التيار البوليفاري في فنزويلا المعاصرة، وكانت من أقرب المقربين إلى هوغو تشافيز. مقاتلة.. زوجة وفية وامرأة إنسانيةانتشرت في أنحاء العالم صور لسيليا فلوريس وهي تحمل بين ذراعيها الطفلة الفنزويلية مايكيليس إسبينوزا بيرنال، البالغة من العمر عامين، والتي أُعيدت من الولايات المتحدة بعد أن فصلتها السلطات الأمريكية قسرًا عن والدتها. بارتولينا سيسا... "نائبة الملك" في ثورة السكان الأصليينفي نضال أمريكا اللاتينية من أجل الاستقلال، برزت نساء تحدّين القمع وحملن السلاح جنبا إلى جنب مع الرجال، تشكل أسماءهم ومآثرهم التي ظلت غالبا في الظل، قصة الشجاعة التي تتذكرها "سبوتنيك" اليوم، إذ تعد بارتولينا سيسا واحدة من أبرز تلك الشخصيات، بصفتها مدافعة شرسة عن استقلال وكرامة السكان الأصليين.كانت سيسا شخصية محورية في مقاومة العنصرية الاستعمارية، وقادت، مع زوجها جوليان أباثا نينا، المعروف باسم توباك كاتاري، الثورة ضد الغزاة الذين استعبدوا السكان ونهبوا ثروات نيابة بيرو، التي كانت آنذاك معقلا للحكم الإسباني في القارة.وفي عام 1781، أُقيم معسكر ضخم للسكان الأصليين في منطقة لا سيخا – إل ألتو، حيث جرى قطع الطرق المؤدية إلى مدينة لا باز، وحاصر أكثر من 80 ألف متمرد في المدينة.وتعرضت سيسا للخيانة وأُسرت على يد الإسبان، الذين احتجزوها في السجن لمدة عام كامل قبل أن يُعدمُوها عام 1782، ورغم نهايتها المأساوية، بقي اسم بارتولينا سيسا حياً كرمز للشجاعة والتضحية في مواجهة الاستعمار، وتخليدا لذكراها، يحتفل، في الخامس من سبتمبر/أيلول، باليوم العالمي للمرأة الأصلية.لويزا كاسيريس دي أريسمندي.. المرأة التي تحدت زنزانات المستعمرين الإسبانلم تكن لويزا كاسيريس دي أريسمندي امرأة تحمل السلاح، لكنها جسدت بطولة نادرة في مسيرة نضال الشعب الفنزويلي من أجل الاستقلال، فرغم قسوة السجون الإسبانية، صمدت ولم تنكسر، لتبقى سيرتها حيّة في ذاكرة فنزويلا حتى اليوم.غير أن سعادة الزوجين لم تدم طويلا، ففي عام 1815، وأثناء حملها، اعتقلتها السلطات الإسبانية سعيا لاستخدامها وسيلة ضغط على زوجها داخل السجن. عانت الجوع والحرمان وقسوة الظروف، وفقدت ابنتها بعد فترة قصيرة من ولادتها. ومع ذلك، لم تتراجع عن مبادئها، ولم تنجح محاولات الإسبان في انتزاع أي تنازل منها أو من زوجها.بوليكاربا سالافارييتا.. بطلة التجسس في سبيل استقلال كولومبياتعد بوليكاربا سالافارييتا، واحدة من أبرز الرموز النسائية في تاريخ كولومبيا، فشجاعتها في النضال من أجل الاستقلال، ومقتلها المأساوي على يد الإسبان، جعلاها رمزا للمقاومة الصامدة ومصدر إلهام للاعتراف بنضال المرأة في كولومبيا.عملت بوليكاربا سالافارييتا، المعروفة باسم "لا بولا"، في خدمة المقاتلين الوطنيين من أجل الاستقلال، مستغلة عملها كخياطة ومدبرة منزل للتسلل إلى منازل الملكيين والحصول على معلومات إلى الثوار المطالبين بالاستقلال.في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1817، أُعدمت بوليكاربا رميا بالرصاص في في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1817، أُعدمت بوليكاربا رميا بالرصاص في بوغوتا بأمر من السلطات الإسبانية. وكانت كلماتها الأخيرة: وتخليدا لإرثها، يحتفل بيوم المرأة الكولومبية في 14 نوفمبر.بأمر من السلطات الإسبانية. ليونا فيكاريو.. الأم المحبوبة والمحترمة للمكسيكوُلدت ليونا فيكاريو سنة 1789 في مدينة مكسيكو، لأسرةٍ تنتمي إلى أصولٍ إسبانية وكريولية، فكان والدها تاجرا إسبانيا، ووالدتها كريولية. فقدت والديها وهي في الثامنة عشرة من عمرها، فتولى عمها، وهو محام وعالم بارز في إسبانيا الجديدة، رعايتها والإشراف على تعليمها.ومع اندلاع حرب الاستقلال، لعبت دورا فاعلا في صفوف الثوار، إذ قدمت من مدينة مكسيكو معلومات استراتيجية، إضافة إلى دعم مالي ومادي لأنصار الاستقلال، وكان لإسهاماتها أثر بالغ في مسار حركة التحرر.في عام 1813، تزوجت بالمناضل أندريس كينتانا رو، الذي شاركها الإيمان بقضية الاستقلال وحب الوطن. وفي العام نفسه، أُلقي القبض عليها عقب كشف تورطها في مؤامرة ضد الحكم الاستعماري، لكنها تمكنت من الفرار ولجأت إلى ولاية أواكساكا.وفي عام 1817، وضعت مولودتها الأولى، غير أنها اعتقلت بعدها بوقت قصير مع ابنتها الرضيعة. وعرض عليها العفو مجددا، شريطة انتقالها إلى إسبانيا، فوافقت، لكنها بقيت محتجزة في سجن تولوكا بسبب ظروفها المالية الصعبة. وبعد صدور عفو رسمي عنها، أُعيدت إليها ممتلكاتها، وعادت إلى منزلها في مكسيكو سيتي، حيث وافتها المنية في 21 أغسطس/آب 1842 عن عمر 53 عاما.وتقديرا لعطائها وتضحياتها، صدر مرسوم من الرئيس أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا، بإقامة جنازة رسمية لها، ومنحت لقب "الأم المحبوبة والمحترمة للوطن".سيليا سانشيز... زهرة الثورة الكوبية الأصيلةكانت هذه المرأة ذات المظهر الرقيق والإرادة الصلبة مقدرا لها أن تلعب دورا محوريا في الثورة الكوبية ونضال شعبها لتحريره من الديكتاتورية.منذ طفولتها، كانت شاهدة على الفقر المحيط بها، وانبهرت بأفكار الفيلسوف والثوري خوسيه مارتي، الذي يُعتبر "رسول الاستقلال الكوبي".منذ أوائل الخمسينيات، شاركت في النضال السياسي ضد نظام فولغينسيو باتيستا، وكانت عضوا في حركة 26 يوليو /تموز الثورية.أصبحت أول امرأة تنضم إلى جيش الثوار المقاتل ضد الديكتاتور، وشاركت في الهجوم على ثكنات إل أوفيرو، أول معركة كبرى للقوات الثورية.وكتب الثوار في سييرا مايسترا: "أما بالنسبة لسييرا، عندما تكتب قصة هذه المرحلة من الثورة، يجب أن يظهر على الغلاف اسمان: ديفيد ونورما (أسماء مستعارة لفرانكو بايس، وسيليا سانشيز]".بعد انتصار الثورة الكوبية، شغلت مناصب في مجلس الوزراء وفي هيئات مجلس الدولة الكوبي، كما كانت عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، وتوفيت عام 1980، وبعد عشر سنوات تم افتتاح متحفا في مسقط رأس سيليا سانشيز تكريما لها.

أمريكا اللاتينية

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا