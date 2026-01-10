https://sarabic.ae/20260110/خبير-اقتصادي-ليبي-خلل-خطير-في-توريد-إيرادات-النفط-1109088924.html

خبير اقتصادي ليبي: خلل خطير في توريد إيرادات النفط

خبير اقتصادي ليبي: خلل خطير في توريد إيرادات النفط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني وحتى الثامن من الشهر ذاته، بلغت 155 مليون دولار فقط

وعلق الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، على البيان في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، معتبرا أن الأرقام المعلنة لا تعكس وضعا طبيعيا لتدفق الإيرادات النفطية، موضحا أن "ما أعلنه المصرف المركزي يمثل فعليا إيرادات مبيعات يومين فقط من النفط لا أكثر ولا أقل وهو ما يكشف عن معضلة خطيرة تتعلق بعدم انتظام توريد الإيرادات إلى المصرف المركزي وحسابات الدولة الليبية".وأشار الشحومي إلى أن بيان المصرف المركزي جاء مقتضبا ولم يوضح الأسباب الحقيقية لانقطاع أو تراجع تدفق الإيرادات كما لم يبين طبيعة الوضع القائم مع المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا أن الأخيرة مطالبة بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن ما وصفه بالمزاجية والانتقائية في توريد الإيرادات العامة وهي أموال لا تعود لأي جهة بعينها بل تمثل حقا خالصا للشعب الليبي وتخضع لقوانين وأنظمة تلزم بتوريدها بشكل يومي إلى حسابات الإيراد العام.وأضاف أن هذا الخلل يعد مؤشرا بالغ الخطورة على تصاعد حدة الصراع السياسي والصراع المؤسسي في البلاد وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية مباشرة على استقرار المالية العامة واستدامتها وكذلك على قدرة الدولة على تدبير الإنفاق العام الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط.وحذر الشحومي من أن استمرار هذا الوضع في ظل غياب تحمل المسؤولية من قبل المؤسسات المعنية وعدم الإفصاح والشفافية سيقود إلى آثار اقتصادية خطيرة نتيجة العشوائية والانتقائية في إدارة المال العام وقد يفتح الباب أمام أزمات أعمق لا تحمد نتائجها على الاقتصاد الليبي.إلا أن الواقع الذي يعيشه المواطن يعكس صورة مغايرة حيث تشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار مختلف السلع إلى جانب استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي.

