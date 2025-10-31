رئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/رئيس-غرفة-تجارة-مصراتة-قرارات-المركزي-أربكت-السوق-الليبي-ونرحب-بالشراكة-مع-روسيا-1106582570.html
رئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا
رئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا
سبوتنيك عربي
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا وتذبذب سعر الدينار أمام الدولار، تعيش السوق المحلية حالة من التوتر بعد صدور القرار رقم (42) القاضي بمنع الاستيراد... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T07:53+0000
2025-10-31T07:53+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
حوارات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106581657_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c36ce9535987d6a8acea85b1baca8af.jpg
وأثار القرار الجديد احتجاجات واسعة بين صغار التجار والموردين في ليبيا.في هذا الحوار، يتحدث فتحي الأمين التركي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، لـ "سبوتنيك" عن موقف الغرفة من القرار، وكواليس لقائهم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، إضافة إلى رؤيته للتعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية.في البداية، ما أبرز الأسباب التي دفعتكم للاحتجاج ضد القرار رقم (42) الخاص بالاعتمادات المصرفية؟القرار تسبب في شلل شبه كامل لحركة صغار التجار والموردين، لأنه يمنع الاستيراد إلا عبر الاعتمادات المصرفية، في حين أن معظم هؤلاء يعتمدون على التحويلات المباشرة الصغيرة. هذا القرار لم يُراع واقع السوق ولا إمكانيات التجار الصغار، فكان لابد من رفع الصوت دفاعا عنهم. شهدنا وقفتين احتجاجيتين أمام مكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي، ما أبرز ما تحقق من هذه التحركات؟بعد تسليم مذكرة احتجاج للنائب العام، نظمنا وقفة أخرى أمام المصرف المركزي، وتمت الموافقة على لقاء المحافظ، حيث عرضنا الصعوبات التي يواجهها التجار. المحافظ أبدى تفهما، ووافق على جملة من النقاط أهمها فتح التحويلات المباشرة حتى 100 ألف دولار، وفتح معاملات برسم التحصيل، وتخصيص قناة خاصة لصغار التجار بحد أقصى 500 ألف دولار.هل تتوقعون أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف؟بالتأكيد، لأن فتح التحويلات المباشرة سيقلل الاعتماد على السوق الموازي، وهذا سينعكس إيجابا على سعر الدولار مقابل الدينار. إذا نُفذت الإجراءات سريعا، سنشهد تحسنا في السوق خلال فترة وجيزة.تحدثتم عن منظومة التتبع التي أوقف العمل بها سابقا، ما أهميتها في مكافحة الفساد؟ المنظومة مهمة جدا، لأنها كانت تتابع حركة الأموال والبضائع، وتكشف عمليات التهريب وغسيل الأموال. للأسف أوقفت سابقا بسبب شبهات فساد، لكننا اتفقنا مع المحافظ على إعادة تفعيلها تحت إشراف المصرف المركزي فقط، لما لها من دور في ضبط السوق وحماية الاقتصاد.ما أبرز المعوقات التي تواجه التجار والموردين في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي؟القرارات العشوائية غير المدروسة هي أكبر عائق، إضافة إلى طول فترة التحويلات التي تتجاوز أحيانا 40 يوما، وهو أمر غير مقبول. المحافظ وعد بتقليصها إلى أقل من شهر، لكننا نرى أن ذلك ما زال طويلا. كما أن انقسام المؤسسات يؤثر سلبا على القطاع الصناعي والتجاري، ويُفقد السوق استقرارها.هل ترون أن الاحتجاجات وسيلة فعالة لإيصال صوت التجار؟ليست الوسيلة المثالية، لكنها أصبحت الخيار الوحيد عندما تغلق الأبواب أمامنا. نلجأ إليها للدفاع عن حقوق التجار والموردين، ونأمل أن تتفهم السلطات أن صوت الشارع يعكس معاناة حقيقية.ما موقف غرفة مصراتة من الاتحاد العام لغرف التجارة؟لا نعترف بالاتحاد العام الحالي لأنه لا يمثل الغرف الحقيقية. الغرف تعمل بتجانس فيما بينها وتسعى لحل مشاكل القطاع بعيدا عن الخلافات الإدارية. غرفة مصراتة دائما في طليعة الدفاع عن مصالح التجار وتتخذ مواقف جريئة عندما يتعلق الأمر بحقوقهم.كيف تقيمون فرص التعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية؟نحن نرحب كثيرا بالتعاون مع الجانب الروسي، روسيا دولة صناعية كبرى ولديها خبرات واسعة في مجالات متعددة. لكن غياب التمثيل الروسي التجاري الفعّال في ليبيا حد من هذا التعاون. نأمل أن يتم فتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التبادل التجاري.حدثنا عن أبرز مبادرات غرفة مصراتة في دعم المجتمع المحلي ورواد الأعمال؟الغرفة ساهمت مؤخرا في إقامة مخيم رواد الأعمال وقدمت دعما كبيرا للشباب المبدعين. كما نخطط لإنشاء مركز متطور لريادة الأعمال على قطعة أرض تملكها الغرفة، لتوفير التدريب والدعم للمشاريع الناشئة. إضافة إلى ذلك، كان لنا دور إنساني كبير في دعم مستشفى الأورام ومؤتمرات طبية عدة، وأبرزها مؤتمر جراحة القلب الذي استضاف أكثر من 500 طبيب من العالم، فضلا عن مساهمتنا في جهود الإغاثة بعد إعصار درنة.يؤكد فتحي الأمين التركي أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن يتحقق إلا عبر قرارات مدروسة تُراعي واقع السوق، وتُعطي الفرصة لصغار التجار للمنافسة العادلة.كما شدد على أهمية فتح آفاق تعاون دولي، خاصة مع روسيا، لإحياء قطاع الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن غرفة مصراتة ستواصل دورها في الدفاع عن مصالح التجار والمجتمع على حد سواء.حوار /ماهر الشاعري
https://sarabic.ae/20251029/مدير-عام-صندوق-التنمية-وإعادة-إعمار-ليبيا-لـسبوتنيك-علاقتنا-بروسيا-قديمة-ومرحب-بها--1106515462.html
https://sarabic.ae/20251017/ليبيا-حكومة-الدبيبة-توقع-مع-تركيا-إعلانا-لإنشاء-لجنة-اقتصادية-وتجارية-مشتركة-1106100557.html
https://sarabic.ae/20250908/السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ورئيسة-البعثة-الأممية-يناقشان-خارطة-الطريق-والتوترات-في-طرابلس-1104620346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106581657_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6268b9dbdfcd6d64c16695bbd0bb7e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حوارات
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حوارات

رئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا

07:53 GMT 31.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية
رئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا وتذبذب سعر الدينار أمام الدولار، تعيش السوق المحلية حالة من التوتر بعد صدور القرار رقم (42) القاضي بمنع الاستيراد إلا عبر الاعتمادات المصرفية.
وأثار القرار الجديد احتجاجات واسعة بين صغار التجار والموردين في ليبيا.
في هذا الحوار، يتحدث فتحي الأمين التركي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، لـ "سبوتنيك" عن موقف الغرفة من القرار، وكواليس لقائهم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، إضافة إلى رؤيته للتعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية.
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها
29 أكتوبر, 11:56 GMT
في البداية، ما أبرز الأسباب التي دفعتكم للاحتجاج ضد القرار رقم (42) الخاص بالاعتمادات المصرفية؟
القرار تسبب في شلل شبه كامل لحركة صغار التجار والموردين، لأنه يمنع الاستيراد إلا عبر الاعتمادات المصرفية، في حين أن معظم هؤلاء يعتمدون على التحويلات المباشرة الصغيرة. هذا القرار لم يُراع واقع السوق ولا إمكانيات التجار الصغار، فكان لابد من رفع الصوت دفاعا عنهم.
شهدنا وقفتين احتجاجيتين أمام مكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي، ما أبرز ما تحقق من هذه التحركات؟
بعد تسليم مذكرة احتجاج للنائب العام، نظمنا وقفة أخرى أمام المصرف المركزي، وتمت الموافقة على لقاء المحافظ، حيث عرضنا الصعوبات التي يواجهها التجار. المحافظ أبدى تفهما، ووافق على جملة من النقاط أهمها فتح التحويلات المباشرة حتى 100 ألف دولار، وفتح معاملات برسم التحصيل، وتخصيص قناة خاصة لصغار التجار بحد أقصى 500 ألف دولار.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية
رئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
رئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
هل تتوقعون أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف؟
بالتأكيد، لأن فتح التحويلات المباشرة سيقلل الاعتماد على السوق الموازي، وهذا سينعكس إيجابا على سعر الدولار مقابل الدينار. إذا نُفذت الإجراءات سريعا، سنشهد تحسنا في السوق خلال فترة وجيزة.
تحدثتم عن منظومة التتبع التي أوقف العمل بها سابقا، ما أهميتها في مكافحة الفساد؟
المنظومة مهمة جدا، لأنها كانت تتابع حركة الأموال والبضائع، وتكشف عمليات التهريب وغسيل الأموال. للأسف أوقفت سابقا بسبب شبهات فساد، لكننا اتفقنا مع المحافظ على إعادة تفعيلها تحت إشراف المصرف المركزي فقط، لما لها من دور في ضبط السوق وحماية الاقتصاد.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
17 أكتوبر, 07:04 GMT
ما أبرز المعوقات التي تواجه التجار والموردين في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي؟
القرارات العشوائية غير المدروسة هي أكبر عائق، إضافة إلى طول فترة التحويلات التي تتجاوز أحيانا 40 يوما، وهو أمر غير مقبول. المحافظ وعد بتقليصها إلى أقل من شهر، لكننا نرى أن ذلك ما زال طويلا. كما أن انقسام المؤسسات يؤثر سلبا على القطاع الصناعي والتجاري، ويُفقد السوق استقرارها.
هل ترون أن الاحتجاجات وسيلة فعالة لإيصال صوت التجار؟
ليست الوسيلة المثالية، لكنها أصبحت الخيار الوحيد عندما تغلق الأبواب أمامنا. نلجأ إليها للدفاع عن حقوق التجار والموردين، ونأمل أن تتفهم السلطات أن صوت الشارع يعكس معاناة حقيقية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية
رئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
رئيس غرفة تجارة مصراتة الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ما موقف غرفة مصراتة من الاتحاد العام لغرف التجارة؟
لا نعترف بالاتحاد العام الحالي لأنه لا يمثل الغرف الحقيقية. الغرف تعمل بتجانس فيما بينها وتسعى لحل مشاكل القطاع بعيدا عن الخلافات الإدارية. غرفة مصراتة دائما في طليعة الدفاع عن مصالح التجار وتتخذ مواقف جريئة عندما يتعلق الأمر بحقوقهم.
كيف تقيمون فرص التعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية؟
نحن نرحب كثيرا بالتعاون مع الجانب الروسي، روسيا دولة صناعية كبرى ولديها خبرات واسعة في مجالات متعددة. لكن غياب التمثيل الروسي التجاري الفعّال في ليبيا حد من هذا التعاون. نأمل أن يتم فتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التبادل التجاري.
السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس
8 سبتمبر, 11:05 GMT
حدثنا عن أبرز مبادرات غرفة مصراتة في دعم المجتمع المحلي ورواد الأعمال؟
الغرفة ساهمت مؤخرا في إقامة مخيم رواد الأعمال وقدمت دعما كبيرا للشباب المبدعين. كما نخطط لإنشاء مركز متطور لريادة الأعمال على قطعة أرض تملكها الغرفة، لتوفير التدريب والدعم للمشاريع الناشئة. إضافة إلى ذلك، كان لنا دور إنساني كبير في دعم مستشفى الأورام ومؤتمرات طبية عدة، وأبرزها مؤتمر جراحة القلب الذي استضاف أكثر من 500 طبيب من العالم، فضلا عن مساهمتنا في جهود الإغاثة بعد إعصار درنة.
يؤكد فتحي الأمين التركي أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن يتحقق إلا عبر قرارات مدروسة تُراعي واقع السوق، وتُعطي الفرصة لصغار التجار للمنافسة العادلة.
كما شدد على أهمية فتح آفاق تعاون دولي، خاصة مع روسيا، لإحياء قطاع الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن غرفة مصراتة ستواصل دورها في الدفاع عن مصالح التجار والمجتمع على حد سواء.
حوار /ماهر الشاعري
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала