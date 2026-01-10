زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/زلزال-بقوة-67-درجة-قبالة-الساحل-الشمالي-لإندونيسيا-1109093555.html
زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا
زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإندونيسيا. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T15:37+0000
2026-01-10T15:37+0000
زلزال
أندونيسيا
أخبار أندونيسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_46:0:935:500_1920x0_80_0_0_343e481bc739a2156bdf3f3ea61f06f1.jpg
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 5:58 مساء بتوقيت موسكو، وعلى مسافة نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، وعلى عمق 76 كيلومترا.وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
https://sarabic.ae/20251127/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-السواحل-الغربية-لشمال-سومطرة-بإندونيسيا-1107536115.html
أندونيسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_157:0:824:500_1920x0_80_0_0_ee8ac98c2f657dce82a4179d9e0cb75b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زلزال, أندونيسيا, أخبار أندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أندونيسيا, أخبار أندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا

15:37 GMT 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Aber آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Aber
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإندونيسيا.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 5:58 مساء بتوقيت موسكو، وعلى مسافة نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، وعلى عمق 76 كيلومترا.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة في إندونيسيا
27 نوفمبر 2025, 05:32 GMT
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала