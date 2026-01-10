https://sarabic.ae/20260110/زلزال-بقوة-67-درجة-قبالة-الساحل-الشمالي-لإندونيسيا-1109093555.html
زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا
زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بلغت قوته 6.7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإندونيسيا. 10.01.2026
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 5:58 مساء بتوقيت موسكو، وعلى مسافة نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، وعلى عمق 76 كيلومترا.وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 5:58 مساء بتوقيت موسكو، وعلى مسافة نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، وعلى عمق 76 كيلومترا.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.
27 نوفمبر 2025, 05:32 GMT
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة
في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.