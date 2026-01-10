عربي
أمساليوم
بث مباشر
ليبيا: الدبيبة يخضع لتدخل طبي
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم السبت، تدخلا طبيا بسيطا داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
وأكد بيان صادر عن مكتبه على مواقع التواصل، أن حالة الدبيبة الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكداً استمراره في متابعة مهامه الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، أنباء عن نقل الدبيبة إلى مستشفى القلب إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية
27 ديسمبر 2025, 14:25 GMT
فيما نفت منصة "تبيان"، اليوم السبت، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، أكدت أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
