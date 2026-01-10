https://sarabic.ae/20260110/ليبيا-الدبيبة-يخضع-لتدخل-طبي-1109086171.html
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم السبت، تدخلا طبيا بسيطا داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه... 10.01.2026
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
وأكد بيان صادر عن مكتبه على مواقع التواصل، أن حالة الدبيبة الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكداً استمراره في متابعة مهامه الرسمية.يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، أنباء عن نقل الدبيبة إلى مستشفى القلب إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.فيما نفت منصة "تبيان"، اليوم السبت، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، أكدت أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة. وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
الأخبار
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم السبت، تدخلا طبيا بسيطا داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
وأكد بيان صادر عن مكتبه على مواقع التواصل، أن حالة الدبيبة الصحية جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى، معربا عن تقديره للكوادر الطبية ولكل من بادر بالاطمئنان على صحته، مؤكداً استمراره في متابعة مهامه الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، أنباء عن نقل الدبيبة إلى مستشفى القلب إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
27 ديسمبر 2025, 14:25 GMT
فيما نفت منصة "تبيان"، اليوم السبت، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، أكدت أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.