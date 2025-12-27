عربي
الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية
الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية
أخبار تركيا اليوم
14:25 GMT 27.12.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
نظمت السلطات الليبية، اليوم السبت، في طرابلس مراسم تأبين الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان، ورفاقه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة التركية مساء الثلاثاء الماضي.
ووصلت جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم إلى طرابلس، بعد الانتهاء من تحاليل الحمض النووي التي أجريت في تركيا لمطابقتها مع عينات من ذوي الضحايا.
وفي مقر وزارة الدفاع الليبية، تقدم مراسم التأبين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان المكلف صلاح الدين النمروش وعدد من الوزراء والمسؤولين.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي
أمس, 07:23 GMT
وأعلن المنفي، خلال المراسم، ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، مؤكدًا أن مصاب الحداد ورفاقه يخص كامل ليبيا وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.
وفيما يخص ملابسات حادثة الطائرة التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة، إضافة إلى طاقم فرنسي مكون من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد رئيس حكومة الوحدة الوكنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، بالتنسيق مع الجانب التركي".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه
23 ديسمبر, 20:12 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأربعاء الماضي، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".
وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.
ومن جانبه، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة، سيُفحصان في دولة محايدة".
وذكر الوزير التركي، في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ماذا بعد الاجتماع التونسي المصري الجزائري بشأن ليبيا؟ هل تلوح بوادر حل توافقي؟
24 ديسمبر, 09:16 GMT
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
