https://sarabic.ae/20251227/الدبيبة-التحقيق-حول-حادث-الطائرة-المنكوبة-مستمر-بكل-مصداقية-1108638660.html

الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية

الدبيبة: التحقيق حول حادث الطائرة المنكوبة مستمر بكل مصداقية

سبوتنيك عربي

نظمت السلطات الليبية، اليوم السبت، في طرابلس مراسم تأبين الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان، ورفاقه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة التركية مساء... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T14:25+0000

2025-12-27T14:25+0000

2025-12-27T14:25+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_0:118:1137:758_1920x0_80_0_0_4668c9d5c0a49c1d700a441ca4f9ca3f.jpg

ووصلت جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم إلى طرابلس، بعد الانتهاء من تحاليل الحمض النووي التي أجريت في تركيا لمطابقتها مع عينات من ذوي الضحايا.وفي مقر وزارة الدفاع الليبية، تقدم مراسم التأبين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان المكلف صلاح الدين النمروش وعدد من الوزراء والمسؤولين.وأعلن المنفي، خلال المراسم، ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، مؤكدًا أن مصاب الحداد ورفاقه يخص كامل ليبيا وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.وفيما يخص ملابسات حادثة الطائرة التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة، إضافة إلى طاقم فرنسي مكون من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد رئيس حكومة الوحدة الوكنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، بالتنسيق مع الجانب التركي".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأربعاء الماضي، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".ومن جانبه، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة، سيُفحصان في دولة محايدة".وذكر الوزير التركي، في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.

https://sarabic.ae/20251226/ليبيا-ترسل-خبراء-إلى-تركيا-لمتابعة-التحقيق-في-حادثة-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108589823.html

https://sarabic.ae/20251223/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-يعلن-مصرع-رئيس-الأركان-العامة-للجيش-الليبي-ومرافقيه-1108504529.html

https://sarabic.ae/20251224/ماذا-بعد-الاجتماع-التونسي-المصري-الجزائري-بشأن-ليبيا؟-هل-تلوح-بوادر-حل-توافقي؟-1108514489.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي