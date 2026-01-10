https://sarabic.ae/20260110/محافظ-البنك-المركزي-الفرنسي-يحذر-من-اختناق-مالي-واقتصادي-1109097382.html

محافظ البنك المركزي الفرنسي يحذر من "اختناق مالي واقتصادي"

حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم السبت، من أن فرنسا قد تواجه اختناقا ماليا واقتصاديا، ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن ميزانية...

وقال دي غالو في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "فرنسا ليست مهددة بالإفلاس، بل بالاختناق على مستويات عدة: الميزانية، الاقتصاد، والأجيال، مع زيادة الإنفاق على المعاشات وتضخم العجز".يشار إلى أن البرلمان الفرنسي أقر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 قانون ميزانية مؤقتة لضمان استمرار عمل الدولة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026، التي من المقرر التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد سابقا على ضرورة تمرير ميزانية كاملة بسرعة، في حين شهدت المدن الفرنسية احتجاجات حاشدة في سبتمبر/ أيلول 2025 رفضاً لمشروع ميزانية الحكومة السابقة، الذي يشمل تخفيضات تصل إلى 43.8 مليار يورو، للحد من العجز المتنامي.

