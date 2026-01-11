https://sarabic.ae/20260111/الأردن-ينفذ-ضربات-جوية-ضد-مواقع-لـداعش-داخل-سوريا-1109113650.html
الأردن ينفذ ضربات جوية ضد مواقع لـ"داعش" داخل سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، تنفيذه عبر سلاح الجو الملكي، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في عدة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وأُنجزت العمليات، أمس السبت، بالتنسيق مع الشركاء ضمن التحالف الدولي، وبمشاركة الدولة السورية، بهدف تحجيم قدرات التنظيمات الإرهابية ومنعها من إعادة التموضع أو استخدام تلك المناطق لتهديد أمن دول الجوار والاستقرار الإقليمي وتأتي هذه المشاركة انسجاما مع سياسة الأردن في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية أمنها الوطني، ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية. يشار إلى أنه في ديسمبر كانون الأول 2025، أعلن الجيش الأردني، أن سلاح الجو الملكي الأردني نفذ فجر أمس الجمعة، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) جنوبي سوريا.وأوضح الجيش، في بيان له، أن "المشاركة الأردنية جاءت بالتعاون مع أمريكا، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي عادت الحكومة السورية مؤخرًا للانخراط في مواجهته".وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن الشهر الماضي بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، ردا على الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في مدينة تدمر وسط سوريا.
الأردن ينفذ ضربات جوية ضد مواقع لـ"داعش" داخل سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، تنفيذه عبر سلاح الجو الملكي، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب.
وأُنجزت العمليات، أمس السبت، بالتنسيق مع الشركاء ضمن التحالف الدولي، وبمشاركة الدولة السورية، بهدف تحجيم قدرات التنظيمات الإرهابية ومنعها من إعادة التموضع أو استخدام تلك المناطق لتهديد أمن دول الجوار والاستقرار الإقليمي
وتأتي هذه المشاركة انسجاما مع سياسة الأردن في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية أمنها الوطني، ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
يشار إلى أنه في ديسمبر كانون الأول 2025، أعلن الجيش الأردني، أن سلاح الجو الملكي الأردني نفذ فجر أمس الجمعة، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) جنوبي سوريا.
وأوضح الجيش، في بيان له، أن "المشاركة الأردنية جاءت بالتعاون مع أمريكا، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي عادت الحكومة السورية مؤخرًا للانخراط في مواجهته".
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن الشهر الماضي بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا، للقضاء على مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، ردا على الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في مدينة تدمر وسط سوريا.