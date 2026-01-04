عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا
بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ غارات مشتركة مع فرنسا، استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في عملية وصفتها بـ"الناجحة".
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
بريطانيا
أخبار فرنسا
العالم العربي
وأوضحت في بيان لها، أمس السبت، أن الغارات استهدفت منشأة تحت الأرض في الجبال شمال تدمر، يستخدمها التنظيم على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل موجهة لتدمير عدة أنفاق تؤدي إلى المنشأة.وأضافت الوزارة أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح الضربة، من دون أن تشكل أي خطر على المدنيين، فيما عادت جميع الطائرات سالمة.وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن العملية تعكس التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على ظهور تنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في المنطقة.يشار إلى أن تنظيم "داعش" سيطر على مساحات واسعة في سوريا منذ 2011، شملت مدينة تدمر، قبل أن ينجح التحالف الدولي في إضعافه عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في الصحارى، وينفذ هجمات متفرقة على القوات الحكومية والكردية.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ غارات مشتركة مع فرنسا، استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في عملية وصفتها بـ"الناجحة".
وأوضحت في بيان لها، أمس السبت، أن الغارات استهدفت منشأة تحت الأرض في الجبال شمال تدمر، يستخدمها التنظيم على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل موجهة لتدمير عدة أنفاق تؤدي إلى المنشأة.
وأضافت الوزارة أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح الضربة، من دون أن تشكل أي خطر على المدنيين، فيما عادت جميع الطائرات سالمة.
وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن العملية تعكس التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على ظهور تنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في المنطقة.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من "داعش" في سوريا عقب عملية "عين الصقر"
30 ديسمبر 2025, 14:30 GMT
يشار إلى أن تنظيم "داعش" سيطر على مساحات واسعة في سوريا منذ 2011، شملت مدينة تدمر، قبل أن ينجح التحالف الدولي في إضعافه عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في الصحارى، وينفذ هجمات متفرقة على القوات الحكومية والكردية.
