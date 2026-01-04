https://sarabic.ae/20260104/بريطانيا-وفرنسا-تشنان-هجوما-جويا-مشتركا-يستهدف-مواقع-لـداعش-في-سوريا-1108894107.html
بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ غارات مشتركة مع فرنسا، استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في عملية وصفتها بـ"الناجحة". 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T08:41+0000
2026-01-04T08:41+0000
2026-01-04T08:47+0000
بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا
08:41 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 08:47 GMT 04.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ غارات مشتركة مع فرنسا، استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في عملية وصفتها بـ"الناجحة".
وأوضحت في بيان لها، أمس السبت، أن الغارات استهدفت منشأة تحت الأرض في الجبال شمال تدمر، يستخدمها التنظيم على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل موجهة لتدمير عدة أنفاق تؤدي إلى المنشأة.
وأضافت الوزارة أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح الضربة، من دون أن تشكل أي خطر على المدنيين، فيما عادت جميع الطائرات سالمة.
وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن العملية تعكس التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على ظهور تنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في المنطقة.
30 ديسمبر 2025, 14:30 GMT
يشار إلى أن تنظيم "داعش" سيطر على مساحات واسعة في سوريا منذ 2011، شملت مدينة تدمر، قبل أن ينجح التحالف الدولي في إضعافه عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في الصحارى، وينفذ هجمات متفرقة على القوات الحكومية والكردية.