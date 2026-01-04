https://sarabic.ae/20260104/بريطانيا-وفرنسا-تشنان-هجوما-جويا-مشتركا-يستهدف-مواقع-لـداعش-في-سوريا-1108894107.html

بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا

بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تنفيذ غارات مشتركة مع فرنسا، استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، في عملية وصفتها بـ"الناجحة". 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T08:41+0000

2026-01-04T08:41+0000

2026-01-04T08:47+0000

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

بريطانيا

أخبار فرنسا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101357/12/1013571206_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_9f2a1563e973bb86ac42d3ab20813c00.jpg

وأوضحت في بيان لها، أمس السبت، أن الغارات استهدفت منشأة تحت الأرض في الجبال شمال تدمر، يستخدمها التنظيم على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل موجهة لتدمير عدة أنفاق تؤدي إلى المنشأة.وأضافت الوزارة أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح الضربة، من دون أن تشكل أي خطر على المدنيين، فيما عادت جميع الطائرات سالمة.وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن العملية تعكس التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على ظهور تنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في المنطقة.يشار إلى أن تنظيم "داعش" سيطر على مساحات واسعة في سوريا منذ 2011، شملت مدينة تدمر، قبل أن ينجح التحالف الدولي في إضعافه عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في الصحارى، وينفذ هجمات متفرقة على القوات الحكومية والكردية.

https://sarabic.ae/20251230/القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-واعتقال-نحو-25-عنصرا-من-داعش-في-سوريا-عقب-عملية-عين-الصقر-1108729192.html

بريطانيا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم العربي