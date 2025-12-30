https://sarabic.ae/20251230/القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-واعتقال-نحو-25-عنصرا-من-داعش-في-سوريا-عقب-عملية-عين-الصقر-1108729192.html

القيادة المركزية الأمريكية: مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من "داعش" في سوريا عقب عملية "عين الصقر"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، نفذت سلسلة عمليات عسكرية وأمنية في سوريا، أسفرت عن مقتل واعتقال... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg

وقالت "سنتكوم" في بيان، اليوم الثلاثاء، "قتلت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أو اعتقلت ما يقرب من 25 عنصرا من تنظيم داعش خلال الأيام التي أعقبت ضربة واسعة النطاق في سوريا في 19 ديسمبر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين، الأسبوع الماضي.وقال مسؤولون في تصريحات صحفية لشبكة إعلامية أمريكية: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".وكان البنتاغون قد أفاد، سابقا، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في وقت سابق من الشهر الجاري، في هجوم في مدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.

