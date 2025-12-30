عربي
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من "داعش" في سوريا عقب عملية "عين الصقر"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، نفذت سلسلة عمليات عسكرية وأمنية في سوريا، أسفرت عن مقتل واعتقال... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العالم الآن
العالم
وقالت "سنتكوم" في بيان، اليوم الثلاثاء، "قتلت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أو اعتقلت ما يقرب من 25 عنصرا من تنظيم داعش خلال الأيام التي أعقبت ضربة واسعة النطاق في سوريا في 19 ديسمبر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين، الأسبوع الماضي.وقال مسؤولون في تصريحات صحفية لشبكة إعلامية أمريكية: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".وكان البنتاغون قد أفاد، سابقا، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في وقت سابق من الشهر الجاري، في هجوم في مدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-داعش-في-سوريا-قد-تستمر-عدة-أسابيع-1108392743.html
https://sarabic.ae/20251214/باراك-الهجوم-الأخير-في-سوريا-لن-يمر-دون-رد-1108155911.html
الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من "داعش" في سوريا عقب عملية "عين الصقر"

14:30 GMT 30.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، نفذت سلسلة عمليات عسكرية وأمنية في سوريا، أسفرت عن مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وذلك في أعقاب ضربة واسعة النطاق نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت "سنتكوم" في بيان، اليوم الثلاثاء، "قتلت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أو اعتقلت ما يقرب من 25 عنصرا من تنظيم داعش خلال الأيام التي أعقبت ضربة واسعة النطاق في سوريا في 19 ديسمبر".

وأردف البيان: "القيادة المركزية الأمريكية وشركاؤها قاموا بتحييد ما لا يقل عن سبعة من عناصر داعش في مختلف أنحاء سوريا وألقوا القبض على البقية خلال 11 مهمة نفذت في الفترة من 20 إلى 29 ديسمبر".

الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: الضربات الأمريكية على "داعش" في سوريا قد تستمر عدة أسابيع
20 ديسمبر, 15:56 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين، الأسبوع الماضي.
كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في حينها بأن "القوات الأمريكية والأردنية قصفت أكثر من 70 هدفاً لتنظيم داعش خلال غارات على الإرهابيين في سوريا".
وقال مسؤولون في تصريحات صحفية لشبكة إعلامية أمريكية: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
14 ديسمبر, 16:42 GMT
وأوضح المسؤول أن الجانب الأمريكي استخدم في الضربات الأخيرة ضد أهداف تنظيم "داعش" طائرات هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، ومروحيات أباتشي، واستخدم الجيش الأردني طائرات من طراز "إف-16".
وكان البنتاغون قد أفاد، سابقا، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في وقت سابق من الشهر الجاري، في هجوم في مدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.
