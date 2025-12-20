عربي
لافروف ونظيره المصري يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
إعلام: الضربات الأمريكية على "داعش" في سوريا قد تستمر عدة أسابيع
إعلام: الضربات الأمريكية على "داعش" في سوريا قد تستمر عدة أسابيع
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما، أن الضربات الأمريكية في سوريا ضد أهداف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) قد... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين الأسبوع الماضي. كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم السبت بأن "القوات الأمريكية والأردنية قصفت أكثر من 70 هدفاً لتنظيم داعش خلال غارات على الإرهابيين في سوريا".وأوضح المسؤول أن الجانب الأمريكي استخدم في الضربات الأخيرة ضد أهداف تنظيم "داعش" طائرات هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، ومروحيات أباتشي، واستخدم الجيش الأردني طائرات من طراز "إف-16". وكان البنتاغون قد أفاد سابقا بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني الأسبوع الماضي في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمرترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم "داعش"الأردن يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع لـ"داعش" في مناطق جنوبي سوريا
أفادت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما، أن الضربات الأمريكية في سوريا ضد أهداف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) قد تستمر لعدة أسابيع أو شهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن شنّ ضربة ضد إرهابيين في سوريا متورطين في مقتل جنود أمريكيين الأسبوع الماضي.
كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم السبت بأن "القوات الأمريكية والأردنية قصفت أكثر من 70 هدفاً لتنظيم داعش خلال غارات على الإرهابيين في سوريا".

وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة: "من المتوقع أن تستمر الضربات (الضربات الأمريكية على سوريا) لعدة أسابيع أو حتى شهر". وأضافت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا لاستهداف المناطق التي يحاول التنظيم إعادة بناء صفوفه فيها وتدمير معاقله "على نطاق واسع".

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية "ضربة عين الصقر" في سوريا ضد تنظيم "داعش"
أمس, 23:20 GMT
وأوضح المسؤول أن الجانب الأمريكي استخدم في الضربات الأخيرة ضد أهداف تنظيم "داعش" طائرات هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، ومروحيات أباتشي، واستخدم الجيش الأردني طائرات من طراز "إف-16".
وكان البنتاغون قد أفاد سابقا بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني الأسبوع الماضي في هجوم بمدينة تدمر السورية، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قُتل جندي سوري في الهجوم. وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الشريكة قتلت المهاجم الذي استهدف القوات الأمريكية.
الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر
ترامب: الحكومة السورية تدعم بالكامل الضربات الأمريكية ضد تنظيم "داعش"
الأردن يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع لـ"داعش" في مناطق جنوبي سوريا
