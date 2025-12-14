https://sarabic.ae/20251214/الداخلية-السورية-تصدر-بيانا-بشأن-هجوم-تدمر-1108156311.html
الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا رسميا أكدت فيه التزامها بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مكافحة تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) تظل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. كما شدد البيان على أن الدولة السورية حذرت سابقاً من مساعي "داعش" لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مكافحة تنظيم "داعش
" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) تظل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأنه في يوم السبت 13 كانون الأول (ديسمبر) 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة "داعش"، تسلل شخص يتبع التنظيم الإرهابي إلى موقع الاجتماع وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.
وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم
الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.
كما شدد البيان على أن الدولة السورية حذرت سابقاً من مساعي "داعش" لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.
وأكدت الوزارة أن "استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية انخراط سوريا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حفاظاً على أمن البلاد والمنطقة والعالم".
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا
، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.