https://sarabic.ae/20251214/الداخلية-السورية-تصدر-بيانا-بشأن-هجوم-تدمر-1108156311.html
الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر
الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر
الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا رسميا أكدت فيه التزامها بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T17:11+0000
2025-12-14T17:11+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مكافحة تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) تظل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. كما شدد البيان على أن الدولة السورية حذرت سابقاً من مساعي "داعش" لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
https://sarabic.ae/20251214/باراك-الهجوم-الأخير-في-سوريا-لن-يمر-دون-رد-1108155911.html
https://sarabic.ae/20251214/صحيفة-تشكف-كيف-حدث-الهجوم-على-القوات-الأمريكية-في-سوريا-1108139274.html
https://sarabic.ae/20251213/البنتاغون-مقتل-جنديين-أمريكيين-ومترجم-مدني-إثر-تعرضهم-لهجوم-في-سوريا-1108129999.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الداخلية السورية تصدر بيانا بشأن هجوم تدمر

17:11 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا رسميا أكدت فيه التزامها بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع.
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مكافحة تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) تظل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون، مشدداً على أن هذه الجهود تسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
16:42 GMT

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأنه في يوم السبت 13 كانون الأول (ديسمبر) 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة "داعش"، تسلل شخص يتبع التنظيم الإرهابي إلى موقع الاجتماع وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
صحيفة تكشف كيف حدث الهجوم على القوات الأمريكية في سوريا
03:20 GMT
كما شدد البيان على أن الدولة السورية حذرت سابقاً من مساعي "داعش" لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.

وأكدت الوزارة أن "استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية انخراط سوريا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حفاظاً على أمن البلاد والمنطقة والعالم".

مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني إثر تعرضهم لهجوم في سوريا
أمس, 17:09 GMT
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
