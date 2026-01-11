العسل اليمني يحصد المركز الأول عالميا ويصبح الأكثر طلبا في القرية العالمية بدبي... صور
13:23 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 14:20 GMT 11.01.2026)
© Sputnik . basel shartouhالعسل اليمني يحصد المركز الأول عالمياً ويصبح الأكثر طلباً في القرية العالمية بدبي
يشهد الجناح اليمني في القرية العالمية بدبي إقبالاً متزايداً من الزوار الباحثين عن المنتجات الطبيعية عالية الجودة، بعد أن حصد العسل اليمني المركز الأول عالمياً وفق فحوصات مختبرات بلدية دبي.
وعزز هذا الإنجاز مكانة العسل اليمني كأحد أبرز المنتجات التي تجمع بين النقاء، القيمة الغذائية، والسمعة التاريخية التي تمتد لقرون.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، تحدّث عبدالوهاب، أحد القائمين على الجناح اليمني، عن أسباب هذا الإقبال اللافت، مؤكداً أن العسل اليمني أصبح اليوم من أكثر المنتجات طلباً داخل القرية العالمية. وقال: "العسل اليمني ليس مجرد منتج غذائي، بل هو إرث يمني أصيل. نحن نقدّم للزوار مجموعة واسعة من الأنواع، وكلها تأتي من مناطق مختلفة في اليمن، وتتميز بنقاء طبيعي وطعم فريد لا يشبه أي عسل آخر".
وأوضح عبدالوهاب أن من أبرز الأنواع المعروضة العسل الدوعاني، السدر، السمر، الشُمى، الزهور، والأجزاء الباطنية، مشيراً إلى أن العسل الدوعاني تحديداً يحظى بشعبية كبيرة بين الزوار، لما يتمتع به من جودة عالية وطعم مميز جعله مادة يتغنّى بها الشعراء والأدباء.
كما تطرّق إلى عسل الكهوف، الذي وصفه بأنه من أندر الأنواع وأكثرها طلباً، قائلاً: "عسل الكهوف يجمعه النحل الصغير من أعالي الجبال اليمنية، وهو من أجود الأنواع وأكثرها ندرة. الكثير من الزوار يأتون خصيصاً لطلبه".
وأشار عبدالوهاب إلى أن الزوار القادمين من المناطق الباردة يبدون اهتماماً خاصاً بالعسل اليمني، نظراً لغناه بالفيتامينات والبروتينات الطبيعية التي تعزز المناعة وتمنح الجسم طاقة طبيعية.
وأضاف: "حصول العسل اليمني على المركز الأول عالمياً زاد من ثقة المستهلكين، ونحن اليوم نمتلك فروعاً في دبي وأبوظبي ومناطق أخرى داخل الإمارات لتلبية الطلب المتزايد".