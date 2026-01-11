https://sarabic.ae/20260111/سبوتنيك-ترصد-إحدى-أندر-وأقدم-الحرف-اليدوية-الفلسطينية-ضمن-فعاليات-القرية-العالمية-في-دبي-1109116831.html

سبوتنيك ترصد إحدى أندر وأقدم الحرف اليدوية الفلسطينية ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي

سبوتنيك ترصد إحدى أندر وأقدم الحرف اليدوية الفلسطينية ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي

سبوتنيك عربي

رصدت وكالة سبوتنيك في الجناح الفلسطيني بالقرية العالمية في دبي حضورًا لافتًا لإحدى أندر الحرف التقليدية التي حافظت على أصالتها عبر عقود طويلة، حيث يعرض مشغل... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T08:44+0000

2026-01-11T08:44+0000

2026-01-11T08:44+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109115603_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_3338a2b32d30c49186f0e8e47926c00b.jpg

وقال عمران برهم مسؤول الجناح بلقاء مع "سبوتنيك": أن جميع الأعمال المعروضة تُصنع يدويًا بنسبة 100% في مدينة بيت لحم، باستخدام خشب الزيتون الطبيعي والصدف والفضة المنحوتة يدويًا، وهي مواد ارتبطت تاريخيًا بالهوية الفلسطينية، وتتميز اللوحات باحتوائها على تراب من الأرض الفلسطينية، ما يمنح كل قطعة قيمة رمزية وروحية خاصة".وأضاف برهم: "وتُعد بعض القطع المعروضة نتاج عمل يمتد لأربع أو خمس سنوات، نظرًا لدقة الحفر اليدوي وتعقيد التفاصيل، خصوصًا تلك التي تتضمن نقوشًا للفضة داخل مجسمات قبة الصخرة والمسجد الأقصى، إضافة إلى آية الكرسي والبسملة، ويشير الحرفيون إلى أن بعض هذه الأعمال لا يُنتج منها سوى قطعة واحدة خلال سنوات، ما يجعلها من أندر المنتجات التراثية الفلسطينية". ومن بين المعروضات اللافتة لوحة الفنان الفلسطيني العالمي سليمان منصور، التي رُسمت في سبعينيات القرن الماضي، وتُعد من أشهر الأعمال الفنية المرتبطة بالهوية الفلسطينية ورموز الصمود.وتعكس هذه الحرفة، التي ما زالت تُمارس بأساليبها التقليدية، جزءًا أصيلًا من الذاكرة الفلسطينية، وتُبرز قدرة الحرفيين على الحفاظ على مهنة نادرة تتوارثها الأجيال رغم التحديات.إقبال كبير على الجناح الروسي ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حصري