https://sarabic.ae/20260111/انطلاق-الملتقى-الاقتصادي-السوري--المصري-في-دمشق-صور-1109120066.html
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق.. صور
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق.. صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق أعمال الملتقى الاقتصادي السوري – المصري، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، في أول فعالية من نوعها منذ تولي... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T11:04+0000
2026-01-11T11:04+0000
2026-01-11T11:04+0000
مصر
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103757/23/1037572363_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_654cffde54b17944e88ed59b1efe0641.jpg
ويقام الملتقى في فندق البوابات السبع، بمشاركة شخصيات رسمية ومؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من سوريا ومصر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، خلال الافتتاح إن التعاون الاقتصادي السوري – المصري "تكامل طبيعي" نظرا لتشابههما في نمط الإنتاج والاستهلاك، والطبيعة المشتركة للموارد البشرية، والدور المحوري للصناعات والزراعة والخدمات، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).ويعكس الملتقى شراكة اقتصادية راسخة وآفاق تعاون متجددة، خاصة بعد دور مصر منذ عام 2011 كبيئة حاضنة للاستثمارات السورية، إذ أعاد آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين بناء أعمالهم في قطاعات حيوية داخل مصر، بحسب تقرير لوكالة (سانا).من جانبه، أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع التنمية وإعادة الإعمار، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ويضم الوفد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، و26 من قيادات الغرف وكبار رجال الأعمال، بما في ذلك شركات تعمل في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات.يشار إلى أن مصر وسوريا وقعتا في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري مذكرتي تفاهم، الأولى لتوريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء عبر البنية التحتية المصرية، والثانية لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.ويأتي الملتقى في إطار دعم مصر المستمر للشعب السوري، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية غير العادية في مارس/ آذار 2025 حرص مصر على تحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا.
https://sarabic.ae/20251210/نائب-رئيس-الوزراء-المصري-يمازح-مواطنا-سوريا-ازرع-15-فدانا-واحصل-على-الجنسية-فيديو-1108014534.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103757/23/1037572363_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e5e842a4839844a1283c6d1ab077b1f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق.. صور
انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق أعمال الملتقى الاقتصادي السوري – المصري، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، في أول فعالية من نوعها منذ تولي الإدارة السورية الجديدة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ويقام الملتقى في فندق البوابات السبع، بمشاركة شخصيات رسمية ومؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من سوريا ومصر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، خلال الافتتاح إن التعاون الاقتصادي السوري – المصري "تكامل طبيعي" نظرا لتشابههما في نمط الإنتاج والاستهلاك، والطبيعة المشتركة للموارد البشرية، والدور المحوري للصناعات والزراعة والخدمات، وفقا لوكالة
الأنباء السورية (سانا).
وأضاف: أن "الشراكة الاقتصادية بين دمشق والقاهرة تتجاوز تبادل السلع، لتشمل إقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من توافق الذائقة السوقية وأنماط الاستهلاك، بما يعزز فرص النجاح والاستدامة".
ويعكس الملتقى شراكة اقتصادية راسخة وآفاق تعاون متجددة، خاصة بعد دور مصر منذ عام 2011 كبيئة حاضنة للاستثمارات السورية، إذ أعاد آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين بناء أعمالهم في قطاعات حيوية داخل مصر، بحسب تقرير
لوكالة (سانا).
ولفت التقرير إلى أن هناك نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر أسسوا أكثر من 16 ألف شركة و7000 معمل وورشة، باستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، إضافة إلى تسجيل 1403 شركات ومؤسسات جديدة في النصف الأول من 2025 بأيد سورية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع التنمية وإعادة الإعمار، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
ويضم الوفد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، و26 من قيادات الغرف وكبار رجال الأعمال، بما في ذلك شركات تعمل في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات.
10 ديسمبر 2025, 10:52 GMT
يشار إلى أن مصر وسوريا وقعتا في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري مذكرتي تفاهم، الأولى لتوريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء عبر البنية التحتية المصرية، والثانية لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.
ويأتي الملتقى في إطار دعم مصر المستمر للشعب السوري، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية غير العادية في مارس/ آذار 2025 حرص مصر على تحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا.