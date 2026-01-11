https://sarabic.ae/20260111/انطلاق-الملتقى-الاقتصادي-السوري--المصري-في-دمشق-صور-1109120066.html

انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق.. صور

انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق.. صور

سبوتنيك عربي

انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق أعمال الملتقى الاقتصادي السوري – المصري، الذي ينظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، في أول فعالية من نوعها منذ تولي... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T11:04+0000

2026-01-11T11:04+0000

2026-01-11T11:04+0000

مصر

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103757/23/1037572363_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_654cffde54b17944e88ed59b1efe0641.jpg

ويقام الملتقى في فندق البوابات السبع، بمشاركة شخصيات رسمية ومؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من سوريا ومصر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، خلال الافتتاح إن التعاون الاقتصادي السوري – المصري "تكامل طبيعي" نظرا لتشابههما في نمط الإنتاج والاستهلاك، والطبيعة المشتركة للموارد البشرية، والدور المحوري للصناعات والزراعة والخدمات، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).ويعكس الملتقى شراكة اقتصادية راسخة وآفاق تعاون متجددة، خاصة بعد دور مصر منذ عام 2011 كبيئة حاضنة للاستثمارات السورية، إذ أعاد آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين بناء أعمالهم في قطاعات حيوية داخل مصر، بحسب تقرير لوكالة (سانا).من جانبه، أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع التنمية وإعادة الإعمار، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ويضم الوفد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، و26 من قيادات الغرف وكبار رجال الأعمال، بما في ذلك شركات تعمل في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات.يشار إلى أن مصر وسوريا وقعتا في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري مذكرتي تفاهم، الأولى لتوريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء عبر البنية التحتية المصرية، والثانية لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.ويأتي الملتقى في إطار دعم مصر المستمر للشعب السوري، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية غير العادية في مارس/ آذار 2025 حرص مصر على تحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا.

https://sarabic.ae/20251210/نائب-رئيس-الوزراء-المصري-يمازح-مواطنا-سوريا-ازرع-15-فدانا-واحصل-على-الجنسية-فيديو-1108014534.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار