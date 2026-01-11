"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/بي---144-الروسية-محطة-اتصالات-عسكرية-محمولة-متعددة-المهام-1109133211.html
"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام
"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام
سبوتنيك عربي
أصبحت المعلومات أحد أهم أسلحة الحروب الحديثة لدرجة أن تفوق أحد أطراف الحرب معلوماتيا يمكن أن يمنحه التفوق في ميدان القتال حتى إذا كان عتاده العسكري أقل تطورا. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T17:55+0000
2026-01-11T17:55+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109133054_0:127:1685:1075_1920x0_80_0_0_c790d11e84a3d9958763b8a5be437dcf.jpg
وبينما يتم تجهيز القوات بعتاد عسكري يناسب طبيعة المهمة المطلوبة، فإنها تحتاج إلى وسيلة اتصال آمنة ومستمرة مع مراكز القيادة لمشاركة المعلومات لحظيا واتخاذ قرارات سليمة تحافظ على القوات المقاتلة وتمكنها من هزيمة العدو بأقل الخسائر وأقل قدرة من القوة النيرانية.وتطور روسيا محطات متنوعة تناسب احتياجات القوات المقاتلة ومنها منظومة "بي - 144 - إم إس إن - 05"، المحمولة التي تصنف بأنها متعددة المهام، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ويقول التقرير إن هذه المحطة مصممة لتعزيز كفاءة أنظمة الاتصال ودعم تدفق المعلومات لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات النظامية خلال العمليات الخاصة والمهام الميدانية المعقدة.آلية العملتضم المنصة أكثر من 30 نظام اتصال مختلف للربط بين مراكز القيادة والقوات الميدانية عبر موجات الراديو المختلفة مع إمكانية التواصل مع شبكات الاتصالات الخلوية المدنية.كما تضم أنظمة فرعية لمد خطوط الاتصال السلكية وإنشاء شبكات رقمية محلية داخل مراكز القيادة والسيطرة الميدانية.وتثبت هذه المنصة على مركبة "باترول" المدرعة، التي تجمع بين مستوى حماية عال وقدرة كبيرة على المناورة والحركة في مختلف أنواع التضاريس، إلى جانب سرعة مناسبة للانتشار السريع في البيئات العملياتية المختلفة.وتتميز المركبة بتصميم داخلي عملي يعتمد على فواصل منزلقة بين المقصورات، ما يسمح بإنشاء مساحة عمل موحدة عند الحاجة.كما يمكنها العمل كمنصة موحدة لأفراد الطاقم في الظروف الحرجة، إضافة إلى تزويدها بنوافذ محمية مزودة بفتحات للرمي ووسائل إضاءة يتم التحكم بها عن بعد، بما يعزز بقاء المنظومة في بيئات القتال ويضمن التشغيل الآمن ليلا".
https://sarabic.ae/20240827/3-رادارات-روسية-تكشف-مواقع-إطلاق-قذائف-المدفعية-والهاون-1092132628.html
https://sarabic.ae/20260108/فارا---في-آر-رادار-روسي-يرصد-تحركات-القوات-البرية-المعادية-1109027893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109133054_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_af71a889a5994d59be8765aafc60a595.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام

17:55 GMT 11.01.2026
© Photo / ROE"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام
بي - 144 الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Photo / ROE
تابعنا عبر
أصبحت المعلومات أحد أهم أسلحة الحروب الحديثة لدرجة أن تفوق أحد أطراف الحرب معلوماتيا يمكن أن يمنحه التفوق في ميدان القتال حتى إذا كان عتاده العسكري أقل تطورا.
وبينما يتم تجهيز القوات بعتاد عسكري يناسب طبيعة المهمة المطلوبة، فإنها تحتاج إلى وسيلة اتصال آمنة ومستمرة مع مراكز القيادة لمشاركة المعلومات لحظيا واتخاذ قرارات سليمة تحافظ على القوات المقاتلة وتمكنها من هزيمة العدو بأقل الخسائر وأقل قدرة من القوة النيرانية.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
27 أغسطس 2024, 11:56 GMT
وتطور روسيا محطات متنوعة تناسب احتياجات القوات المقاتلة ومنها منظومة "بي - 144 - إم إس إن - 05"، المحمولة التي تصنف بأنها متعددة المهام، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ويقول التقرير إن هذه المحطة مصممة لتعزيز كفاءة أنظمة الاتصال ودعم تدفق المعلومات لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات النظامية خلال العمليات الخاصة والمهام الميدانية المعقدة.

آلية العمل

تضم المنصة أكثر من 30 نظام اتصال مختلف للربط بين مراكز القيادة والقوات الميدانية عبر موجات الراديو المختلفة مع إمكانية التواصل مع شبكات الاتصالات الخلوية المدنية.
كما تضم أنظمة فرعية لمد خطوط الاتصال السلكية وإنشاء شبكات رقمية محلية داخل مراكز القيادة والسيطرة الميدانية.
فارا - في آر... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
وسائط متعددة
"فارا - في آر"... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية المعادية
8 يناير, 13:35 GMT
وتثبت هذه المنصة على مركبة "باترول" المدرعة، التي تجمع بين مستوى حماية عال وقدرة كبيرة على المناورة والحركة في مختلف أنواع التضاريس، إلى جانب سرعة مناسبة للانتشار السريع في البيئات العملياتية المختلفة.
الوزن: 13.5 طنا
الطاقم: 4 عسكريين.
زمن الإعداد لبدء مهمة عسكرية من وضع الحركة: 5 دقائق.
وتتميز المركبة بتصميم داخلي عملي يعتمد على فواصل منزلقة بين المقصورات، ما يسمح بإنشاء مساحة عمل موحدة عند الحاجة.
كما يمكنها العمل كمنصة موحدة لأفراد الطاقم في الظروف الحرجة، إضافة إلى تزويدها بنوافذ محمية مزودة بفتحات للرمي ووسائل إضاءة يتم التحكم بها عن بعد، بما يعزز بقاء المنظومة في بيئات القتال ويضمن التشغيل الآمن ليلا".
© Sputnikكريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
كريدو - إم 1... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала