أصبحت المعلومات أحد أهم أسلحة الحروب الحديثة لدرجة أن تفوق أحد أطراف الحرب معلوماتيا يمكن أن يمنحه التفوق في ميدان القتال حتى إذا كان عتاده العسكري أقل تطورا. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وبينما يتم تجهيز القوات بعتاد عسكري يناسب طبيعة المهمة المطلوبة، فإنها تحتاج إلى وسيلة اتصال آمنة ومستمرة مع مراكز القيادة لمشاركة المعلومات لحظيا واتخاذ قرارات سليمة تحافظ على القوات المقاتلة وتمكنها من هزيمة العدو بأقل الخسائر وأقل قدرة من القوة النيرانية.وتطور روسيا محطات متنوعة تناسب احتياجات القوات المقاتلة ومنها منظومة "بي - 144 - إم إس إن - 05"، المحمولة التي تصنف بأنها متعددة المهام، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ويقول التقرير إن هذه المحطة مصممة لتعزيز كفاءة أنظمة الاتصال ودعم تدفق المعلومات لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات النظامية خلال العمليات الخاصة والمهام الميدانية المعقدة.آلية العملتضم المنصة أكثر من 30 نظام اتصال مختلف للربط بين مراكز القيادة والقوات الميدانية عبر موجات الراديو المختلفة مع إمكانية التواصل مع شبكات الاتصالات الخلوية المدنية.كما تضم أنظمة فرعية لمد خطوط الاتصال السلكية وإنشاء شبكات رقمية محلية داخل مراكز القيادة والسيطرة الميدانية.وتثبت هذه المنصة على مركبة "باترول" المدرعة، التي تجمع بين مستوى حماية عال وقدرة كبيرة على المناورة والحركة في مختلف أنواع التضاريس، إلى جانب سرعة مناسبة للانتشار السريع في البيئات العملياتية المختلفة.وتتميز المركبة بتصميم داخلي عملي يعتمد على فواصل منزلقة بين المقصورات، ما يسمح بإنشاء مساحة عمل موحدة عند الحاجة.كما يمكنها العمل كمنصة موحدة لأفراد الطاقم في الظروف الحرجة، إضافة إلى تزويدها بنوافذ محمية مزودة بفتحات للرمي ووسائل إضاءة يتم التحكم بها عن بعد، بما يعزز بقاء المنظومة في بيئات القتال ويضمن التشغيل الآمن ليلا".
"بي - 144" الروسية.. محطة اتصالات عسكرية محمولة متعددة المهام
أصبحت المعلومات أحد أهم أسلحة الحروب الحديثة لدرجة أن تفوق أحد أطراف الحرب معلوماتيا يمكن أن يمنحه التفوق في ميدان القتال حتى إذا كان عتاده العسكري أقل تطورا.
وبينما يتم تجهيز القوات بعتاد عسكري يناسب طبيعة المهمة المطلوبة، فإنها تحتاج إلى وسيلة اتصال آمنة ومستمرة مع مراكز القيادة لمشاركة المعلومات لحظيا واتخاذ قرارات سليمة تحافظ على القوات المقاتلة
وتمكنها من هزيمة العدو بأقل الخسائر وأقل قدرة من القوة النيرانية.
وتطور روسيا محطات متنوعة تناسب احتياجات القوات المقاتلة ومنها منظومة "بي - 144 - إم إس إن - 05"، المحمولة التي تصنف بأنها متعددة المهام، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ويقول التقرير إن هذه المحطة مصممة لتعزيز كفاءة أنظمة الاتصال ودعم تدفق المعلومات لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات النظامية خلال العمليات الخاصة والمهام الميدانية المعقدة.
تضم المنصة أكثر من 30 نظام اتصال مختلف للربط بين مراكز القيادة والقوات الميدانية
عبر موجات الراديو المختلفة مع إمكانية التواصل مع شبكات الاتصالات الخلوية المدنية.
كما تضم أنظمة فرعية لمد خطوط الاتصال السلكية وإنشاء شبكات رقمية محلية داخل مراكز القيادة والسيطرة الميدانية.
وتثبت هذه المنصة على مركبة "باترول" المدرعة، التي تجمع بين مستوى حماية عال وقدرة كبيرة على المناورة والحركة في مختلف أنواع التضاريس، إلى جانب سرعة مناسبة للانتشار السريع في البيئات العملياتية المختلفة.
زمن الإعداد لبدء مهمة عسكرية
من وضع الحركة: 5 دقائق.
وتتميز المركبة بتصميم داخلي عملي يعتمد على فواصل منزلقة بين المقصورات، ما يسمح بإنشاء مساحة عمل موحدة عند الحاجة.
كما يمكنها العمل كمنصة موحدة لأفراد الطاقم في الظروف الحرجة، إضافة إلى تزويدها بنوافذ محمية مزودة بفتحات للرمي ووسائل إضاءة يتم التحكم بها عن بعد، بما يعزز بقاء المنظومة في بيئات القتال ويضمن التشغيل الآمن ليلا".