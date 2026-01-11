"حماس" تؤكد قرارها النهائي بتسليم المؤسسات الحكومية لهيئة تكنوقراط فلسطينية مستقلة
أكدت حركة حماس أن قرارها بتسليم المؤسسات الحكومية لهيئة تكنوقراط فلسطينية مستقلة هو قرار واضح ونهائي.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح متلفز اليوم الأحد، إن حركة حماس أصدرت توجيهاتها لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالاستعداد لتسليم مختلف المجالات إلى هيئة تكنوقراط مستقلة فلسطينية، وذلك في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل مجلس للسلام في قطاع غزة، بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).
وشدد قاسم على أن الحركة أصدرت تعليمات بتسهيل عملية التسليم بما يضمن نجاح عمل هذه الهيئة، انحيازًا للمصلحة الفلسطينية العليا، وتنفيذًا للخطة التي أوقفت الحرب على غزة، والتي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.