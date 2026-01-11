سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟

عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/سلمت-الراية-للبحرين--هل-يؤثر-خروج-الجزائر-من-مجلس-الأمر-على-القضايا-المناهضة-للاستعمار-1109121585.html
سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟
سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟
سبوتنيك عربي
قالت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها لشهر يناير/ كانون الثاني 2026 إنه "بانقضاء عام 2025، تكون الجزائر أنهت عهدتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة، لمدة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T12:11+0000
2026-01-11T12:11+0000
الجزائر
البحرين
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106614301_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_8ed30936987f2a6af1a92649344240f4.jpg
وأكدت المجلة أن "الجزائر كانت صوت الحق والعدل الذي رافع عن القضية الفلسطينية، ولم تدخر أي جهد في حشد وتعبئة المجتمع الدولي من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منددة بصوت عال وبشدة بالمجازر المروعة والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، مواصلة في الوقت ذاته مطالبتها الحثيثة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".وتابعت المجلة: أن "بلادنا واصلت الدفاع عن القضية الصحراوية وعن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وكانت خلال عهدتها بمجلس الأمن صوتا صادحا وصادقا في خدمة مصالح أفريقيا وتطلعاتها، إذ ناهضت بقوة سياسة التهميش التي تعاني منها القارة، مشددة على ضرورة رفع الظلم التاريخي الذي تتعرض له".محلل سياسي لسبوتنيك: الجزائر كانت ندا لند مع دول عظمى رغم أنها لا تملك حق "الفيتو"قال المحلل السياسي، مصطفى بورزامة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فترة المقعد غير الدائم للجزائر في مجلس الأمن كانت فترة مهمة بالنسبة للجزائر، وخلقت حركية دبلوماسية للدفاع عن القضايا العادلة في العالم ، كما أن الجزائر وقفت الند للند مع دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا، رغم أنها لا تملك حق "الفيتو".وأضاف المتحدث: أن "الجزائر تكلمت عن القضايا العادلة وجابهت الدول العظمى، وأفهمتهم أن هناك من يدافع عنها، مثل الحرب على غزة والصحراء الغربية، وهناك من يريد إصلاح المنظومات الدولية التي أصبحت اليوم معطلة سواء من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية ويجب إصلاحها والنظر في حق "الفيتو".وعن الدبلوماسية الجزائرية ما بعد عمار بن جامع، قال، مصطفى بورزامة: إن "للجزائر دبلوماسية محترمة تعتمد على الحوار وإقناع العالم، ولها باع كبير في التاريخ وتحظى باحترام الدول العظمى، ولا أظن أن هناك من يدافع مثل الجزائر، نعم هناك جيل جديد كان يتتلمذ على جيل، عمار بن جامع، وهو جيل مخضرم، سوف يستقي منه كيفية الدفاع وكيفية الحوار، وإدارة الأزمات، والدفاع عن الشعوب وإصلاح المؤسسات وتسيير الأزمة، هذا الجيل سوف يتبع الجيل السابق".
https://sarabic.ae/20240504/الجزائر-تدعو-إلى-عقد-جلسة-مشاورات-مغلقة-في-مجلس-الأمن-حول-المقابر-الجماعية-في-غزة-1088536675.html
الجزائر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106614301_0:0:902:676_1920x0_80_0_0_d0f3495d8bd16b3971775006a6e8f349.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, البحرين, حصري, العالم العربي
الجزائر, البحرين, حصري, العالم العربي

سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟

12:11 GMT 11.01.2026
© Photo / x.comمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
قالت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها لشهر يناير/ كانون الثاني 2026 إنه "بانقضاء عام 2025، تكون الجزائر أنهت عهدتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة، لمدة عامين، وهي العهدة التي خاضت خلالها بحنكة وثبات معارك دبلوماسية ماراثونية، نصرة للقضايا العادلة".
وأكدت المجلة أن "الجزائر كانت صوت الحق والعدل الذي رافع عن القضية الفلسطينية، ولم تدخر أي جهد في حشد وتعبئة المجتمع الدولي من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منددة بصوت عال وبشدة بالمجازر المروعة والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، مواصلة في الوقت ذاته مطالبتها الحثيثة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وتابعت المجلة: أن "بلادنا واصلت الدفاع عن القضية الصحراوية وعن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وكانت خلال عهدتها بمجلس الأمن صوتا صادحا وصادقا في خدمة مصالح أفريقيا وتطلعاتها، إذ ناهضت بقوة سياسة التهميش التي تعاني منها القارة، مشددة على ضرورة رفع الظلم التاريخي الذي تتعرض له".
محلل سياسي لسبوتنيك: الجزائر كانت ندا لند مع دول عظمى رغم أنها لا تملك حق "الفيتو"
قال المحلل السياسي، مصطفى بورزامة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فترة المقعد غير الدائم للجزائر في مجلس الأمن كانت فترة مهمة بالنسبة للجزائر، وخلقت حركية دبلوماسية للدفاع عن القضايا العادلة في العالم ، كما أن الجزائر وقفت الند للند مع دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا، رغم أنها لا تملك حق "الفيتو".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
الجزائر تدعو إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول المقابر الجماعية في غزة
4 مايو 2024, 17:14 GMT
وأضاف المتحدث: أن "الجزائر تكلمت عن القضايا العادلة وجابهت الدول العظمى، وأفهمتهم أن هناك من يدافع عنها، مثل الحرب على غزة والصحراء الغربية، وهناك من يريد إصلاح المنظومات الدولية التي أصبحت اليوم معطلة سواء من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية ويجب إصلاحها والنظر في حق "الفيتو".
وأردف بورزامة: "أظن أن الجزائر دافعت على الدول من منظور مبدأ تقرير المصير والتحرر من الاستعمار، وأعتقد أن البحرين ستواصل في ذات النهج، ربما ليس بحدة الجزائر، ولا بالطريقة التي كانت تقوم بها الجزائر في مجلس الأمن".
وعن الدبلوماسية الجزائرية ما بعد عمار بن جامع، قال، مصطفى بورزامة: إن "للجزائر دبلوماسية محترمة تعتمد على الحوار وإقناع العالم، ولها باع كبير في التاريخ وتحظى باحترام الدول العظمى، ولا أظن أن هناك من يدافع مثل الجزائر، نعم هناك جيل جديد كان يتتلمذ على جيل، عمار بن جامع، وهو جيل مخضرم، سوف يستقي منه كيفية الدفاع وكيفية الحوار، وإدارة الأزمات، والدفاع عن الشعوب وإصلاح المؤسسات وتسيير الأزمة، هذا الجيل سوف يتبع الجيل السابق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала