https://sarabic.ae/20260111/سلمت-الراية-للبحرين--هل-يؤثر-خروج-الجزائر-من-مجلس-الأمر-على-القضايا-المناهضة-للاستعمار-1109121585.html

سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟

سلمت الراية للبحرين.. هل يؤثر خروج الجزائر من مجلس الأمن على القضايا المناهضة للاستعمار؟

سبوتنيك عربي

قالت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها لشهر يناير/ كانون الثاني 2026 إنه "بانقضاء عام 2025، تكون الجزائر أنهت عهدتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة، لمدة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T12:11+0000

2026-01-11T12:11+0000

2026-01-11T12:11+0000

الجزائر

البحرين

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106614301_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_8ed30936987f2a6af1a92649344240f4.jpg

وأكدت المجلة أن "الجزائر كانت صوت الحق والعدل الذي رافع عن القضية الفلسطينية، ولم تدخر أي جهد في حشد وتعبئة المجتمع الدولي من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منددة بصوت عال وبشدة بالمجازر المروعة والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، مواصلة في الوقت ذاته مطالبتها الحثيثة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".وتابعت المجلة: أن "بلادنا واصلت الدفاع عن القضية الصحراوية وعن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وكانت خلال عهدتها بمجلس الأمن صوتا صادحا وصادقا في خدمة مصالح أفريقيا وتطلعاتها، إذ ناهضت بقوة سياسة التهميش التي تعاني منها القارة، مشددة على ضرورة رفع الظلم التاريخي الذي تتعرض له".محلل سياسي لسبوتنيك: الجزائر كانت ندا لند مع دول عظمى رغم أنها لا تملك حق "الفيتو"قال المحلل السياسي، مصطفى بورزامة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فترة المقعد غير الدائم للجزائر في مجلس الأمن كانت فترة مهمة بالنسبة للجزائر، وخلقت حركية دبلوماسية للدفاع عن القضايا العادلة في العالم ، كما أن الجزائر وقفت الند للند مع دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا، رغم أنها لا تملك حق "الفيتو".وأضاف المتحدث: أن "الجزائر تكلمت عن القضايا العادلة وجابهت الدول العظمى، وأفهمتهم أن هناك من يدافع عنها، مثل الحرب على غزة والصحراء الغربية، وهناك من يريد إصلاح المنظومات الدولية التي أصبحت اليوم معطلة سواء من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية ويجب إصلاحها والنظر في حق "الفيتو".وعن الدبلوماسية الجزائرية ما بعد عمار بن جامع، قال، مصطفى بورزامة: إن "للجزائر دبلوماسية محترمة تعتمد على الحوار وإقناع العالم، ولها باع كبير في التاريخ وتحظى باحترام الدول العظمى، ولا أظن أن هناك من يدافع مثل الجزائر، نعم هناك جيل جديد كان يتتلمذ على جيل، عمار بن جامع، وهو جيل مخضرم، سوف يستقي منه كيفية الدفاع وكيفية الحوار، وإدارة الأزمات، والدفاع عن الشعوب وإصلاح المؤسسات وتسيير الأزمة، هذا الجيل سوف يتبع الجيل السابق".

https://sarabic.ae/20240504/الجزائر-تدعو-إلى-عقد-جلسة-مشاورات-مغلقة-في-مجلس-الأمن-حول-المقابر-الجماعية-في-غزة-1088536675.html

الجزائر

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, البحرين, حصري, العالم العربي