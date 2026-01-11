كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
سبوتنيك عربي
وجهت كوريا الديمقراطية اتهامات لجارتها الجنوبية، بانتهاك سيادة بيونغ يانغ عبر إرسال طائرات مسيرة إلى أجوائها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ومطلع الأسبوع... 11.01.2026
2026-01-11T05:29+0000
2026-01-11T05:29+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102352/37/1023523752_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_76ce2df37a4511a5ce090d5d59eef5ab.jpg
وشددت بيونغ يانغ على أن سيئول ستدفع "ثمنا غاليا" لما اعتبرته استفزازات متكررة.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن متحدثا باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي، قال إن كوريا الجنوبية تمثل "ألد الأعداء"، مؤكدا أن سيئول تواصل القيام بأعمال استفزازية تتناقض مع تصريحاتها الداعية إلى الحوار مع بيونغ يانغ.وأكدت الوكالة أن الجيش الكوري الديمقراطي رصد في 4 يناير هدفا جويا انطلق من سماء بلدة "غانغهوا" في مدينة "إنتشون" غرب سيئول، وتم إسقاطه باستخدام وسائل حرب إلكترونية خاصة، في منطقة "موكسان-ري" قرب مدينة "كيسونغ" الحدودية. وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى أقلعت من مدينة "باجو" الجنوبية وسقطت في بلدة "جانغبونغ" في "كيسونغ" بوسائل إلكترونية، عقب توغلها في أجواء إقليم شمال "هوانغهيه".واتهمت بيونغ يانغ الجيش الكوري الجنوبي بالوقوف وراء هذه العمليات، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة عبرت مناطق تنتشر فيها أنظمة رادار ومعدات مضادة للطائرات المسيرة تابعة للجيش الكوري الجنوبي.وشدد البيان على أن هذه الحوادث تعكس "الطبيعة العدائية" لكوريا الجنوبية، محذرا من أن سيئول ستظل هدفا للرد إذا استمرت في ما وصفه بالاستفزازات. وقال المتحدث: "كوريا الجنوبية هي العدو الأكثر عداء لنا، ولن تتغير طبيعتها أبدا وسيضطر دعاة الحرب في جيشها إلى دفع ثمن باهظ لهوسهم غير القابل للغفران".وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 رصد طائرات مسيرة كورية جنوبية تحمل منشورات دعائية فوق بيونغ يانغ ثلاث مرات، مهددة بالرد في حال تكرار مثل هذه الرحلات.ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن العلاقات بين الكوريتين هي علاقات بين "دولتين متعاديتين"، رغم محاولات الإدارة الكورية الجنوبية الجديدة استئناف الحوار وتحسين صورة العلاقات منذ يونيو الماضي.كيم جونغ أون يؤكد دعمه غير المشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
https://sarabic.ae/20260110/كوريا-الجنوبية-تنفي-اختراق-طائرات-مسيرة-تابعة-لها-لأجواء-بيونغ-يانغ-1109085875.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102352/37/1023523752_45:0:922:658_1920x0_80_0_0_d05db04c6c7c4337b16f281a7a6a7148.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, رصد عسكري
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, رصد عسكري

كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"

05:29 GMT 11.01.2026
الجيش الكوري الشمالي
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo
وجهت كوريا الديمقراطية اتهامات لجارتها الجنوبية، بانتهاك سيادة بيونغ يانغ عبر إرسال طائرات مسيرة إلى أجوائها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.
وشددت بيونغ يانغ على أن سيئول ستدفع "ثمنا غاليا" لما اعتبرته استفزازات متكررة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن متحدثا باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي، قال إن كوريا الجنوبية تمثل "ألد الأعداء"، مؤكدا أن سيئول تواصل القيام بأعمال استفزازية تتناقض مع تصريحاتها الداعية إلى الحوار مع بيونغ يانغ.

وأوضح المتحدث: يجب أن تكون كوريا الجنوبية مستعدة لدفع ثمن باهظ لارتكابها استفزازا جديدا عبر انتهاك سيادة كوريا الشمالية بطائرة مسيرة.

وأكدت الوكالة أن الجيش الكوري الديمقراطي رصد في 4 يناير هدفا جويا انطلق من سماء بلدة "غانغهوا" في مدينة "إنتشون" غرب سيئول، وتم إسقاطه باستخدام وسائل حرب إلكترونية خاصة، في منطقة "موكسان-ري" قرب مدينة "كيسونغ" الحدودية. وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى أقلعت من مدينة "باجو" الجنوبية وسقطت في بلدة "جانغبونغ" في "كيسونغ" بوسائل إلكترونية، عقب توغلها في أجواء إقليم شمال "هوانغهيه".
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
كوريا الجنوبية تنفي اختراق طائرات مسيرة تابعة لها لأجواء بيونغ يانغ
أمس, 11:40 GMT

وبيّن المتحدث أن الطائرة التي سقطت هذا الأسبوع كانت مزودة بأجهزة مراقبة ومعدة لتصوير أهداف داخل كوريا الشمالية، حيث حلّقت لمسافة 156 كيلومترا لأكثر من ثلاث ساعات. كما نشرت بيونغ يانغ صورا لحطام الطائرات وأجهزة التسجيل وصور قالت إنها التقطت بواسطة تلك المسيرات.

واتهمت بيونغ يانغ الجيش الكوري الجنوبي بالوقوف وراء هذه العمليات، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة عبرت مناطق تنتشر فيها أنظمة رادار ومعدات مضادة للطائرات المسيرة تابعة للجيش الكوري الجنوبي.
وشدد البيان على أن هذه الحوادث تعكس "الطبيعة العدائية" لكوريا الجنوبية، محذرا من أن سيئول ستظل هدفا للرد إذا استمرت في ما وصفه بالاستفزازات. وقال المتحدث: "كوريا الجنوبية هي العدو الأكثر عداء لنا، ولن تتغير طبيعتها أبدا وسيضطر دعاة الحرب في جيشها إلى دفع ثمن باهظ لهوسهم غير القابل للغفران".
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 رصد طائرات مسيرة كورية جنوبية تحمل منشورات دعائية فوق بيونغ يانغ ثلاث مرات، مهددة بالرد في حال تكرار مثل هذه الرحلات.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن العلاقات بين الكوريتين هي علاقات بين "دولتين متعاديتين"، رغم محاولات الإدارة الكورية الجنوبية الجديدة استئناف الحوار وتحسين صورة العلاقات منذ يونيو الماضي.
كيم جونغ أون يؤكد دعمه غير المشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
