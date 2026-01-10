عربي
كوريا الجنوبية تنفي اختراق طائرات مسيرة تابعة لها لأجواء بيونغ يانغ
وكانت بيونغ يانغ أفادت في وقت سابق، أن سيئول انتهكت سيادتها بطائرات مسيرة، مطالبة برد "باهظ الثمن" على ما وصفته بـ"الاستفزاز".وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية، إن المزاعم "عارية عن الصحة تماما"، مشيراً إلى أن الصور المنشورة من قبل بيونغ يانغ لا تتعلق بأي طائرات تابعة للجيش الكوري الجنوبي.واقترح الوزير إمكانية إجراء تحقيق مشترك بين الكوريتين لتوضيح الملابسات.وأعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية انتهكت مجالها الجوي باستخدام طائرة مسيرة في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، متوعدة باتخاذ إجراءات رد، بحسب هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري.وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن وحدات المراقبة الجوية رصدت هدفا جويا تقدّم من الجنوب فوق منطقة هادوري في ناحية سونغهاي بمحافظة كانغهووا، وسمح له بالتوغل التكتيكي لمسافة ثمانية كيلومترات قبل استهدافه بوسائل حرب إلكترونية خاصة وإسقاطه في قرية موكسان بمدينة كيسونغ، حيث تبيّن أنه مزود بمعدات مراقبة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأضافت الهيئة أنه جرى جمع حطام الطائرة وتحليل مسارها ومواد التصوير، ليتضح أنها كانت تنفذ مهام استطلاع داخل الأراضي الكورية الديمقراطية.وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ"تظاهر سيئول بالرغبة في الاتصال مع استمرار الأعمال الاستفزازية"، معتبرة كوريا الجنوبية "العدو الأكثر عداء" ومهددة بـ"سحقها حتماً إذا أقدمت على الاستفزاز"، محمّلة إياها مسؤولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخطر اندلاع صدام مسلح.وأشارت الهيئة إلى حادث مماثل وقع في 27 سبتمبر الماضي، حين أقلعت طائرة مسيرة من
نفى وزير دفاع كوريا الجنوبية، آن غيو باك، اليوم السبت، اتهام جمهورية كوريا الديمقراطية بشأن تسلل طائرات مسيرة تابعة لها إلى أراضيها في سبتمبر/ أيلول 2025 وبداية هذا الأسبوع، مؤكدا أن الطائرات المعنية ليست من طرازات الجيش الكوري الجنوبي.
وكانت بيونغ يانغ أفادت في وقت سابق، أن سيئول انتهكت سيادتها بطائرات مسيرة، مطالبة برد "باهظ الثمن" على ما وصفته بـ"الاستفزاز".
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية، إن المزاعم "عارية عن الصحة تماما"، مشيراً إلى أن الصور المنشورة من قبل بيونغ يانغ لا تتعلق بأي طائرات تابعة للجيش الكوري الجنوبي.

وأضاف آن: "كيف يمكن حدوث ذلك في ظل المراقبة المشددة للأحكام العرفية؟"، موضحا أن قيادة عمليات الطائرات المسيرة والعمليات البرية والمشاة البحرية لم تنفذ أي طلعات في التواريخ المذكورة.

واقترح الوزير إمكانية إجراء تحقيق مشترك بين الكوريتين لتوضيح الملابسات.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
كوريا الديمقراطية تتهم سيول بانتهاك سيادتها وتتوعدها بدفع "ثمن الاستفزاز"
أمس, 22:39 GMT
وأعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية انتهكت مجالها الجوي باستخدام طائرة مسيرة في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، متوعدة باتخاذ إجراءات رد، بحسب هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن وحدات المراقبة الجوية رصدت هدفا جويا تقدّم من الجنوب فوق منطقة هادوري في ناحية سونغهاي بمحافظة كانغهووا، وسمح له بالتوغل التكتيكي لمسافة ثمانية كيلومترات قبل استهدافه بوسائل حرب إلكترونية خاصة وإسقاطه في قرية موكسان بمدينة كيسونغ، حيث تبيّن أنه مزود بمعدات مراقبة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
وكالة: كوريا الديمقراطية تختبر صواريخ فرط صوتية
4 يناير, 22:50 GMT
وأضافت الهيئة أنه جرى جمع حطام الطائرة وتحليل مسارها ومواد التصوير، ليتضح أنها كانت تنفذ مهام استطلاع داخل الأراضي الكورية الديمقراطية.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ"تظاهر سيئول بالرغبة في الاتصال مع استمرار الأعمال الاستفزازية"، معتبرة كوريا الجنوبية "العدو الأكثر عداء" ومهددة بـ"سحقها حتماً إذا أقدمت على الاستفزاز"، محمّلة إياها مسؤولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخطر اندلاع صدام مسلح.
وأشارت الهيئة إلى حادث مماثل وقع في 27 سبتمبر الماضي، حين أقلعت طائرة مسيرة من
