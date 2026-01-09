كوريا الديمقراطية تتهم سيول بانتهاك سيادتها وتتوعدها بدفع "ثمن الاستفزاز"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
كوريا الديمقراطية تتهم سيول بانتهاك سيادتها وتتوعدها بدفع "ثمن الاستفزاز"
كوريا الديمقراطية تتهم سيول بانتهاك سيادتها وتتوعدها بدفع "ثمن الاستفزاز"
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن وحدات المراقبة الجوية رصدت هدفاً جوياً تقدّم من الجنوب فوق منطقة هادوري في ناحية سونغهاي بمحافظة كانغهووا، وسمح له بالتوغل التكتيكي لمسافة ثمانية كيلومترات قبل استهدافه بوسائل حرب إلكترونية خاصة وإسقاطه في قرية موكسان بمدينة كيسونغ، حيث تبيّن أنه مزود بمعدات مراقبة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية. وأضافت الهيئة أنه جرى جمع حطام الطائرة وتحليل مسارها ومواد التصوير، ليتضح أنها كانت تنفذ مهام استطلاع داخل الأراضي الكورية الديمقراطية.وأشارت الهيئة إلى حادث مماثل وقع في 27 سبتمبر الماضي، حين أقلعت طائرة مسيرة من باجو وتوغلت فوق مقاطعة هوانغهاي الشمالية قبل أن تتحطم إثر هجوم إلكتروني.
ar_EG
كوريا الديمقراطية تتهم سيول بانتهاك سيادتها وتتوعدها بدفع "ثمن الاستفزاز"

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية انتهكت مجالها الجوي باستخدام طائرة مسيرة في الرابع من يناير، متوعدة باتخاذ إجراءات رد، بحسب هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن وحدات المراقبة الجوية رصدت هدفاً جوياً تقدّم من الجنوب فوق منطقة هادوري في ناحية سونغهاي بمحافظة كانغهووا، وسمح له بالتوغل التكتيكي لمسافة ثمانية كيلومترات قبل استهدافه بوسائل حرب إلكترونية خاصة وإسقاطه في قرية موكسان بمدينة كيسونغ، حيث تبيّن أنه مزود بمعدات مراقبة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأضافت الهيئة أنه جرى جمع حطام الطائرة وتحليل مسارها ومواد التصوير، ليتضح أنها كانت تنفذ مهام استطلاع داخل الأراضي الكورية الديمقراطية.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ"تظاهر سيول بالرغبة في الاتصال مع استمرار الأعمال الاستفزازية"، معتبرة كوريا الجنوبية "العدوّ الأكثر عداءً" ومهددة بـ"سحقها حتماً إذا أقدمت على الاستفزاز"، محمّلة إياها مسؤولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخطر اندلاع صدام مسلح.
وأشارت الهيئة إلى حادث مماثل وقع في 27 سبتمبر الماضي، حين أقلعت طائرة مسيرة من باجو وتوغلت فوق مقاطعة هوانغهاي الشمالية قبل أن تتحطم إثر هجوم إلكتروني.
