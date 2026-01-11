https://sarabic.ae/20260111/محافظ-حلب-ينشر-فيديو-من-قلب-المدينة-ويؤكد-عودة-الأمن-والاستقرار-1109118444.html

محافظ حلب ينشر فيديو من قلب المدينة ويؤكد عودة الأمن والاستقرار

محافظ حلب ينشر فيديو من قلب المدينة ويؤكد عودة الأمن والاستقرار

أكد محافظ حلب، عزام الغريب، اليوم الأحد، عودة الاستقرار تدريجيا لها، مع انسحاب آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من المدينة شمال غرب سوريا. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الغريب، عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو من أحياء المدينة، مشيرا إلى أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يشهدان عودة تدريجية للأمن والاستقرار.وقال المحافظ: "صفحة القلق طويت وعادت حلب اليوم آمنة، بأهلها قوية بوحدتهم ومحصنة بإرادتهم".وأضاف أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء.وختم الغريب بالقول: "حلب اليوم آمنة وغدها أكثر استقرارا".وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت، ليل أمس السبت، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.وقالت في بيان إن الانسحاب تم "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات" ووقف إطلاق النار، مع نقل المقاتلين إلى شمال وشرق سوريا.وشهد حيي الأشرفية والشيخ مقصود اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى مقتل 21 مدنيا ونزوح 155 ألف شخص بحسب محافظ حلب.وطالب كل من الطرفين بتوضيح مسؤولية بدء العنف، وسط استمرار التوتر السياسي والعسكري في المدينة.وتأتي المعارك على خلفية تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" منذ اتفاق مارس العام الماضي، الذي نص على دمج مؤسسات وقوات "قسد" ضمن الدولة السورية والجيش.وأكد المسؤولون أن جهود تثبيت الأمن ستستمر لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في جميع أحياء حلب.

