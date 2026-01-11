محافظ حلب ينشر فيديو من قلب المدينة ويؤكد عودة الأمن والاستقرار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
محافظ حلب ينشر فيديو من قلب المدينة ويؤكد عودة الأمن والاستقرار
أكد محافظ حلب، عزام الغريب، اليوم الأحد، عودة الاستقرار تدريجيا لها، مع انسحاب آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من المدينة شمال غرب سوريا. 11.01.2026
2026-01-11T09:54+0000
2026-01-11T09:54+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
ونشر الغريب، عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو من أحياء المدينة، مشيرا إلى أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يشهدان عودة تدريجية للأمن والاستقرار.وقال المحافظ: "صفحة القلق طويت وعادت حلب اليوم آمنة، بأهلها قوية بوحدتهم ومحصنة بإرادتهم".وأضاف أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء.وختم الغريب بالقول: "حلب اليوم آمنة وغدها أكثر استقرارا".وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت، ليل أمس السبت، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.وقالت في بيان إن الانسحاب تم "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات" ووقف إطلاق النار، مع نقل المقاتلين إلى شمال وشرق سوريا.وشهد حيي الأشرفية والشيخ مقصود اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى مقتل 21 مدنيا ونزوح 155 ألف شخص بحسب محافظ حلب.وطالب كل من الطرفين بتوضيح مسؤولية بدء العنف، وسط استمرار التوتر السياسي والعسكري في المدينة.وتأتي المعارك على خلفية تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" منذ اتفاق مارس العام الماضي، الذي نص على دمج مؤسسات وقوات "قسد" ضمن الدولة السورية والجيش.وأكد المسؤولون أن جهود تثبيت الأمن ستستمر لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في جميع أحياء حلب.
09:54 GMT 11.01.2026
أكد محافظ حلب، عزام الغريب، اليوم الأحد، عودة الاستقرار تدريجيا لها، مع انسحاب آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من المدينة شمال غرب سوريا.
ونشر الغريب، عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو من أحياء المدينة، مشيرا إلى أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يشهدان عودة تدريجية للأمن والاستقرار.
وقال المحافظ: "صفحة القلق طويت وعادت حلب اليوم آمنة، بأهلها قوية بوحدتهم ومحصنة بإرادتهم".
وأضاف أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء.
وختم الغريب بالقول: "حلب اليوم آمنة وغدها أكثر استقرارا".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت، ليل أمس السبت، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.
وقالت في بيان إن الانسحاب تم "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات" ووقف إطلاق النار، مع نقل المقاتلين إلى شمال وشرق سوريا.
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
قائد قسد: تم التوصل لتفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من حلب
01:00 GMT
وشهد حيي الأشرفية والشيخ مقصود اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى مقتل 21 مدنيا ونزوح 155 ألف شخص بحسب محافظ حلب.
وطالب كل من الطرفين بتوضيح مسؤولية بدء العنف، وسط استمرار التوتر السياسي والعسكري في المدينة.
وتأتي المعارك على خلفية تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" منذ اتفاق مارس العام الماضي، الذي نص على دمج مؤسسات وقوات "قسد" ضمن الدولة السورية والجيش.
وأكد المسؤولون أن جهود تثبيت الأمن ستستمر لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في جميع أحياء حلب.
