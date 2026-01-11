وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري

عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-القضية-عند-مفترق-طرق-حاسم-ومصيري-1109122556.html
وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري
وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين: إن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الصعوبة والحساسية"، مشددة على "تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء والصمود على... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T12:41+0000
2026-01-11T12:41+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_566f28e05001e35e564d1e415a606761.jpg
وأوضحت خلال لقائها مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "الإيمان بعدالة القضية يشكّل الأساس المتين لاستمرار هذا الصمود، مؤكدة أن الأرض لأصحابها وأن خيار الصمود لا رجعة عنه"، وفقا لبيان من الوزارة.ولفتت إلى أن "دولة الاحتلال لا تزال تفلت من المساءلة والعقاب رغم انتهاكاتها المتواصلة، وهو ما لم يعد مقبولا".وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، معتبرة أنها "تمثل أزمة إنسانية وسياسية كبرى، في ظل معاناة العائلات الفلسطينية واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة على الحدود". من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، "ضرورة إيصال هذه الرسائل إلى إسرائيل بوضوح ودون لبس، مجددا المواقف الثابتة للمنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية، والمعبر عنها في بياناتها وقراراتها المتعاقبة".كما أعرب عن تمنياته الدائمة للشعب الفلسطيني بالحرية وتجسيد دولته المستقلة، مشيرا إلى أهمية دور الشباب الفلسطيني وإيمانهم بعدالة قضيتهم.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت "حماس" سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260110/إسرائيل-تخطط-لشن-هجوم-جديد-على-قطاع-غزة-مارس-المقبل-1109110630.html
https://sarabic.ae/20260110/أونروا-أطفال-غزة-بحاجة-ماسة-للشعور-بالدفء-والتغذية-الجيدة-1109110157.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699592_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1318b6be2793b866e62db4b978b2be07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري

12:41 GMT 11.01.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakisالدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين
الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين: إن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الصعوبة والحساسية"، مشددة على "تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء والصمود على أرضه استنادا إلى حق تاريخي وقانوني راسخ لا يمكن طمسه أو إسقاطه مهما طال الزمن".
وأوضحت خلال لقائها مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "الإيمان بعدالة القضية يشكّل الأساس المتين لاستمرار هذا الصمود، مؤكدة أن الأرض لأصحابها وأن خيار الصمود لا رجعة عنه"، وفقا لبيان من الوزارة.

وأضافت شاهين أن "الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى مختلف أشكال الدعم، لما لذلك من دور مباشر في تعزيز صموده وبعث الأمل فيه، مؤكدة أن "الدول العربية والإسلامية مطالَبة اليوم باتخاذ خطوات عملية وملموسة، في ظل احتلال لا يستجيب إلا للضغوط المفروضة عليه واقعيا".

ولفتت إلى أن "دولة الاحتلال لا تزال تفلت من المساءلة والعقاب رغم انتهاكاتها المتواصلة، وهو ما لم يعد مقبولا".
وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، معتبرة أنها "تمثل أزمة إنسانية وسياسية كبرى، في ظل معاناة العائلات الفلسطينية واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة على الحدود".
وشددت على أن "الهجمة الحالية لا تستهدف فلسطين وحدها، بل تطال المنطقة بأكملها، في ظل تصريحات إسرائيلية علنية تكشف عن أطماع توسعية".
في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل
أمس, 23:08 GMT
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، "ضرورة إيصال هذه الرسائل إلى إسرائيل بوضوح ودون لبس، مجددا المواقف الثابتة للمنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية، والمعبر عنها في بياناتها وقراراتها المتعاقبة".
كما أعرب عن تمنياته الدائمة للشعب الفلسطيني بالحرية وتجسيد دولته المستقلة، مشيرا إلى أهمية دور الشباب الفلسطيني وإيمانهم بعدالة قضيتهم.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
"أونروا": أطفال غزة بحاجة ماسة للشعور بالدفء والتغذية الجيدة
أمس, 22:01 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت "حماس" سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала