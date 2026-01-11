https://sarabic.ae/20260111/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-القضية-عند-مفترق-طرق-حاسم-ومصيري-1109122556.html

وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري

وزيرة الخارجية الفلسطينية: القضية عند مفترق طرق حاسم ومصيري

وأوضحت خلال لقائها مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "الإيمان بعدالة القضية يشكّل الأساس المتين لاستمرار هذا الصمود، مؤكدة أن الأرض لأصحابها وأن خيار الصمود لا رجعة عنه"، وفقا لبيان من الوزارة.ولفتت إلى أن "دولة الاحتلال لا تزال تفلت من المساءلة والعقاب رغم انتهاكاتها المتواصلة، وهو ما لم يعد مقبولا".وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، معتبرة أنها "تمثل أزمة إنسانية وسياسية كبرى، في ظل معاناة العائلات الفلسطينية واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة على الحدود". من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، "ضرورة إيصال هذه الرسائل إلى إسرائيل بوضوح ودون لبس، مجددا المواقف الثابتة للمنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية، والمعبر عنها في بياناتها وقراراتها المتعاقبة".كما أعرب عن تمنياته الدائمة للشعب الفلسطيني بالحرية وتجسيد دولته المستقلة، مشيرا إلى أهمية دور الشباب الفلسطيني وإيمانهم بعدالة قضيتهم.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت "حماس" سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

