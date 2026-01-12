العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/العثور-على-جسم-غامض-في-طريق-موكب-ترامب-إلى-واشنطن-1109155559.html
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن جهاز الخدمة السرية اكتشف "جسما مشبوها"، أمس الأحد، أثناء توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منتجع... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T11:09+0000
2026-01-12T11:09+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وأوضحت ليفيت في بيان لها، أن هذا الاكتشاف استدعى إجراء تحقيق إضافي، ما دفع موكب الرئيس إلى تغيير مساره المعتاد.وقالت ليفيت: "خلال عمليات التمشيط المسبقة لمطار بالم بيتش الدولي، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي جسما مشبوها، وقد استدعى ذلك إجراء تحقيق إضافي، وتم تعديل مسار موكب الرئيس وفقا لذلك"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.ولم تُصدر السلطات الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول هذا الجسم حتى الآن. يأتي الإعلان الأمني ​​الأخير، في أعقاب حادثة منفصلة وقعت قبل أشهر، حين اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي. و تم هذا الاكتشاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما عثر العملاء على المنصة المرتفعة، دون أن يعثروا على أي شخص في المنطقة المحيطة بها.وجاءت حادثة منصة الصيد بعد أسابيع فقط من إدانة، ريان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف الخاص به في بالم بيتش، إذ قال المدعون إنه أنشأ وكرا للقناص مخبأ في الشجيرات، على طول خط السياج.
https://sarabic.ae/20260112/ترامب-يضيف-تعريف-الرئيس-المؤقت-لفنزويلا-على-حسابه-على-تروث-سوشيال-1109143221.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن

11:09 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن جهاز الخدمة السرية اكتشف "جسما مشبوها"، أمس الأحد، أثناء توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منتجع مارالاغو إلى مطار بالم بيتش الدولي.
وأوضحت ليفيت في بيان لها، أن هذا الاكتشاف استدعى إجراء تحقيق إضافي، ما دفع موكب الرئيس إلى تغيير مساره المعتاد.
وقالت ليفيت: "خلال عمليات التمشيط المسبقة لمطار بالم بيتش الدولي، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي جسما مشبوها، وقد استدعى ذلك إجراء تحقيق إضافي، وتم تعديل مسار موكب الرئيس وفقا لذلك"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ترامب يضيف تعريف "الرئيس المؤقت لفنزويلا" على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"
04:47 GMT
ولم تُصدر السلطات الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول هذا الجسم حتى الآن.
يأتي الإعلان الأمني ​​الأخير، في أعقاب حادثة منفصلة وقعت قبل أشهر، حين اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي.
و تم هذا الاكتشاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما عثر العملاء على المنصة المرتفعة، دون أن يعثروا على أي شخص في المنطقة المحيطة بها.
وجاءت حادثة منصة الصيد بعد أسابيع فقط من إدانة، ريان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف الخاص به في بالم بيتش، إذ قال المدعون إنه أنشأ وكرا للقناص مخبأ في الشجيرات، على طول خط السياج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала