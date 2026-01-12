https://sarabic.ae/20260112/العثور-على-جسم-غامض-في-طريق-موكب-ترامب-إلى-واشنطن-1109155559.html
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن جهاز الخدمة السرية اكتشف "جسما مشبوها"، أمس الأحد، أثناء توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منتجع... 12.01.2026
2026-01-12T11:09+0000
2026-01-12T11:09+0000
2026-01-12T11:09+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وأوضحت ليفيت في بيان لها، أن هذا الاكتشاف استدعى إجراء تحقيق إضافي، ما دفع موكب الرئيس إلى تغيير مساره المعتاد.وقالت ليفيت: "خلال عمليات التمشيط المسبقة لمطار بالم بيتش الدولي، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي جسما مشبوها، وقد استدعى ذلك إجراء تحقيق إضافي، وتم تعديل مسار موكب الرئيس وفقا لذلك"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.ولم تُصدر السلطات الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول هذا الجسم حتى الآن. يأتي الإعلان الأمني الأخير، في أعقاب حادثة منفصلة وقعت قبل أشهر، حين اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي. و تم هذا الاكتشاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما عثر العملاء على المنصة المرتفعة، دون أن يعثروا على أي شخص في المنطقة المحيطة بها.وجاءت حادثة منصة الصيد بعد أسابيع فقط من إدانة، ريان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف الخاص به في بالم بيتش، إذ قال المدعون إنه أنشأ وكرا للقناص مخبأ في الشجيرات، على طول خط السياج.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن جهاز الخدمة السرية اكتشف "جسما مشبوها"، أمس الأحد، أثناء توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منتجع مارالاغو إلى مطار بالم بيتش الدولي.
وأوضحت ليفيت في بيان لها، أن هذا الاكتشاف استدعى إجراء تحقيق إضافي، ما دفع موكب الرئيس إلى تغيير مساره المعتاد.
وقالت ليفيت: "خلال عمليات التمشيط المسبقة لمطار بالم بيتش الدولي، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي جسما مشبوها، وقد استدعى ذلك إجراء تحقيق إضافي، وتم تعديل مسار موكب الرئيس وفقا لذلك"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ولم تُصدر السلطات الأمريكية أي تفاصيل إضافية حول هذا الجسم حتى الآن.
يأتي الإعلان الأمني الأخير، في أعقاب حادثة منفصلة وقعت قبل أشهر، حين اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية منصة صيد مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من طائرة الرئاسة في مطار بالم بيتش الدولي.
و تم هذا الاكتشاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما عثر العملاء على المنصة المرتفعة، دون أن يعثروا على أي شخص في المنطقة المحيطة بها.
وجاءت حادثة منصة الصيد بعد أسابيع فقط من إدانة، ريان روث، بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف الخاص به في بالم بيتش، إذ قال المدعون إنه أنشأ وكرا للقناص مخبأ في الشجيرات، على طول خط السياج.