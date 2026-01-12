خامنئي يرد على ترامب: ستسقط مثل فرعون... صورة
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
رد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران وخطابه التصعيدي ضد إيران، قائلا: ستسقط كما سقط فرعون.
وكتب خامنئي في حسابه على "إكس"، مرفقا تغريدته برسم لتابوت فرعوني محطم يتضمن رسما لترامب: "يقول ذلك الرجل الذي يجلس متكبراً متغطرساً، ويُصدر أحكامه على العالم أجمع، عليه أن يعلم أن الطغاة والمتكبرين في العالم، كفرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا وأمثالهم، عادةً ما يُسقطون في أوج سطوتهم في قمة غرورهم، وهذا أيضًا سيُسقط".
وتأتي تغريدة خامنئي في وقت تتصاعد في التهديدات الأميركية لإيران، خصوصا عندما هدد ترامب بـ"إجراءات قوية للغاية" ضد إيران على خلفية الاحداث الأخيرة في إيران.
آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همهی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026
این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL
وحذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال "قُتل المتظاهرون"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.