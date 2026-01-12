https://sarabic.ae/20260112/شويغو-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-أمين-مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-1109166398.html
شويغو يجري اتصالا هاتفيا مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
شويغو يجري اتصالا هاتفيا مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
سبوتنيك عربي
أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مؤكدا أن موسكو تدين كل... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T17:01+0000
2026-01-12T17:01+0000
2026-01-12T17:01+0000
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101044062_0:198:3021:1897_1920x0_80_0_0_b6243aba08701cd833f452ed7177b9e0.jpg
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".وتابع البيان: "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن استعداد روسيا لتطوير التعاون الثنائي استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 17 يناير/كانون الثاني 2025".وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20260103/روسيا-وإيران-تقتربان-من-توقيع-اتفاق-بشأن-مشروع-سكة-الحديد-رشت-أستارا-1108851868.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101044062_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_796b155079d571d7307fd1f10fa4a57e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
شويغو يجري اتصالا هاتفيا مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مؤكدا أن موسكو تدين كل محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لإيران.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وأضاف البيان: "أدان سكرتير مجلس الأمن الروسي (شويغو) بشدة المحاولة الأخيرة من قبل قوى خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران".
وتابع البيان: "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن استعداد روسيا لتطوير التعاون الثنائي استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 17 يناير/كانون الثاني 2025".
وأكمل البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات وتنسيق مواقفهما لضمان الأمن".
وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك
، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.