شويغو يجري اتصالا هاتفيا مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
شويغو يجري اتصالا هاتفيا مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مؤكدا أن موسكو تدين كل محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لإيران.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وأضاف البيان: "أدان سكرتير مجلس الأمن الروسي (شويغو) بشدة المحاولة الأخيرة من قبل قوى خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"
3 يناير, 07:29 GMT
وتابع البيان: "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن استعداد روسيا لتطوير التعاون الثنائي استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 17 يناير/كانون الثاني 2025".

وأكمل البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات وتنسيق مواقفهما لضمان الأمن".

وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.
