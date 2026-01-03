عربي
مادورو: فنزويلا تتعرض للقصف بالصواريخ - عاجل
روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"
روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"
روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"

07:29 GMT 03.01.2026
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik
أعلن القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي لدى إيران، أليكسي يفيموف، بأن المحادثات بين روسيا وإيران، حول بناء قسم من خط سكة الحديد "رشت-أستارا" على وشك الانتهاء، وقد يتم توقيع العقد قريبًا.
وأوضح يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "المفاوضات بشأن مشروع خط سكة الحديد "رشت-أستارا"، تقترب بالفعل من مراحلها النهائية، ويضع المتخصصون الروس والإيرانيون حاليًا اللمسات الأخيرة على المعايير الفنية والمالية والقانونية اللازمة للعقد، ونعتقد أن التوقيع ممكن في المستقبل القريب".

وكشف أنه بعد ذلك سيتم التخطيط لبدء البناء مباشرة، مع ضرورة ضمان التنفيذ المستدام للمشروع بتمويل مضمون وجدول زمني وتشارك واضحين للمسؤوليات، وهو ما يعمل عليه الطرفان حاليًا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، صرّحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، بأن إيران سلّمت روسيا، نحو 34 كيلومترًا من الأراضي المخصصة لمد خط سكة حديد "رشت-أستارا"، ضمن ممر النقل الدولي "شمال - جنوب".
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
1 يناير, 05:03 GMT

ونقلت شبكة "إس إن إن"، عن الوزيرة صادق، قولها: "تم تسليم نحو 34 كيلومترًا للشركة الروسية لبدء العمل".

وبحسب الوزيرة، تم حتى الآن شراء ما يقارب نصف مساحة الأرض المخصصة لبناء خط السكة الحديدية "رشت-أستارا"، التي يبلغ طولها 162 كيلومترًا.
وأشارت صادق إلى أن "الجانب الإيراني يبذل جهودًا حثيثة لاستكمال شراء كامل الأرض بنهاية العام الإيراني (عشرة الأيام الثالثة من مارس/ آذار 2026)".
بزشكيان: إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك
