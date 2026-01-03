https://sarabic.ae/20260103/روسيا-وإيران-تقتربان-من-توقيع-اتفاق-بشأن-مشروع-سكة-الحديد-رشت-أستارا-1108851868.html

روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"

روسيا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بشأن مشروع سكة الحديد "رشت-أستارا"

أعلن القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي لدى إيران، أليكسي يفيموف، بأن المحادثات بين روسيا وإيران، حول بناء قسم من خط سكة الحديد "رشت-أستارا" على وشك الانتهاء،...

وأوضح يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "المفاوضات بشأن مشروع خط سكة الحديد "رشت-أستارا"، تقترب بالفعل من مراحلها النهائية، ويضع المتخصصون الروس والإيرانيون حاليًا اللمسات الأخيرة على المعايير الفنية والمالية والقانونية اللازمة للعقد، ونعتقد أن التوقيع ممكن في المستقبل القريب".وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، صرّحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، بأن إيران سلّمت روسيا، نحو 34 كيلومترًا من الأراضي المخصصة لمد خط سكة حديد "رشت-أستارا"، ضمن ممر النقل الدولي "شمال - جنوب".وبحسب الوزيرة، تم حتى الآن شراء ما يقارب نصف مساحة الأرض المخصصة لبناء خط السكة الحديدية "رشت-أستارا"، التي يبلغ طولها 162 كيلومترًا.وأشارت صادق إلى أن "الجانب الإيراني يبذل جهودًا حثيثة لاستكمال شراء كامل الأرض بنهاية العام الإيراني (عشرة الأيام الثالثة من مارس/ آذار 2026)".بزشكيان: إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك

