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https://sarabic.ae/20250225/بزشكيان-إيران-وروسيا-تتمتعان-بإمكانات-كبيرة-لتعزيز-التعاون-المشترك-1098174301.html
بزشكيان: إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك
بزشكيان: إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا لديهما رؤى متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وتتمتعان بإمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T18:00+0000
2025-02-25T18:00+0000
روسيا
إيران
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وقال بزشكيان خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في طهران إن البلدين "يمتلكان رؤى متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ويعملان على تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي في إطار العلاقات الثنائية، وكذلك من خلال المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومجموعة بريكس".وأكد أن إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك، وأن طهران عازمة على تعزيز علاقاتها مع موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

بزشكيان: إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك

18:00 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن إيران وروسيا لديهما رؤى متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وتتمتعان بإمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك.
وقال بزشكيان خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في طهران إن البلدين "يمتلكان رؤى متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ويعملان على تعزيز تعاونهما الإقليمي والدولي في إطار العلاقات الثنائية، وكذلك من خلال المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومجموعة بريكس".

وأشار بزشكيان إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لا سيما اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكد أن إيران وروسيا تتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك، وأن طهران عازمة على تعزيز علاقاتها مع موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
12:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستخصص قرضاً خارجياً لبناء خط سكة حديد "رشت-أستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".

وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران: "نتوقع أن تبدأ عملية البناء في القريب العاجل، وسيتم تخصيص قرض تصدير روسي لهذا الغرض، ويعتبر مقطع "راشت-أستارا" ذا أهمية خاصة كونه يوفر إمكانية الإطلاق الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
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