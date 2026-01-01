https://sarabic.ae/20260101/موسكو-روسيا-وإيران-تواصلان-المشاورات-بشأن-إمدادات-الغاز-الطبيعي-الروسي-1108785715.html

موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران

موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران

سبوتنيك عربي

صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران". 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T05:03+0000

2026-01-01T05:03+0000

2026-01-01T05:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

توريد غاز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg

وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشددًا بالقول: "جيراننا هم أولويتنا".بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورودبوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني

https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, توريد غاز