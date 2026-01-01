https://sarabic.ae/20260101/موسكو-روسيا-وإيران-تواصلان-المشاورات-بشأن-إمدادات-الغاز-الطبيعي-الروسي-1108785715.html
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران". 01.01.2026
وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".
وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية
، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".
وأضاف: "عندما يتم اتخاذ القرارات النهائية وتحديد المواعيد الزمنية لتنفيذ المشروع، سيتم الإعلان عنها رسميًا دون شك. أما في الوقت الراهن، فيمكن القول إن الاهتمام من الجانبين قد تأكد، وإن المشاورات ما تزال مستمرة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تعزيز التعاون بين طهران وموسكو، سيمكّن من اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة العقوبات الغربية غير القانونية".
وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشددًا بالقول: "جيراننا هم أولويتنا".