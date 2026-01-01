موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران

عربي
مقتل أكثر من 20 شخصا بهجوم طائرات مسيرة على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/موسكو-روسيا-وإيران-تواصلان-المشاورات-بشأن-إمدادات-الغاز-الطبيعي-الروسي-1108785715.html
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران". 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T05:03+0000
2026-01-01T05:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
توريد غاز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg
وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشددًا بالقول: "جيراننا هم أولويتنا".بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورودبوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_101:0:1808:1280_1920x0_80_0_0_f64e91288fb521997ff70b304f5c1ea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, توريد غاز
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, توريد غاز

موسكو: تواصل المشاورات مع طهران بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران

05:03 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 01.01.2026)
© Photo / unsplash/Patrick Hendryغاز
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / unsplash/Patrick Hendry
تابعنا عبر
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".
وقال يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".

وأضاف: "عندما يتم اتخاذ القرارات النهائية وتحديد المواعيد الزمنية لتنفيذ المشروع، سيتم الإعلان عنها رسميًا دون شك. أما في الوقت الراهن، فيمكن القول إن الاهتمام من الجانبين قد تأكد، وإن المشاورات ما تزال مستمرة".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات
30 ديسمبر 2025, 18:51 GMT

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تعزيز التعاون بين طهران وموسكو، سيمكّن من اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة العقوبات الغربية غير القانونية".

وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشددًا بالقول: "جيراننا هم أولويتنا".
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
بوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала