https://sarabic.ae/20251224/إيران-أمام-مجلس-الأمن-برنامجنا-النووي-سلمي-وتصفير-التخصيب-مرفوض-1108511727.html
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض
سبوتنيك عربي
قال ممثل إيران لدى مجلس الأمن، سعيد إيرواني، إن بلاده عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ عام 1970، وتلتزم بتعهداتها، مؤكّدًا أن البرنامج النووي الإيراني... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T06:34+0000
2025-12-24T06:34+0000
2025-12-24T06:34+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وأضاف إيرواني أن إيران، رغم العقوبات والاغتيالات والهجمات المسلحة، لم تنحرف عن مسارها، واتّهمت "ظلمًا"، في حين يتمتع "الفاعلون الحقيقيون بالإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن طهران واصلت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقّعت تفاهمًا "بنّاءً" مع مديرها العام، لافتًا إلى أن حضور وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة جرى تجاهله.وانتقد ممثل إيران القرارات السياسية الصادرة عن مجلس حكّام الوكالة، معتبرًا أنها لم تحل الأزمة بل فاقمتها، كما تم تجاهل تفاهمات سابقة، من بينها "اتفاق القاهرة".وشدد على أن الإصرار على سياسة "تصفير التخصيب" مرفوض لدى طهران، معتبرًا أنه يشكّل تغييرًا في معاهدة عدم الانتشار، ويعكس عدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق عادل.يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق في الآونة الأخيرة، على "قرار يلزم إيران، بالإبلاغ دون تأخير، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصّب ومنشآتها النووية، التي تعرضت للقصف".ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-والتوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي-الإيراني-1108209052.html
https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض
قال ممثل إيران لدى مجلس الأمن، سعيد إيرواني، إن بلاده عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ عام 1970، وتلتزم بتعهداتها، مؤكّدًا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويخضع لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف إيرواني أن إيران، رغم العقوبات والاغتيالات والهجمات المسلحة، لم تنحرف عن مسارها، واتّهمت "ظلمًا"، في حين يتمتع "الفاعلون الحقيقيون بالإفلات من العقاب"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن طهران واصلت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقّعت تفاهمًا "بنّاءً" مع مديرها العام، لافتًا إلى أن حضور وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة جرى تجاهله.
وانتقد ممثل إيران القرارات السياسية الصادرة عن مجلس حكّام الوكالة، معتبرًا أنها لم تحل الأزمة بل فاقمتها، كما تم تجاهل تفاهمات سابقة، من بينها "اتفاق القاهرة".
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال إيرواني إن ألمانيا والدول الأوروبية لا تملك أي أساس قانوني لتفعيل آلية "الزناد"، وإن أي محاولة لإحيائها دون سند قانوني تعد انتهاكًا لسيادة إيران.
وشدد على أن الإصرار على سياسة "تصفير التخصيب" مرفوض لدى طهران، معتبرًا أنه يشكّل تغييرًا في معاهدة عدم الانتشار، ويعكس عدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق عادل.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق في الآونة الأخيرة، على "قرار يلزم إيران، بالإبلاغ دون تأخير، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصّب ومنشآتها النووية، التي تعرضت للقصف".
ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".
واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار
، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.