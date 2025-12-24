إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض
سبوتنيك عربي
قال ممثل إيران لدى مجلس الأمن، سعيد إيرواني، إن بلاده عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ عام 1970، وتلتزم بتعهداتها، مؤكّدًا أن البرنامج النووي الإيراني... 24.12.2025
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
وأضاف إيرواني أن إيران، رغم العقوبات والاغتيالات والهجمات المسلحة، لم تنحرف عن مسارها، واتّهمت "ظلمًا"، في حين يتمتع "الفاعلون الحقيقيون بالإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن طهران واصلت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقّعت تفاهمًا "بنّاءً" مع مديرها العام، لافتًا إلى أن حضور وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة جرى تجاهله.وانتقد ممثل إيران القرارات السياسية الصادرة عن مجلس حكّام الوكالة، معتبرًا أنها لم تحل الأزمة بل فاقمتها، كما تم تجاهل تفاهمات سابقة، من بينها "اتفاق القاهرة".وشدد على أن الإصرار على سياسة "تصفير التخصيب" مرفوض لدى طهران، معتبرًا أنه يشكّل تغييرًا في معاهدة عدم الانتشار، ويعكس عدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق عادل.يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق في الآونة الأخيرة، على "قرار يلزم إيران، بالإبلاغ دون تأخير، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصّب ومنشآتها النووية، التي تعرضت للقصف".ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
إيران أمام مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي و"تصفير التخصيب" مرفوض

06:34 GMT 24.12.2025
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
قال ممثل إيران لدى مجلس الأمن، سعيد إيرواني، إن بلاده عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ عام 1970، وتلتزم بتعهداتها، مؤكّدًا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويخضع لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف إيرواني أن إيران، رغم العقوبات والاغتيالات والهجمات المسلحة، لم تنحرف عن مسارها، واتّهمت "ظلمًا"، في حين يتمتع "الفاعلون الحقيقيون بالإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن طهران واصلت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقّعت تفاهمًا "بنّاءً" مع مديرها العام، لافتًا إلى أن حضور وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة جرى تجاهله.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
16 ديسمبر, 08:01 GMT
وانتقد ممثل إيران القرارات السياسية الصادرة عن مجلس حكّام الوكالة، معتبرًا أنها لم تحل الأزمة بل فاقمتها، كما تم تجاهل تفاهمات سابقة، من بينها "اتفاق القاهرة".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال إيرواني إن ألمانيا والدول الأوروبية لا تملك أي أساس قانوني لتفعيل آلية "الزناد"، وإن أي محاولة لإحيائها دون سند قانوني تعد انتهاكًا لسيادة إيران.

وشدد على أن الإصرار على سياسة "تصفير التخصيب" مرفوض لدى طهران، معتبرًا أنه يشكّل تغييرًا في معاهدة عدم الانتشار، ويعكس عدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق عادل.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق في الآونة الأخيرة، على "قرار يلزم إيران، بالإبلاغ دون تأخير، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصّب ومنشآتها النووية، التي تعرضت للقصف".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي
6 أكتوبر, 13:26 GMT
ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".
واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
