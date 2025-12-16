https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-والتوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي-الإيراني-1108209052.html

وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني

وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على "حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T08:01+0000

2025-12-16T08:01+0000

2025-12-16T08:01+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

وخلال اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد عبد العاطي، بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة، في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، بحسب الخارجية المصرية.وخلال الاتصال، "تطرق الجانبان إلى الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يفتح المجال أمام حلول دبلوماسية شاملة، واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق متكامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

https://sarabic.ae/20251121/عراقجي-يلوم-الجهات-المسؤولة-عن-القضاء-على-اتفاقية-القاهرة-1107375330.html

https://sarabic.ae/20251206/نائب-إيراني-أمريكا-بعثت-رسالة-للتفاوض-لكننا-رفضنا-1107873372.html

مصر

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم