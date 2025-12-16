https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-والتوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي-الإيراني-1108209052.html
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على "حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T08:01+0000
2025-12-16T08:01+0000
2025-12-16T08:01+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد عبد العاطي، بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة، في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، بحسب الخارجية المصرية.وخلال الاتصال، "تطرق الجانبان إلى الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يفتح المجال أمام حلول دبلوماسية شاملة، واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق متكامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
https://sarabic.ae/20251121/عراقجي-يلوم-الجهات-المسؤولة-عن-القضاء-على-اتفاقية-القاهرة-1107375330.html
https://sarabic.ae/20251206/نائب-إيراني-أمريكا-بعثت-رسالة-للتفاوض-لكننا-رفضنا-1107873372.html
مصر
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على "حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وخلال اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد عبد العاطي، بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة، في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، بحسب الخارجية المصرية.
وخلال الاتصال، "تطرق الجانبان إلى الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يفتح المجال أمام حلول دبلوماسية شاملة، واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق متكامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني،
أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.
ويذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق في الآونة الأخيرة، على "قرار يلزم إيران، بالإبلاغ دون تأخير، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصّب ومنشآتها النووية، التي تعرضت للقصف".
ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".
واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية"
على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.