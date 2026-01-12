عربي
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهداف مدينة لفوف غربي أوكرانيا بمنظومة "أوريشنيك"
"فتح" تحذر "حماس": أي إدارة لغزة خارج مظلة السلطة تعني تكريس الانقسام
"فتح" تحذر "حماس": أي إدارة لغزة خارج مظلة السلطة تعني تكريس الانقسام
وقال المتحدث باسم "فتح"، منذر الحايك، في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، إن "وجود مرجعية خارجية للجنة سيؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى إقليم منفصل، والضفة الغربية إلى إقليم آخر"، وفق تعبيره.وأكد الحايك أن "الخيار الوحيد يتمثل في توجه المكتب السياسي لـ"حماس" إلى مصر ولقاء الوسطاء، والإعلان بشكل واضح عن رفض أي لجنة لا تخضع لمرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية".وشدد على أن "موقف "فتح" والفصائل الفلسطينية يقوم على أن تكون لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية في غزة تابعة للسلطة الفلسطينية، وأن يقودها وزير فلسطيني".يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد أعلنت، خلال اجتماع عقد في القاهرة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين والخبراء من أبناء القطاع.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، محمد نزال، أن وفدا من الحركة توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، لبحث التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال نزال، في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "وفد الحركة يجري لقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، إلى جانب اجتماعات مع الجهات الرسمية المصرية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، وفي مقدمتها سبل تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
"فتح" تحذر "حماس": أي إدارة لغزة خارج مظلة السلطة تعني تكريس الانقسام

12:31 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 13:05 GMT 12.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون شمال غزة يبحثون عن أشلاء أطفالهم من تحت الركام
فلسطينيون شمال غزة يبحثون عن أشلاء أطفالهم من تحت الركام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذرت حركة فتح الفلسطينية من أن موافقة حركة حماس الفلسطينية على تشكيل لجنة تكنوقراط من دون مرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية تعني "المضي نحو مسار انفصالي".
وقال المتحدث باسم "فتح"، منذر الحايك، في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، إن "وجود مرجعية خارجية للجنة سيؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى إقليم منفصل، والضفة الغربية إلى إقليم آخر"، وفق تعبيره.
وأكد الحايك أن "الخيار الوحيد يتمثل في توجه المكتب السياسي لـ"حماس" إلى مصر ولقاء الوسطاء، والإعلان بشكل واضح عن رفض أي لجنة لا تخضع لمرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح أن "هناك اتصالات جارية مع حركة "حماس" على مختلف المستويات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن مواقف أو ردود واضحة".
وشدد على أن "موقف "فتح" والفصائل الفلسطينية يقوم على أن تكون لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية في غزة تابعة للسلطة الفلسطينية، وأن يقودها وزير فلسطيني".
كما أكد المتحدث باسم "فتح"، مازن الحايك، أن "المرحلة الحالية بالغة الخطورة، وتتطلب وجود نظام سياسي فلسطيني شرعي ومعترف به دوليا، قادر على حشد الدعم الدولي لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار".
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد أعلنت، خلال اجتماع عقد في القاهرة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين والخبراء من أبناء القطاع.
غزيون يحوّلون ركام منازلهم إلى بيوت من طين شرق خان يونس جنوب القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
داخلية غزة تعلن اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس على يد "عملاء"
10:46 GMT
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، محمد نزال، أن وفدا من الحركة توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، لبحث التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال نزال، في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "وفد الحركة يجري لقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، إلى جانب اجتماعات مع الجهات الرسمية المصرية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، وفي مقدمتها سبل تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل
10 يناير, 23:08 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
