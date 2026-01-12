https://sarabic.ae/20260112/مساعدة-بايدن-السابقة-المثليون-والمتحولون-جنسيا-جعلوا-الولايات-المتحدة-أضحوكة-1109143890.html
أكدت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة "أصبحت بلا إله"، مشيرة إلى أن حركة المثليين والمتحولين جنسياً (المعترف بها كمتطرفة ومحظورة في روسيا) حولت البلاد إلى أضحوكة للعالم أجمع.
وقالت ريد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أصبحت الولايات المتحدة ملحدة، وحولت حركة المثليين والمتحولين جنسياً البلاد إلى أضحوكة للعالم أجمع، وألحقت الضرر بحياة الأطفال".
وتابعت ريد المقيمة في روسيا وتعمل في قناة "RT": "الولايات المتحدة لا تحمي مواطنيها، والأهم من ذلك، أنها لا تحمي أطفالها".
من جهة أخرى، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بعد توليه المنصب أن السياسة الرسمية لإدارته تعترف "بوجود جنسين فقط - الذكر والأنثى".
واشتهرت ريد باتهامها لبايدن الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي بينما ينفي بايدن هذه الاتهامات.
31 ديسمبر 2025, 01:14 GMT
وفي أبريل 2023 وعندما أعلن بايدن آنذاك ترشحه لولاية أخرى، بدأت ريد وعائلتها بتلقي تهديدات. وانتقلت لاحقا إلى روسيا، خوفا من الاضطهاد بسبب مقابلتها مع القناة الروسية الأولى، الخاضعة لعقوبات أمريكية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في 22 سبتمبر، بمنح الجنسية الروسية لتارا ريد، وقد تلقت جواز سفرها الروسي في 20 ديسمبر الماضي.