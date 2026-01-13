https://sarabic.ae/20260113/أكبر-حاملي-سندات-الخزانة-الأمريكية-من-الدول-الأجنبية-1109202988.html
أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية من الدول الأجنبية
أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية من الدول الأجنبية
يقدم لكم فريق "سبوتنيك"، ضمن "إنفوغراف"، معلومات تظهر التغير في نسبة البيانات السنوية لأكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية من الدول الأجنبية لعام 2025، حيث فقدت... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية من الدول الأجنبية
يقدم لكم فريق "سبوتنيك"، ضمن "إنفوغراف"، معلومات تظهر التغير في نسبة البيانات السنوية لأكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية من الدول الأجنبية لعام 2025، حيث فقدت الصين مركزها كثاني أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثانية.