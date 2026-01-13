https://sarabic.ae/20260113/ألمانيا-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-مطروحة-ضمن-مسار-التسوية-السلمية-1109176828.html

ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية

ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية

صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضمانات الأمنية، تُناقش في إطار العملية التفاوضية للتوصل... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

ويقوم فاديفول بزيارة إلى واشنطن، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وصرح فاديفول للصحافيين عقب اللقاء مع روبيو، أمس الاثنين، بأن "ما يهم الأوروبيين، وبالتالي ألمانيا، هو أن يكون السلام في أوكرانيا متينًا وطويل الأمد. لا يتعلق الأمر فقط بوقف الأعمال القتالية، وهو أمر ذو قيمة بحد ذاته، بل بالموثوقية والاستدامة".وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا حصلت، بحسب قوله، على دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد أطر زمنية واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يمنح بعد موافقته على ذلك.من جهتها، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات سابقة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف التكتل من الداخل ويشكل عبئًا يفوق طاقة الدول الأعضاء.وصرحت بأن النظام في كييف يستخدم ملف الاندماج الأوروبي للبقاء سياسيًا وإظهار إنجازات داخلية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.كما تعارض عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي انضمام كييف إلى التكتل، من بينها بولندا وهنغاريا، حيث صدرت عن مسؤولين فيهما تصريحات رافضة لهذه الخطوة.

