ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260113/ألمانيا-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-مطروحة-ضمن-مسار-التسوية-السلمية-1109176828.html
ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية
ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضمانات الأمنية، تُناقش في إطار العملية التفاوضية للتوصل... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T03:20+0000
2026-01-13T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ألمانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109176813_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_b8c5effdce6c245a907c1adeeceda49f.jpg
ويقوم فاديفول بزيارة إلى واشنطن، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وصرح فاديفول للصحافيين عقب اللقاء مع روبيو، أمس الاثنين، بأن "ما يهم الأوروبيين، وبالتالي ألمانيا، هو أن يكون السلام في أوكرانيا متينًا وطويل الأمد. لا يتعلق الأمر فقط بوقف الأعمال القتالية، وهو أمر ذو قيمة بحد ذاته، بل بالموثوقية والاستدامة".وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا حصلت، بحسب قوله، على دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد أطر زمنية واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يمنح بعد موافقته على ذلك.من جهتها، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات سابقة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف التكتل من الداخل ويشكل عبئًا يفوق طاقة الدول الأعضاء.وصرحت بأن النظام في كييف يستخدم ملف الاندماج الأوروبي للبقاء سياسيًا وإظهار إنجازات داخلية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.كما تعارض عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي انضمام كييف إلى التكتل، من بينها بولندا وهنغاريا، حيث صدرت عن مسؤولين فيهما تصريحات رافضة لهذه الخطوة.
https://sarabic.ae/20260113/مستشار-سابق-لترامب-الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لإطالة-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-إلى-ما-لا-نهاية-1109175987.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109176813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee6263e8a59e7c36e8aa97ae565f98e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الناتو

ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية

03:20 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Markus SchreiberGerman Chancellor Olaf Scholz and Ukrainian President Volodymyr Zelensky sign a treaty in the chancellory in Berlin
German Chancellor Olaf Scholz and Ukrainian President Volodymyr Zelensky sign a treaty in the chancellory in Berlin - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضمانات الأمنية، تُناقش في إطار العملية التفاوضية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.
ويقوم فاديفول بزيارة إلى واشنطن، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وصرح فاديفول للصحافيين عقب اللقاء مع روبيو، أمس الاثنين، بأن "ما يهم الأوروبيين، وبالتالي ألمانيا، هو أن يكون السلام في أوكرانيا متينًا وطويل الأمد. لا يتعلق الأمر فقط بوقف الأعمال القتالية، وهو أمر ذو قيمة بحد ذاته، بل بالموثوقية والاستدامة".
وأضاف بأن النقاش الأوروبي يتركز على محورين أساسيين، أولهما توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، وثانيهما "مسار موثوق وقوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا حصلت، بحسب قوله، على دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد أطر زمنية واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يمنح بعد موافقته على ذلك.
من جهتها، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات سابقة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف التكتل من الداخل ويشكل عبئًا يفوق طاقة الدول الأعضاء.
مايكل فلين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية
01:25 GMT
وصرحت بأن النظام في كييف يستخدم ملف الاندماج الأوروبي للبقاء سياسيًا وإظهار إنجازات داخلية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.
كما تعارض عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي انضمام كييف إلى التكتل، من بينها بولندا وهنغاريا، حيث صدرت عن مسؤولين فيهما تصريحات رافضة لهذه الخطوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала