https://sarabic.ae/20260113/ألمانيا-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-مطروحة-ضمن-مسار-التسوية-السلمية-1109176828.html
ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية
ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضمانات الأمنية، تُناقش في إطار العملية التفاوضية للتوصل... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T03:20+0000
2026-01-13T03:20+0000
2026-01-13T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ألمانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109176813_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_b8c5effdce6c245a907c1adeeceda49f.jpg
ويقوم فاديفول بزيارة إلى واشنطن، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وصرح فاديفول للصحافيين عقب اللقاء مع روبيو، أمس الاثنين، بأن "ما يهم الأوروبيين، وبالتالي ألمانيا، هو أن يكون السلام في أوكرانيا متينًا وطويل الأمد. لا يتعلق الأمر فقط بوقف الأعمال القتالية، وهو أمر ذو قيمة بحد ذاته، بل بالموثوقية والاستدامة".وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا حصلت، بحسب قوله، على دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد أطر زمنية واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يمنح بعد موافقته على ذلك.من جهتها، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات سابقة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف التكتل من الداخل ويشكل عبئًا يفوق طاقة الدول الأعضاء.وصرحت بأن النظام في كييف يستخدم ملف الاندماج الأوروبي للبقاء سياسيًا وإظهار إنجازات داخلية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.كما تعارض عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي انضمام كييف إلى التكتل، من بينها بولندا وهنغاريا، حيث صدرت عن مسؤولين فيهما تصريحات رافضة لهذه الخطوة.
https://sarabic.ae/20260113/مستشار-سابق-لترامب-الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لإطالة-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-إلى-ما-لا-نهاية-1109175987.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109176813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee6263e8a59e7c36e8aa97ae565f98e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الناتو
ألمانيا: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مطروحة ضمن مسار التسوية السلمية
صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضمانات الأمنية، تُناقش في إطار العملية التفاوضية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.
ويقوم فاديفول بزيارة إلى واشنطن، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وصرح فاديفول للصحافيين عقب اللقاء مع روبيو، أمس الاثنين، بأن "ما يهم الأوروبيين، وبالتالي ألمانيا، هو أن يكون السلام في أوكرانيا متينًا وطويل الأمد. لا يتعلق الأمر فقط بوقف الأعمال القتالية، وهو أمر ذو قيمة بحد ذاته، بل بالموثوقية والاستدامة"
.
وأضاف بأن النقاش الأوروبي يتركز على محورين أساسيين، أولهما توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، وثانيهما "مسار موثوق وقوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وكان فلاديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا حصلت، بحسب قوله، على دعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد أطر زمنية واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يمنح بعد موافقته على ذلك.
من جهتها، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات سابقة من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف التكتل من الداخل ويشكل عبئًا يفوق طاقة الدول الأعضاء.
وصرحت بأن النظام في كييف يستخدم ملف الاندماج الأوروبي للبقاء سياسيًا وإظهار إنجازات داخلية، مؤكدة أن أوكرانيا لا تستوفي أيًا من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.
كما تعارض عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي انضمام كييف إلى التكتل، من بينها بولندا وهنغاريا، حيث صدرت عن مسؤولين فيهما تصريحات رافضة لهذه الخطوة.