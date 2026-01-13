عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، بأن الاتحاد الأوروبي مهتم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا دون أفق واضح لإنهائه. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، قال فلين، إن "الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الحرب بلا نهاية"، معتبرًا أن النهج الأوروبي الحالي لا يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقدر ما يسعى إلى إبقاء النزاع قائمًا.وجاءت تصريحات المستشار الأمركي السابق بالتزامن مع اجتماع قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المجتمعون، من بين ملفات أخرى، تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات. وشارك في الاجتماع كل من المبعوث الخاص للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.وعقب الاجتماع، وقّع قادة "تحالف الراغبين" إعلانًا أعربوا فيه عن نيتهم نشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما أفاد موقع "بوليتيكو". في المقابل، لم توقّع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الإعلان.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع بالنسبة لموسكو، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد حاد وخطير.وكانت روسيا قد وصفت في وقت سابق، التصريحات الصادرة عن المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تحريض مباشر على مواصلة الأعمال القتالية.
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، بأن الاتحاد الأوروبي مهتم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا دون أفق واضح لإنهائه.
واشنطن –سبوتنيك. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، قال فلين، إن "الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الحرب بلا نهاية"، معتبرًا أن النهج الأوروبي الحالي لا يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقدر ما يسعى إلى إبقاء النزاع قائمًا.
وأشار فلين إلى أن جذور الصراع تعود إلى فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وجاءت تصريحات المستشار الأمركي السابق بالتزامن مع اجتماع قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المجتمعون، من بين ملفات أخرى، تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات. وشارك في الاجتماع كل من المبعوث الخاص للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.
وعقب الاجتماع، وقّع قادة "تحالف الراغبين" إعلانًا أعربوا فيه عن نيتهم نشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما أفاد موقع "بوليتيكو". في المقابل، لم توقّع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الإعلان.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع بالنسبة لموسكو، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد حاد وخطير.
وكانت روسيا قد وصفت في وقت سابق، التصريحات الصادرة عن المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تحريض مباشر على مواصلة الأعمال القتالية.
