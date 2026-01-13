https://sarabic.ae/20260113/مستشار-سابق-لترامب-الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لإطالة-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-إلى-ما-لا-نهاية-1109175987.html
مستشار سابق لترامب: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، بأن الاتحاد الأوروبي مهتم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا دون أفق واضح لإنهائه.
واشنطن –سبوتنيك. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، قال فلين، إن "الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الحرب بلا نهاية"، معتبرًا أن النهج الأوروبي الحالي لا يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقدر ما يسعى إلى إبقاء النزاع قائمًا.وجاءت تصريحات المستشار الأمركي السابق بالتزامن مع اجتماع قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المجتمعون، من بين ملفات أخرى، تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات. وشارك في الاجتماع كل من المبعوث الخاص للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.وعقب الاجتماع، وقّع قادة "تحالف الراغبين" إعلانًا أعربوا فيه عن نيتهم نشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما أفاد موقع "بوليتيكو". في المقابل، لم توقّع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الإعلان.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع بالنسبة لموسكو، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد حاد وخطير.وكانت روسيا قد وصفت في وقت سابق، التصريحات الصادرة عن المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تحريض مباشر على مواصلة الأعمال القتالية.
واشنطن –سبوتنيك. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، قال فلين، إن "الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الحرب بلا نهاية"، معتبرًا أن النهج الأوروبي الحالي لا يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقدر ما يسعى إلى إبقاء النزاع قائمًا
وأشار فلين إلى أن جذور الصراع تعود إلى فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وجاءت تصريحات المستشار الأمركي السابق بالتزامن مع اجتماع قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المجتمعون، من بين ملفات أخرى، تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات. وشارك في الاجتماع كل من المبعوث الخاص للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.
وعقب الاجتماع، وقّع قادة "تحالف الراغبين" إعلانًا أعربوا فيه عن نيتهم نشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما أفاد موقع "بوليتيكو". في المقابل، لم توقّع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الإعلان.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع بالنسبة لموسكو، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد حاد وخطير.
وكانت روسيا قد وصفت في وقت سابق، التصريحات الصادرة عن المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تحريض مباشر على مواصلة الأعمال القتالية.