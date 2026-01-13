https://sarabic.ae/20260113/إشارة-غامضة-مدتها-10-ثوان-من-حافة-الكون-تثير-حيرة-العلماء-1109204954.html
إشارة غامضة مدتها 10 ثوان من حافة الكون تثير حيرة العلماء
إشارة غامضة مدتها 10 ثوان من حافة الكون تثير حيرة العلماء
سبوتنيك عربي
أثار اكتشاف إشارة غامضة استمرت 10 ثوان قادمة من أطراف الكون حيرة العلماء، الذين يسابقون الزمن لفهم مصدرها وطبيعتها. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T17:01+0000
2026-01-13T17:01+0000
2026-01-13T17:01+0000
مجتمع
الفضاء
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102214/15/1022141558_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_759ab1e7ff792c9040d4bfd9cefcb9dc.jpg
وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة انطلقت من مسافة تقارب 13 مليار سنة ضوئية، فيما تشير الفرضية الأرجح إلى أنها نتجت عن انفجار نجمي هائل وقع عندما كان عمر الكون لا يتجاوز 730 مليون سنة.وبسبب شساعة الكون، يستغرق الضوء مليارات السنين ليصل إلى الأرض، ما يعني أن هذه الإشارة تمثل حدثا يعود إلى بدايات الزمن الكوني، وكأنها لمحة مباشرة من الماضي السحيق، وفقا لموقع "LADbible".وسُجلت الإشارة لأول مرة في 14 مارس/ آذار 2025 بواسطة القمر الصناعي "SVOM"، ضمن مشروع علمي مشترك بين فرنسا والصين لرصد الانفجارات الكونية.ويرجّح الباحثون أن تكون الإشارة انفجار أشعة "غاما" عالي الطاقة، أُطلق عليه اسم "GRB 250314A"، ويُعتقد أنه أقدم انفجار نجمي جرى توثيقه منذ فجر الكون.ولا يزال الغموض يحيط بها، بسبب التشابه اللافت بين هذا المستعر الأعظم البدائي والانفجارات النجمية التي تُرصد في الكون القريب اليوم، رغم الفارق الزمني الهائل.وقال أندرو ليفان، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة رادبود الهولندية، إن عدد انفجارات أشعة "غاما" التي تعود إلى المليار سنة الأولى من عمر الكون قليل جدا خلال العقود الخمسة الماضية، واصفا هذا الحدث بأنه "نادر واستثنائي علميًا".غير أن الاهتمام العام تصاعد بعد لجوء وكالة الاستخبارات المركزية إلى ما يُعرف بـ"رد غلومار" على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، إذ قالت إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي وجود وثائق متعلقة بالجسم.
https://sarabic.ae/20251228/عالم-يكشف-عن-تصور-قاتم-لأول-لقاء-محتمل-بين-البشر-والكائنات-الفضائية-1108663234.html
https://sarabic.ae/20241102/كائن-فضائي-جدل-في-أستراليا-بعد-ظهور-مخلوق-غريب-1094425830.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102214/15/1022141558_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_27364aa65f0dc55fb855ad8e2fe0b5c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الفضاء, منوعات, الأخبار
إشارة غامضة مدتها 10 ثوان من حافة الكون تثير حيرة العلماء
أثار اكتشاف إشارة غامضة استمرت 10 ثوان قادمة من أطراف الكون حيرة العلماء، الذين يسابقون الزمن لفهم مصدرها وطبيعتها.
وأكد قمران صناعيان تابعان للأرض أن الإشارة انطلقت من مسافة تقارب 13 مليار سنة ضوئية، فيما تشير الفرضية الأرجح إلى أنها نتجت عن انفجار نجمي هائل وقع عندما كان عمر الكون لا يتجاوز 730 مليون سنة.
وبسبب شساعة الكون، يستغرق الضوء مليارات السنين ليصل إلى الأرض، ما يعني أن هذه الإشارة تمثل حدثا يعود إلى بدايات الزمن الكوني، وكأنها لمحة مباشرة من الماضي السحيق، وفقا لموقع
"LADbible".
وسُجلت الإشارة لأول مرة في 14 مارس/ آذار 2025 بواسطة القمر الصناعي "SVOM"، ضمن مشروع علمي مشترك بين فرنسا والصين لرصد الانفجارات الكونية.
28 ديسمبر 2025, 13:30 GMT
ويرجّح الباحثون أن تكون الإشارة انفجار أشعة "غاما" عالي الطاقة، أُطلق عليه اسم "GRB 250314A"، ويُعتقد أنه أقدم انفجار نجمي جرى توثيقه منذ فجر الكون.
وتعد أشعة "غاما" شكلا غير مرئي من الضوء فائق الطاقة، ناتجًا عن انفجارات نجمية ضخمة تُطلق كميات هائلة من الإشعاع.
ولا يزال الغموض يحيط بها، بسبب التشابه اللافت بين هذا المستعر الأعظم البدائي والانفجارات النجمية التي تُرصد في الكون القريب اليوم، رغم الفارق الزمني الهائل.
وقال أندرو ليفان، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة رادبود الهولندية، إن عدد انفجارات أشعة "غاما" التي تعود إلى المليار سنة الأولى من عمر الكون قليل جدا خلال العقود الخمسة الماضية، واصفا هذا الحدث بأنه "نادر واستثنائي علميًا".
غير أن الاهتمام العام تصاعد بعد لجوء وكالة الاستخبارات المركزية إلى ما يُعرف بـ"رد غلومار" على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، إذ قالت إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي وجود وثائق متعلقة بالجسم.