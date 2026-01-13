https://sarabic.ae/20260113/حماس-وفتح-عبر-سبوتنيك-حول-مفاوضات-القاهرة-الأهم-إنهاء-معاناة-الشعب-الفلسطيني-1109207807.html

"حماس" و"فتح" عبر "سبوتنيك" حول مفاوضات القاهرة: الأهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

مع انطلاق جولة جديدة من المشاورات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تصاعد التباين الفلسطيني-الفلسطيني حول لجنة إدارة القطاع، سواء من حيث مهامها أو... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T18:50+0000

2026-01-13T18:50+0000

2026-01-13T18:50+0000

وعلق مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة "حماس" في لبنان، محمود طه، على اجتماعات القاهرة، مشيرا إلى أن "أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيشون أوضاعا كارثية، في ظل الظروف الجوية القاسية ومنع إسرائيل إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، في خرق واضح للاتفاق المبرم منذ أشهر عدة".وشدد على أهمية "توحيد الموقف الفلسطيني من قبل جميع الفصائل"، لافتا إلى "وجود تصوّر واضح لدى حركة حماس بشأن لجنة إدارة غزة، على أن تتشكل من شخصيات تكنوقراط تمتلك خبرة في العمل الإنساني والاجتماعي، ولا مانع من أن يترأسها وزير من السلطة الفلسطينية بتوافق فلسطيني شامل"، مؤكدا أنه "لا تدخل لحركة حماس في عمل هذه اللجنة، مع الاستعداد الكامل للتعاون معها".وأشار طه إلى وجود تباين مع حركة "فتح" حول مهام هذه اللجنة، التي "يجب أن تقتصر على إدارة الشؤون الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، والإشراف على عملية إعادة الإعمار، من دون أن يكون لها أي دور سياسي"، مؤكدا "رفض أن تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية وأن تعترف بالشرعية الدولية".المتحدث باسم حركة "فتح": المرجعية الوطنية شرط أساسي لإدارة قطاع غزةبدوره أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور ماهر النمورة، من الخليل، "ثقة الحركة بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية من أجل التوصل إلى وقف شامل للحرب في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية".وحول الخلاف القائم بشأن مجلس إدارة غزة، شدد النمورة على "أهمية الحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية"، موضحا أن "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس مرجعيتها السلطة الوطنية الفلسطينية". وأشار إلى أن "اللجنة الإدارية التي يجري التحضير لها ستكون لجنة مؤقتة من التكنوقراط، هدفها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الأهم هو وحدة الموقف والمرجعية الوطنية، وليس الأسماء".وشدد على أن "القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، على تواصل مستمر مع أحرار العالم والمنظمات الدولية، وبالتنسيق المباشر مع الأشقاء العرب، ولا سيما جمهورية مصر العربية، للتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبسط السيطرة والسيادة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن قيام نظام سياسي وقانوني وسلاح شرعي واحد".وزير الخارجية المصري: غزة تواجه وضعا مأساويا ونؤكد ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات‌‏الأمم المتحدة: مقتل 100 طفل في غزة منذ إعلان وقف النار

